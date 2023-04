Notícias da Austrália e do Mundo | 2 de abril | SBS Portuguese

O principal fundo habitacional multibilionário do Partido Trabalhista pode ser reinicado ainda este ano, depois que um ministro do governo federal prometeu avançar com as negociações.





A lei para criar o fundo foi rejeitada pela bancada de oposição do Senado, o que forçou o governo a desistir de seu plano de aprová-la durante a sessão parlamentar da semana passada.





O ministro da Indústria, Ed Husic, que apareceu no Sky's Agenday, diz que está convencido de que o governo não desistiu e ainda está focado em combater a falta de acesso a moradia no país.





"Estamos muito focados em abordar a acessibilidade da habitação, particularmente disponibilizando casas para pessoas com baixa renda, sendo capaz de ajudar outras pessoas a garantir acomodação e os fundos futuros de acessibilidade à habitação, uma grande parte disso será apenas novamente, assim como fizemos com nacional fundo de reconstrução, como fizemos com as salvaguardas, trabalharemos com outros parlamentares com os Verdes e a bancada se eles estiverem dispostos a fazê-lo. Estamos preparados para trabalhar com eles."







Outras notícias deste boletim





- Tesoureiro do país afirma que inflação ainda está mais alta do que o governo quer ver.





- Governo de Nova Gales do Sul apresenta programa similar ao Mais Médicos do Brasil.