Notícias da Austrália e do Mundo | 2 de novembro | SBS Portuguese

Após dois dias em silêncio, Bolsonaro diz que cumprirá a Constituição





Em meio a manifestações generalizadas pelo país puxadas por bolsonaristas, que estão bloqueando estradas, o atual presidente Jair Bolsonaro se manifestou agora há pouco pela primeira vez desde a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva no domingo. Ele sugeriu que seus partidários estão indignados pela maneira como as eleições foram conduzidas, sem especificar diretamente o quê, mas criticou atos ilegais de apoiadores e afirmou que irá cumprir a Constituição.



epa10279806 Out-going Brasilian president Jair Bolsonaro arrives to address the media about the results of the Presidential elections, Brasilia, Brazil, 01 November 2022. Bolsonaro, assured that he ‘will continue to be faithful to the constitution’. EPA/Joedson Alves Source: EFE / Joedson Alves/EPA "Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir", disse.



Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição Jair Bolsonaro

Ciro Nogueira será o interlocutor do atual governo na transição





O pronunciamento do presidente Bolsonaro foi seguido pelo atual chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, do Progressistas. Ele afirma que irá ser o ponto de contato do atual governo na transição.





"O presidente Jair Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei do nosso país", afirmou.





Nas últimas 48 horas, ao meos 267 bloqueios totais ou parciais de estradas foram mapeados pela Polícia Rodoviária Federal pelo Brasil. Os maiores focos de bloqueio fora no Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Pará. Indignados com a derrota e inflamados via whatsapp e outras redes sociais, manifestantes clamam ter havido fraude eleitoral, o que não tem nenhum fundamento, segundo integrantes do próprio governo, do Tribunal Superior Eleitoral e dos observadores internacionais que acompanharam a apuração.





A presidenta do PT Gleisi Hoffmamn classificou os protestos como "arruaça", e disse que a derrota eleitoral é parte da democracia.



Leões escapam de seus espaços no Taronga Zoo





O Zoológico de Taronga, em Sydney, diz que haverá uma investigação sobre como cinco leões conseguiram escapar de seus espaço na manhã desta quarta-feira, provocando um bloqueio na área e acionando os serviços de emergência.



Um grupo de leões escapou de seu espaço no Taronga Zoo nesta quarta-feira. Credit: Courtesy ABC O leão adulto e três filhotes foram vistos em uma pequena área próxima à principal área de leões.





O porta-voz Simon Duffy diz que a maioria dos felinos voltou para seu espaço de exibição principal por conta própria, enquanto um quarto filhote teve que ser tranquilizado para retornar.





"Uma revisão completa está em andamento para confirmar exatamente como os leões conseguiram sair de sua exposição principal... Eles romperam a cerca de contenção. Não temos os detalhes exatos de como e por que isso ocorreu. Isso é muito muito foco de nossa resposta a incidentes."





Duffy diz que eles estão tentando estabelecer as circunstâncias exatas do que aconteceu, mas imagens de vídeo sugerem que foram menos de 10 minutos entre a fuga e o retorno dos leões.





Chuvas fortes prosseguem em Nova Gales do Sul





As chuvas seguem a castigar Nova Gales do Sul. Voluntários de emergência dizem que estão realizando dezenas de resgates à medida que mais chuva atinge riachos e bacias hidrográficas no interior do estado.





O Serviço de Emergência estadual afirma ter realizado 39 resgates de inundações nas últimas 24 horas, apesar dos avisos para as pessoas evitarem dirigir por estradas inundadas.





Continuam as buscas por dois homens desaparecidos em enchentes no sul do estado.





Ambos estavam na traseira de um caminhonete que foi varrido para fora da estrada enquanto atravessava uma calçada inundada a cerca de 50 quilômetros da cidade de Boorawa [[boora-wah]] na noite de segunda-feira.



—-



Oposição critica o orçamento federal divulgado pelo governo





O orçamento federal divulgado há uma semana pelo governo continua a gerar reações.





O deputado liberal Angus Taylor chamou o orçamento de uma 'oportunidade perdida' antes de seu discurso de resposta ao National Press Club em Canberra nesta quarta-feira.





O porta-voz da oposição do Tesouro diz que há muito que o governo poderia ter feito em seu orçamento de outubro para ajudar com os "reais desafios" que os eleitores estão enfrentando, apesar da força da economia.





Ele diz que o governo trabalhista está apenas dando desculpas para não fazer nada.





"Há uma questão real sobre qual era o objetivo em primeiro lugar. Estamos vendo o governo trabalhista levantando a bandeira branca sobre a inflação e as taxas de juros. Um plano bem definido, acho que poderia ter aliviado a inflação e os juros as taxas de juros, pressionaram para baixo as expectativas de inflação futura, pressionando menos o Banco Central para aumentar as taxas de juros. E, no entanto, não foi isso que vimos."





Professores do TAFE em NSW fazem greve





Os professores de 60 unidades do TAFE em Nova Gales do Sul entraram em greve por 24 horas em uma escalada de sua campanha por salários mais altos.





A Federação de Professores de Nova Gales do Sul diz que a ação industrial é fruto de sua frustração com o governo, que, segundo eles, fez uma oferta salarial nas negociações de um novo acordo empresarial, mas é considerada um corte salarial efetivo.





O presidente da federação, Angelo Gavrielatos, diz que a remuneração dos professores do TAFE não acompanhou as cargas de trabalho e que a diminuição do número de funcionários está pressionando os profissionais que permanecem.





Ele diz que havia mais de 17.000 professores e funcionários relacionados à educação em 2012, com 8.197 restantes em 2022.





NSW investigará antigos casos de mortes de homossexuais







Um inquérito histórico sobre casos arquivados de mortes de dezenas de membros da comunidade LGBTQ foi aberto em Sydney.





É a primeira audiência pública da comissão especial de inquérito, liderada pelo juiz John Sackar para examinar como cerca de 88 homens gays morreram na capital de Nova Gales do Sul entre 1976 e o ano 2000.





O advogado que auxilia o inquérito Peter Gray diz que a novidade é o pico de uma preocupação crescente sobre o nível de violência contra a comunidade LGBTQI e uma mudança de de atitudes na comunidade.