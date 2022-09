Notícias da Austrália e do Mundo | 20 setembro | SBS Portuguese

A rainha Elizabeth II foi sepultada na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, nesta segunda-feira, no horário de Londres.





Membros da família real voltaram ao local para o evento íntimo, após um dia de pompa que atraiu líderes mundiais para seu funeral e grandes multidões às ruas para dela se despedir.





O bispo decano de Windsor, David Conner, liderou a pequena cerimônia, onde ele leu um salmo enquanto o caixão da rainha Elizabeth era baixado na abóbada real da capela.





"E disse o que estava assentado no trono, eis que faço novas todas as coisas. E ele me disse certo, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis e ele me disse, está feito. Eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim."





Elizabeth II foi enterrada ao lado de seu pai, o rei George VI, a rainha-mãe e sua irmã Margaret.





Seu falecido marido, o príncipe Phillip, também teve seu caixão movido para se juntar a ela. Ele morreu no ano passado.



O primeiro-ministro Anthony Albanese deve retornar de Londres para a Austrália antes do feriado nacional para homenagear a rainha Elizabeth II.





Albanese estava entre as mais de 2.000 pessoas que compareceram ao funeral de estado da monarca, depois que muitos australianos se juntaram aos quatro bilhões de espectadores em todo o mundo.





O dia 21 de setembro foi declarado feriado público único, quando um serviço memorial nacional será transmitido da Casa do Parlamento em Camberra.



O presidente brasileiro e candidato a reeleição, Jair Bolsonaro, foi um dos chefes de estado presentes ao funeral da rainha Elizabeth II. Também fizeram parte da comitiva presidencial a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, e o pastor Silas Malafaia, televangelista da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.





Bolsonaro afirmou que o momento é de "pesar e reconhecimento, por tudo aquilo que ela (a rainha) fez pelo mundo".





Durante a viagem, o presidente publicou um vídeo em suas redes sociais na qual comparou o preço da gasolina no Reino Unido e no Brasil, dizendo que a gasolina brasileira, em verdade, "é uma das mais baratas do mundo".





Segundo o portal UOL, o preço da gasolina na Inglaterra é 103% maior que no Brasil, mas o salário mínimo é 652% acima do brasileiro.





No domingo, Bolsonaro discursou para apoiadores na janela da embaixada brasileira em Londres, e afirmou, que "não tem como a gente não ganhar no primeiro turno".





Na noite desta terça-feira no Brasil, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Benedito Gonçalves proibiu a candidatura de Jair Bolsonaro de usar o discurso na embaixada em Londres na campanha eleitoral, atendendo a um pedido da candidata à presidência Soraya Thronicke.





Segundo o ministro, “ao propiciar contato direto com eleitores e favorecer a produção de material de campanha, é tendente a ferir a isonomia, pois explora a atuação do Chefe de Estado, em ocasião inacessível a qualquer dos demais competidores, para projetar a imagem do candidato”.



A imprensa britânica criticou as declarações do presidente brasileiro durante a viagem. O Daily Mail, jornal de direita, escreveu: "Enquanto líderes globais chegam ao Reino Unido para manifestar seu respeito pela rainha, o líder da direita radical populista Jair Bolsonaro fez um comício em tom agressivo da janela da embaixada de seu país incitando uma multidão com bandeiras".





A matéria do The Guardian, veículo de centro-esquerda, dizia: "Presidente Bolsonaro usa visita a Londres para funeral da rainha como 'palanque eleitoral'". O vídeo do mandatário do Brasil no posto de combustível também foi alvo de críticas, como a do jornal conservador The Times, que afirmou que Bolsonaro "aproveitou sua ida ao funeral da rainha para mostrar ao seu país como o combustível é caro em Londres".



Na manhã desta terça-feira, noite de segunda no Brasil, o Instituto Ipec, ex-Ibope, divulgou nova pesquisa presidencial.





Nela, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, cresceu dentro da margem de erro, de 46% para 47%, em relação ao último levantamento do instituto em 12 de setembro. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, manteve o mesmo percentual de 31%. Ciro Gomes, do PDT, segue com 7% das intenções, e Simone Tebet (MDB) cresceu 1 ponto, com 4%. Soraya Thronicke (União Brasil) se manteve com 1%.





Se contada apenas a projeção de votos válidos, Lula tem 52%, um a mais que na pesquisa da semana passada, enquanto Bolsonaro tem 34%, um a menos. Para ser eleito presidente da República no primeiro turno, um candidato precisa ter 50% dos votos válidos mais um.





No cenário de segundo turno, Lula lidera sobre Bolsonaro com 54% contra 35%. O petista oscilou um ponto para acima, e o atual presidente, um para baixo.





Segundo o Ipec, o cenário indica uma estabilidade no quadro. O instituto ouviu 3.008 pessoas entre os dias 17 e 18 de setembro em 181 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e é considerado um nível de confiança de 95%.



O governo Albanese diz que segue comprometido com criação de um ICAC federal.





O ICAC é a Comissão Independente contra a Corrupção, que já existe em alguns estados.





O atraso no debate sobre a prometida proposta dos trabalhistas para criar a comissão anticorrupção foi uma das principais preocupações em torno da suspensão do Parlamento após a morte da rainha Elizabeth II.





Mas o ministro assistente do premiê, Patrick Gorman, diz que o projeto de lei é algo 'muito importante' para o governo, e os trabalhistas estão conscientes das expectativas do público.





Ele disse à Rádio ABC que o projeto de lei será apresentado ao Parlamento na próxima semana, e ele crê que o empecilho seja o Senado.





"Estou sempre ciente de que há - estou na Câmara dos Deputados. O Senado tem seus próprios processos e pode optar por analisar essa legislação por um período de tempo. Eu respeito isso. Queremos fazê-lo da maneira certa."



O governo federal emitiu um alerta antes do orçamento federal do próximo mês.





O resultado final do orçamento do ano financeiro, 2021/2022, será divulgado na próxima semana.





O orçamento estará 50 bilhões de dólares melhor do que o esperado, mas o chefe do Tesouro Jim Chalmers diz que isso foi impulsionado por fatores temporários.





Ele alerta que as pessoas não devem esperar nada de espetacular do primeiro orçamento de seu governo, que deve ser entregue em 25 de outubro.





Chalmers diz que o orçamento deve ser o início de uma conversa nacional sobre como a Austrália financia as coisas que valoriza.





A ministra das Finanças, Katy Gallagher, diz que o governo anterior estava atolado em pensamento de curto prazo.





"A abordagem que estamos adotando no orçamento é de honestidade. Acho que o que estamos vendo e descobrindo, à medida que passamos pelo processo orçamentário pelo qual estamos passando, é que o o governo fez o mínimo necessário para patinar. Não aceitou que coisas como cuidar de idosos, por exemplo, atravessar os atacantes, custassem muito mais. As provisões não foram feitas. E nós entramos, e estamos dizendo que há enormes pressões, e o orçamento está em déficit estrutural."



A polícia de Queensland defendeu o antigo uso do chamado capuz de segurança, ou capuz anti-cuspida, para conter pessoas que passam por batidas policiais.





A defesa ocorre depois de um anúncio de que os capuzes usados para impedir que os oficiais sejam mordidos ou cuspidos seriam descontinuados após uma revisão interna.





Queensland foi um dos últimos estados a parar de usar os capuzes, mas o vice-comissário interino Mark Wheeler diz que a decisão foi complexa





"Temos um grupo ou uma corte de defensores e agências que dirão que precisamos descontinuá-los imediatamente. Também compreensivelmente temos outro ponto de vista particularmente de nossos membros, membros da linha de frente, como acabei de discutir. Tivemos que passar por um extenso período de consulta, o comissário se envolveu diretamente. Também tivemos o comissário de direitos humanos de Queensland envolvido, então esta não é uma decisão fácil."





O capuz anti-cuspida foi usado no estado em 20 adolescentes e 118 adultos em rondas policiais entre 2015 e 2021, segundo o Sydney Morning Herald. A polícia de Queensland anunciou o fim do capuz na segunda-feira após preocupações relacionadas a direitos humanos.



O homem mais velho da Austrália, Frank Mawer, morreu nesta terça-feira aos 110 anos após contrair Covid-19.





Mawer nasceu em 15 de agosto de 1912 e se exercitava todos os dias, vivendo sem beber ou jogar.





Ele morava na costa de Nova Gales do Sul com seu filho Philip, que diz que a saúde do pai piorou depois de contrair o vírus há algumas semanas.





O ex-primeiro-ministro do estado e agora executivo-chefe da HammondCare, Mike Baird, diz que Mawer viveu uma “vida extraordinária”.



A Assembleia Geral da ONU de 2022 começou em Nova York, e no topo da agenda estão as mudanças climáticas, direitos humanos e o aumento do custo de vida em todo o planeta.





A cúpula ocorre em um momento em que muitos países estão enfrentando a desigualdade, uma crescente crise climática, a ameaça da fome e um onda de desinformação.





O secretário-geral da ONU, o português Antonio Guterres, abriu a Assembleia destacando a necessidade de promover e executar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável delineados pela organização em 2015.





Guterres diz que esses problemas não podem ser deixados para a próxima geração lidar.