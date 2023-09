Notícias da Austrália e do Mundo | 21 de junho | SBS Portuguese

Começou nesta terça-feira no Rio de Janeiro o julgamento do engenheiro Mário Marcelo Santoro, o brasileiro acusado de matar a namorada Cecilia Haddad em Sydney em abril de 2018.





Boa parte das provas que estão sendo utilizadas no julgamento foram obtidas pela polícia de Nova Gales do Sul.





O Fantástico, programa da TV Globo, fez uma reportagem sobre o caso no último domingo, com informações sobre a investigação. Segundo o programa, a necrópsia identificou lesões no corpo da vítima que indicam que Cecília tentou se defender do suposto ataque de Mário Marcelo. Ainda de acordo com a polícia, ele pegou o carro de Cecília e levou o corpo até a beira do rio Lane Cove. O corpo estava com pesos amarrados e foi jogado na água.





Ao Fantástico, o atual advogado de Mário Marcelo preferiu não comentar a estratégia da defesa, e afirmou, entre aspas, que "não se pode ter um culpado antes de se fazer um julgamento justo". Fecha aspas.





A SBS vai acompanhar o desfecho do julgamento.





Também neste boletim:





- Sindicato dos Transportes da Austrália pede ação do governo após a morte de número 29 de caminhoneiro em acidente no país.





- Governo cria registro nacional para incidentes de doenças causadas por poeira tóxica associada a sílica.





- Contribuintes pagarão 500 milhões em projeto de exploração mineral no norte da Austrália para desenvolver cadeia de energias renováveis.





- Comissão Europeia apresenta projeto para garantir maior controle das relações de empresas do bloco com regimes autocráticos.





- No Brasil, a maior apreensão de barbatanas de tubarão já registrada no mundo; 10 mil animais morreram ilegalmente.