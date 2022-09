Notícias da Austrália e do Mundo | 21 setembro | SBS Portuguese

Presented by Luciana Fraguas

By SBS News, Luciana Fraguas

O presidente do Brasil Jair Bolsonaro, seguiu de Londres onde atendeu o funeral da Rainha Elizabeth II para Nova York. Ele abriu a reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas.





Como o primeiro líder mundial a falar no primeiro dia de debate, uma tradição reservada ao Brasil, Bolsonaro usou seu discurso para promover os méritos de seu governo.





O candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem um encontro agendado para hoje (21 de setembro) com Douglas Koneff, principal autoridade do governo americano no Brasil.





A ideia dos americanos é assegurar apoio ao resultado eleitoral e já abordar possíveis temas de uma agenda bilateral, como democracia e meio ambiente.





Essa semana Lula comentou o discurso de campanha de Bolsonaro e disse que o presidente já prevê a derrota nas eleições. O petista repercutiu uma a entrevista de Bolsonaro, quando o presidente afirmou que caso tenha menos de 60% dos votos nas eleições, haveria algo de errado com as urnas.





Ainda na Assembleia Geral da ONU, o secretário geral Antonio Guterres, disse que os líderes não estão conseguindo progresso suficiente em outras questões, como mudança climática e insegurança alimentar.





A ministra das Relações Exteriores Penny Wong, representante da Austrália na Assembleia Geral da ONU, se encontrou com seu colega ucraniano, Dmytro Kuleba, que pediu mais apoio militar australiano.





Penny wong também está se preparando para encontrar o seu homólogo chinês Wang Yi pela segunda vez em três meses.





Mais notícias





· Cerca de dez países banhados pelo oceano Atlântico, fizeram um acordo para uma maior cooperação nos campos econômico, marítimo e ambiental, em um encontro paralelo à Assembleia Geral das Nações Unidas.





· O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, anunciou que os americanos planejam investir US$100 milhões adicionais nas nações do Atlântico que estão desenvolvendo projetos nas áreas da proteção ao meio ambiente e a segurança marítima.





· Dezenas de crianças e um motorista foram levados às pressas para o hospital, depois que um ônibus colidiu com um caminhão nos arredores de Melbourne. O ônibus transportava 27 alunos da escola Loreto em Ballarat quando tombou em um aterro.





· O governo australiano vai criar um órgão fiscalizador para tentar descobrir as razões por trás dos aumentos crescentes nos custos das creches. As creches aumentaram suas taxas em 41% em oito anos, torando quase que impossível para familiares manterem seus filhos em creches.





· O presidente da Federação do Futebol Australiano Gillon Maclahlan anunciou uma investigação independente sobre as explosivas alegações de racismo contra jogadores indígenas do clube Hawthorn.





· Os Estados Unidos criticaram os planos de Moscou de realizar referendos em quatro regiões separatistas da Ucrânia apoiadas pela Rússia.