Notícias da Austrália e do Mundo | 22 de março | SBS Portuguese

A notícia do dia na Austrália é o chamado mecanismo de salvaguarda, que está em discussão no parlamento.





Este mecanismo usa os dados do National Greenhouse and Energy Reporting, uma entidade que monitora e analisa toda a informação disponível no país sobre a emissão de gases, produção e consumo de energia, e que guia no governo para pautar políticas públicas. Através destes dados, o mecanismo de salvaguarda requer que os principais emissores de gases nocivos ao meio ambiente mantenham a poluição dentro de limites pré-determinados.





A meta do governo é gradualmente reduzir as emissões na Austrália usando os limites do mecanismo de salvaguarda até que o país atinja o índice de zero emissão em 2050.





No parlamento, os Verdes dizem estar preparados para negociar com o governo para fortalecer as mudanças propostas no mecanismo de salvaguarda.





O governo trabalhista precisa do apoio dos Verdes e de outros dois senadores para aprovar a política climática, que visa limitar as emissões dos principais poluidores.





Os Verdes dizem que, para apoiar o projeto de lei, querem a proibição de novas minas de carvão e gás.





O líder do partido, Adam Bandt, diz que os Verdes ainda estão preparados para analisar outras propostas para fortalecer o mecanismo de salvaguarda, como um gatilho climático ou uma pausa em novos projetos de combustíveis fósseis.





"Dissemos desde o início que examinaremos de boa fé quaisquer outras propostas que forem colocadas sobre a mesa para nos ajudar a encontrar uma maneira de superar isso. Então, alguns sugeriram que tivéssemos um gatilho climático, por exemplo, que significa que você não pode aprovar novos projetos neste país a menos que o clima seja levado em consideração.... Outros disseram por que não fazemos uma pausa em novos projetos, Outros disseram por que não colocamos um limite na legislação ."





Adam Bandt também diz que o tema é importante demais para ser apressado e está preparado para debater o projeto de lei além das próximas duas semanas, apesar do governo querer





implementar uma mudança a partir de julho.