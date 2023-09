Notícias da Austrália e do Mundo | 23 de maio | SBS Portuguese

O Brasil vai acionar autoridades públicas e esportivas da Espanha por causa dos ataques racistas recebidos pelo jogador Vinicius Jr do Real Madrid no Campeonato Espanhol. O governo brasileiro também quer ouvir explicações da embaixadora da Espanha no Brasil sobre o caso.





A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco disse nesta segunda-feira (22) que conversou com a família de Vinicius Jr e afirmou que o histórico da La Liga não é bom. Ela disse que vai atuar junto com o governo espanhol para investigar a entidade do futebol da Espanha.





O reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, afirma que faltam ações consistentes das autoridades espanholas, do Real Madrid, dos companheiros de Vinicius Jr e dos patrocinadores para evitar novos casos.





O banco Santander, que patrocina o campeonato espanhol, afirmou em nota à nossa reportagem que “repudia veementemente qualquer manifestação preconceituosa ou racista”.





Vinicius Júnior respondeu nesta segunda ao presidente da Liga de Futebol espanhola, Javier Medrano, que o havia criticado após o novo caso de racismo contra o brasileiro. Vinicius Jr publicou que, em vez de criticar racistas, Javier escolhe atacá-lo. O brasileiro reforçou que a imagem do campeonato está abalada e disse que quer ações e punições.





O Real Madrid informou que denunciou o caso à Procuradoria contra crimes de ódio e discriminação, da Procuradoria-Geral da Espanha.





(informações de Gabriel Brum, da Radioagência Nacional , de Brasília).







Também neste boletim:





- Albanese se encontra com primeiro-ministro da Índia em meio a protestos contra a relação do governo indiano com direitos humanos em seu país.





- Líder da Oposição Peter Dutton pede cuidado com a China nas relações diplomáticas do governo com a potência asiática.





- Força de Fronteira Australiana identificou 100 empresas e 1.000 funcionários envolvidos em contrabando de cocaína ao país.





- Em divulgação do orçamento estadual, Victória anuncia substituição do Imposto do Selo e também o fim da exploração madereira no estado.





- Partido de Xanana Gusmão vence as eleições legislativas no Timor Leste.





- Portugal oferece treinamento a pilotos ucranianos aos caças F16.