Notícias da Austrália e do Mundo | 23 de outubro | SBS Portuguese

A polícia de Nova Gales do Sul disse que um homem de 30 anos morreu em um suposto afogamento em West Ballina. Tanto Victoria e Nova Gales do Sul devem se preparar para mais chuva a partir de hoje.

No Brasil, Rubens Villar Coelho, conhecido como Colômbia, suspeito de ser o mandante dos homicídios do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, foi solto após pagar uma fiança de R$ 15 mil ou AU$4,5 mil.