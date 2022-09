Notícias da Austrália e do Mundo | 25 setembro | SBS Portuguese

By Luciana Fraguas

Essa semana, antes do dabate deste sábado viu sua liderança nas pesquisas de opinião aumentar um pouco sobre o atual presidente Jair Bolsonaro.





De acordo com as últimas pesquisas, Lula lidera o atual presidente com 47% a 33% das intenções de voto.





E terminou agora a pouco o penúltimo debate presidencial.





O debate teve participação dos candidatos Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet, Soraya Thronicke, Luiz Felipe D'Ávila e Pastor Kelmon.





O ex-presidente Lula foi convidado, mas não quis participar.





A discussão foi marcada por críticas a Lula e ao presidente Bolsonaro, especialmente em relação a corrupção, a incitação da violência política e o "orçamento secreto" de seu governo. Bolsonaro aproveitou a ocasião para apelar ao voto feminino, parcela da população onde tem menor aceitação.





Essa semana os dois principais candidatos Lula e Bolsonaro fizeram campanha em Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, com 16 milhões de eleitores aptos a votar, quase a população inteira da Austrália.





No palanque Lula pediu para as pessoas irem votar, e disse que era uma vergonha o Brasil ter gente passando fome.





Já Bolsonaro optou por criticar o oponente e disse aos seus apoiadores ‘somos a maioria’.





