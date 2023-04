Notícias da Austrália e do Mundo | 26 de abril | SBS Portuguese

A taxa de inflação anual da Austrália caiu ligeiramente de 7,8% para 7%. A inflação trimestral aumentou 1,4% no trimestre de março, o menor aumento trimestral desde dezembro de 2021.





O ABS, Instituto Australiano de Estatísticas, informou que os preços continuaram a subir para a maioria dos bens e serviços, mas a escala desses aumentos diminuiu.





O tesoureiro federal Jim Chalmers disse que a inflação ainda está inaceitavelmente alta:





"As pressões sobre o custo de vida ainda estão vindo de todo o mundo e ainda estão sendo sentidas nas mesas e cozinhas deste país. É por isso que o orçamento conterá o alívio do custo de vida que prioriza os mais vulneráveis em nossa comunidade. A assistência, por exemplo, com contas de energia, irá para pessoas com que vivem de pensões e auxílios do governo".





Outros destaques de hoje:





- Anthony Albanese anuncia reunião com líderes da Índia, Japão e Estados Unidos em Sydney em maio. Entre os assuntos discutidos, oportunidades de investimento no indo-pacífico.





- Mudanças no Esquema de Benefícios Farmacêuticos do governo federal australiano deve baratear custo de medicamentos para pessoas com doenças crônicas.





- Pressão para aumentar valor dos auxílios do governo à população é crescente diante da proximidade do anúncio do orçamento federal australiano.





- Governo de Victoria dá primeiro passo para aumentar a maioridade penal no estado.





- No Brasil, câmara dos deputados aprova pedido de urgência para votar na próxima semana o projeto que cria regras de combate a fake news.