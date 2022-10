Notícias da Austrália e do Mundo | 26 de outubro | SBS Portuguese

Começando com as notícias do Brasil, que elegerá seu presidente para 2023 e 2026 no próximo domingo.





TSE investiga acusação de Bolsonaro



A disputa segue apertada, segundo os principais institutos de pesquisa, com uma ligeira vantagem para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL).





Nesta terça-feira, noite de segunda no Brasil, o Ministro das Comunicações, Fabio Faria, e Fabio Wajngarten, também da comunicação do governo, fizeram uma coletiva para supostamente denunciar que rádios do Nordeste estariam omitindo inserções de propaganda de Bolsonaro, o que beneficiaria a candidatura de Lula. A campanha do atual presidente enviou uma petição ao Tribunal Superior Eleitoral sobre o assunto, e o ministro do STF Alexandre de Moraes, atual presidente do tribunal eleitoral, despachou quase na mesma hora dando 24 horas para que a campanha de Bolsonaro apresentasse provas.





A campanha de Bolsonaro protocolou pouco antes do esgotamento do prazo, na manhã desta quarta na Austrália, o que diz ser as provas. Alexandre de Moraes deve dar um parecer nas próximas horas.





Em comício em São Paulo, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva disse que esta não é uma eleição normal, e sim uma luta, entre aspas, pela democracia e contra o fascismo.





"Esta eleição significa a luta da democracia contra a barbárie. A luta da democracia contra o fascismo. A luta pelo restabelecimento da dignidade do povo brasileiro".





Lula faltou ao debate da Record, emissora alinhada a Bolsonaro. O debate virou uma entrevista com o candidato do PL. Entre outros assuntos, ele reclamou do presidente da França, Emmanuel Macron, crítico da gestão da Amazônia pelo governo brasileiro.





"Ele sempre nos ataca na questão ambiental porque nós concorremos nos commodities em parte com ele. Qualquer problema de incêndio que acontece no Brasil, qualquer desmatamento (não na proporção que eles dizem) é motivo para nos ameaçar. Agora há poucas semanas tivemos um incêndio de aproximadamente dois meses nas florestas da França (...)".





Homem morre nas enchentes ao norte de Victoria





Um homem de 65 anos foi encontrado morto em uma das inundações ao norte de Victoria.





É a segunda morte na crise de inundações do estado - também um homem de 71 anos foi encontrado no quintal de sua casa em Rochester no sábado, 15 de outubro].





A morte ocorre enquanto os moradores de Echuca e Moama estão se preparando para inundações ao longo do rio Murray, que segue transbordado.





Membros da comunidade local estão construindo o que chamam de a 'Grande Muralha de Echuca' - uma elevação de quase três quilômetros de comprimento e dois metros de altura.





Outro corpo foi encontrado nas águas da enchente em Wallanthery, em Nova Gales do Sul, a cerca de 35 quilômetros de sua residência em Hillston, onde foi dado como desaparecido.





O primeiro-ministro Anthony Albanese diz que as pessoas precisam seguir os conselhos do serviço de emergência.





"O que os australianos estão fazendo é o que sempre fazemos. Estamos nos unindo para trabalhar para cuidar das comunidades que foram afetadas por essas enchentes... Espera-se que possa haver mais eventos climáticos a caminho."



O Departamento de Meteorologia de Nova Gales do Sul está emitindo avisos de mais inundações que devem acontecer nos próximos dias.





O ribeirão Wollombi, o rio Lower Hunter e possivelmente os rios Hawkesbury, Nepean e Colo podem sofrer inundações a partir de sexta-feira.





A ministra de recuperação de enchentes de Nova Gales do Sul, Steph Cooke, pediu que a população permaneça atenta.





'Por favor, não seja complacente ou insensível à chuva que está caindo e ou ao alto número de avisos de emergência que estão em vigor em Nova Gales do Sul. Esses avisos estão em vigor para mantê-lo seguro e para mantê-lo mais bem preparado para o que pode acontecer nos próximos dias.'





Os principais pontos do primeiro orçamento federal de Anthony Albanese





De acordo com o orçamento, o governo federal está investindo 10 bilhões de dólares no recém-criado Housing Australia Future Fund, ou, na tradução, livre, o Fundo Futuro de Habitação da Austrália.





A ser administrado pela Future Fund Management Agency, o fundo quer gerar dinheiro para financiar a entrega de 30.000 casas sociais e acessíveis e alocar 330 milhões de dólares para necessidades habitacionais no país.







E o tesoureiro Jim Chalmers diz que a necessidade é urgente.







"Os aluguéis estão no teto e muitas famílias estão lutando para acompanhar. A oferta não acompanhou a demanda, o que significa que muitos lutam para morar perto de onde trabalham. Muitos estão presos em listas de espera para habitação social . E para muitos, o grande sonho australiano da casa própria parece completamente fora de alcance. Nosso país pode fazer melhor do que isso – e nosso governo fará."



Nos primeiros cinco anos do fundo, os retornos do investimento financiarão o reparo, manutenção e melhorias de moradias em comunidades indígenas remotas, onde as pessoas das Primeiras Nações enfrentam alguns dos piores padrões de moradia do mundo.





O fundo também deve fornecer 100 milhões de dólares para opções de habitação de crise e de transição para mulheres e crianças que fogem da violência doméstica e familiar, e mulheres mais velhas de baixa renda que correm o risco de ficar desabrigadas.





Além disso, o governo fornecerá 348,6 milhões de dólares ao longo de quatro anos para uma série de outras iniciativas para fornecer mais habitação social e acessível.





Isso inclui 324,6 milhões para estabelecer o esquema Help to Buy para ajudar pessoas com renda baixa a moderada a comprar uma casa nova ou existente com uma contribuição de capital do governo.





Além disso, o governo australiano fornecerá 350,0 milhões ao longo de 5 anos para apoiar mais 10.000 casas acessíveis sob um Acordo de Habitação com governos estaduais e territoriais e outras partes interessadas importantes.



O governo federal diz que incluiu uma série de iniciativas de justiça criminal no orçamento como parte de seu compromisso de melhorar a vida dos indígenas australianos.





A recomendação da Comissão de Reforma da Lei Australiana para uma unidade nacional independente de reinvestimento de justiça também será adotada, com 81,5 milhões destinados a até 30 iniciativas de reinvestimento de justiça lideradas pela comunidade em toda a Austrália.





O procurador-geral Mark Dreyfus diz que o financiamento é projetado para “virar a maré”, com os aborígenes e os habitantes das ilhas do Estreito de Torres ainda “tragicamente super-representados” em todos os pontos do sistema de justiça. Ou seja, há proporcionalmente muitos mais indígenas com problemas na Justiça do que a parcela que representam da população.





A Ministra para Indígenas Australianos, Linda Burney, diz que as taxas de encarceramento e mortes sob custódia continuam sendo uma vergonha nacional, mais de 30 anos após a Comissão Real de Mortes Aborígenes sob Custódia.





O Orçamento também inclui opções para explorar a consolidação de relatórios nacionais em tempo real de mortes das Primeiras Nações sob custódia, enquanto 13,5 milhões em financiamento adicional serão concedidos aos Serviços Jurídicos dos Aborígenes e dos habitantes das Ilhas do Estreito de Torres para aconselhamento legal culturalmente apropriado durante os procedimentos coroniais.



Ainda sobre o orçamento, o governo diz que fornecerá 630,4 milhões ao longo de quatro anos para fortalecer a resiliência da Austrália a desastres.





A maior parte do financiamento – até 200,0 milhões de dólares por ano – vai para o Disaster Ready Fund para contribuir com projetos de resistência indicados pelos governos estaduais e territoriais.





30,4 milhões de dólares vão para a implementação de iniciativas de resiliência a desastres em 30 áreas de governos locais.





O Fundo Pronto para Desastres redirecionará o Fundo de Resposta a Emergências existente para reduzir potenciais perdas e danos causados por desastres às comunidades australianas.





O governo continuará a financiar respostas a desastres sob a Disaster Recovery Funding Arrangements.





O Orçamento de 2022–23 de outubro inclui uma provisão de 3,0 bilhões sobre as estimativas futuras para contabilizar possíveis despesas futuras com inundações ou outros pagamentos de resposta a desastres.





Chalmers diz que o governo agiu rapidamente para disponibilizar os pagamentos de desastres.





"Nós financiaremos a Disaster Relief Australia para ajudar a mobilizar mais de 5.000 voluntários extras quando ocorrerem desastres futuros. E este orçamento também investe até US$ 200 milhões por ano em prevenção de desastres e resiliência por meio do Disaster Ready Fund. o governo sempre se esforçará e fará a coisa certa – apoiando as comunidades durante a crise e durante a recuperação. "



O governo Albanese quase dobrará o número de vistos de pais e aumentará significativamente o número de vistos qualificados disponíveis como parte do orçamento federal.





Um valor extra de 576 milhões de dólares ao longo de quatro anos será fornecido ao Departamento de Assuntos Internos para o processamento de vistos, para cobrir um déficit no financiamento para a manutenção de centros de processamento fora do país e para apoiar refugiados.





Também restaurou parte do financiamento do programa de imigração depois de ter sido cortado pelo governo anterior de Scott Morrison.





No entanto, isso ainda é cerca de 300 milhões a menos do que os US$ 875 milhões que foram retirados em março.





O governo também diz que desenvolverá uma Estratégia de imigração para identificar as reformas necessárias para garantir que o sistema atenda aos interesses nacionais da Austrália e complemente as habilidades e capacidades dos trabalhadores australianos.





A Estratégia buscará maneiras de aumentar a economia da Austrália e atrair imigrantes altamente qualificados, de acordo com os interesses geoestratégicos da Austrália.





O governo diz que fornecerá caminhos claros para a residência permanente.





Eles aumentarão o nível de planejamento do Programa de Imiigração permanente de 2022-23 de 160.000 para 195.000.





Será dada prioridade aos requerentes fora do país e aos pedidos já recebidos para o visto Skilled Independent.





Um extra de 42,2 milhões está sendo alocado para acelerar o processamento de vistos, resolver o acúmulo de vistos e aumentar a conscientização sobre oportunidades para migrantes altamente qualificados.





O relaxamento das restrições de trabalho para detentores de visto de estudante e de visto de treinamento secundário será prorrogado até 30 de junho de 2023.





E o caminho de treinamento para idosos para os participantes do esquema Pacific Australia Labor Mobility (PALM) obterá mais 500 vagas em 2022-23.



O Orçamento está prevendo que os preços da eletricidade aumentarão 20% até o Natal e mais 30% no próximo ano financeiro.





Os preços do gás também devem subir 44% nos próximos 18 meses.





O governo aguarda que o déficit seja de cerca de 36,9 bilhões, abaixo dos 78 bilhões previstos pela Coalizão de Liberais e Nationals em seu orçamento final em março.





A dívida líquida deve atingir 766 bilhões em 2026, abaixo da previsão anterior de 864 bilhões.





Os salários reais continuarão caindo porque o tesoureiro Jim Chalmers espera que a inflação atinja quase 8% entre agora e o final do ano.





"Espera-se que a inflação atinja um pico de 7 e três quartos por cento no final deste ano, antes de moderar ao longo do tempo para 3,5% até 2023/24 e retornando ao intervalo alvo do banco de reserva em 25/25".



Pensando também em seu papel na região do Pacífico, a Austrália restabelecerá as visitas parlamentares bipartidárias aos vizinhos de oceano e financiará uma rede de destacamentos policiais enquanto busca revigorar sua presença em toda a região.





O governo planeja gastar 45,7 milhões em dois anos no apoio às implantações da Polícia Federal Australiana em Honiara, nas Ilhas Salomão, e 22,3 milhões em quatro anos no estabelecimento de uma rede de oficiais da Força de Fronteira Australiana em todo o Pacífico.





Os pacotes de financiamento serão fornecidos através do projecto Timor-Leste de Instalações Aeroportuárias para apoiar a construção de infra-estrutura de aeroportos e portos, com um arranjo semelhante nas Ilhas Fiji através do projecto de Restauração das Infra-estruturas de Transporte no arquipélago.





O governo diz que planeja restabelecer as visitas parlamentares bipartidárias regulares.





O Sudeste Asiático também recebeu alguma atenção no Orçamento, com 9 milhões reservados para o estabelecimento de um Escritório especial dentro do Departamento de Relações Exteriores.





Um enviado especial será nomeado para o Sudeste Asiático para aprofundar o engajamento, e o governo também desenvolverá uma estratégia econômica para a região até 2040.



O Governo Federal deve redirecionar o financiamento para a segurança das mulheres anunciado no Orçamento do governo anterior em março.





94,8 milhões de dólares foram destinados ao programa de Serviços Especializados em Violência Familiar e a um julgamento de monitoramento eletrônico dos perpetradores de violência doméstica.





Ele agora irá para o Plano Nacional para Acabar com a Violência Contra Mulheres e Crianças, inclusive para atender à crescente demanda pelo Pagamento de Fuga da Violência e um programa piloto para ajudar Portadores de Visto Temporário que estão sofrendo violência doméstica.





O governo diz que também fornecerá 169,4 milhões ao longo de 4 anos e 55,4 milhões por ano depois para fornecer mais 500 serviços de linha de frente e trabalhadores comunitários em toda a Austrália para aumentar o apoio disponível para mulheres e crianças que sofrem violência familiar, doméstica e sexual.



E a última notícia do novo orçamento, as emissoras nacionais ABC e SBS serão apoiadas com 84,2 milhões ao longo de quatro anos.





A maior parte do financiamento - 83,7 milhões - vai para restaurar as economias da pausa de indexação aplicada ao financiamento operacional da ABC no orçamento de 2018-19.





O Governo está introduzindo prazos de financiamento de cinco anos para o ABC e SBS a partir de 1º de julho de 2023, em vez dos atuais termos de três anos.





Também está fornecendo 1,0 milhão ao longo de dois anos para um estudo de viabilidade para realocar as operações da SBS em Sydney de Artarmon para Western Sydney.





Governo anuncia investimento em energia renovável



O primeiro-ministro Anthony Albanese afirmou que investirá vários bilhões de dólares em zonas de energia renovável, que criará milhares de novos empregos.





O plano 'Rewiring the Nation', em tradução livre, algo como "religando a nação", é um acordo de financiamento conjunto entre os governos trabalhistas de Anthony Albanese e Daniel Andrews, de Victoria.





1,5 bilhão de dólares será destinado ao incentivo à energia eólica offshore e a uma ligação de transmissão de energia entre Nova Gales do Sul e Victoria.





Uma ligação marinha, camada Marinus, entre a Tasmânia e o continente também será estabelecida, o que levará a Tasmânia a 200% de geração de eletricidade renovável.





Albanese disse à ABC que é um investimento para o futuro.





"Isso resultará em energia mais barata para a Tasmânia e é por isso que o governo da Tasmânia está apoiando este projeto ... Há empregos em andamento com energias renováveis ... E é o mesmo princípio que está impulsionando a mudança para energia limpa e renováveis ao redor Austrália de empresas, mas também de famílias individuais e é o que está impulsionando a mudança na economia também."





Quando estiver concluído, o link Marinus deverá custar até 3,8 bilhões de dólares.





Advogada diz que Assange não suporta mais a prisão





O advogado do hacker ativista sueco-australiano Julian Assange afirmou que ele não tem como suportar mais uma década de prisão.





O fundador do Wikileaks está detido na prisão de Belmarsh, no Reino Unido, onde se diz estar lutando contra uma série de problemas de saúde, incluindo um miniderrame, depressão grave e ideias suicidas.





Ele aguarda um recurso do Tribunal Superior do Reino Unido contra sua extradição para os Estados Unidos, onde enfrenta acusações de espionagem.





A advogada de direitos humanos Jennifer Robinson dirigiu-se ao National Press Club em Canberra dizendo que a solução não é legal, mas política.