Notícias da Austrália e do Mundo | 27 setembro | SBS Portuguese

Começando com as notícias do Brasil, que terá eleições gerais neste domingo, 2 de outubro.





Estagnado em terceiro lugar nas pesquisas eleitorais, o candidato a presidente Ciro Gomes, do PDT, fez pronunciamento nesta segunda-feira para dizer que segue candidato e condenou o chamado "voto útil". Ele diz ser "vítima" de uma "campanha virulenta" e que tenta, segundo ele, fazê-lo desistir da eleição.





Nas últimas semanas, eleitores do líder nas pesquisas, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fazem campanha para virar voto de ciristas em nome da vitória petista no primeiro turno.





Ciro Gomes afirmou que sua candidatura segue "de pé".





"Bolsonaro não existiria se não fosse a grave crise econômica e moral dos governos petistas, e Lula não sobreviveria em sua ameaçadora decadência se não fossem os desatinos criminosos de Bolsonaro. Minha candidatura está de pé (...), e meu nome continua posto como firme e legítima opção", disse.



O pronunciamento de Ciro Gomes é destaque por conta das pesquisas eleitorais que mostram Lula no limite da vitória em primeiro turno.





O levantamento do Ipec, o instituto de pesquisas fundado pelos sócios do ex-Ibope, divulgado na noite de segunda-feira no Brasil, aponta o petista oscilando um ponto para cima, com 48%. Jair Bolsonaro (PL) aparece estagnado com 31%. Ciro Gomes tem 6%, na margem de erro com Simone Tebet do MDB, que aparece com 5%.





Soraya Thronicke, do União Brasil, e Felipe d´Ávila, do Novo, têm 1% cada.









Nos votos válidos, ou seja, que excluem votos brancos e nulos, Lula aparece na pesquisa com 52%, contra 34% de Bolsonaro. Para ser eleito no primeiro turno, o candidato precisa ter 50% dos votos válidos mais um.





O Ipec ouviu 3.008 pessoas em 183 cidades brasileiras entre os dias 25 e 26 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.





Notícias da Austrália





A reforma do sistema de creches do governo federal deve beneficiar mais de 95% das famílias australianas.





O ministro da Educação, Jason Clare, está apresentanado a lei ao parlamento nesta terça-feira.





Com os custos de cuidados infantis aumentando em 41% nos últimos oito anos, a reforma quer reduzir os custos para 1.26 milhões de famílias com crianças.





O ministro Clare disse à Nine Network que seu governo elevará a taxa máxima de subsídio para 90% para a primeira criança da família na creche.





"Isso significa efetivamente para uma família com 80.000 dólares por ano, que o governo fornecerá cerca de 14.000 dólares ao ano se você tiver uma criança três dias por semana. É um grande investimento, mas sabemos que se o cuidado infantil for mais acessível, fica mais fácil para os pais voltarem ao trabalho, principalmente as mães; acho que 60% das mães com filhos menores de seis anos estão trabalhando meio período em vez de período integral. Creche é muito caro."



O Ministro de Serviços Governamentais, Bill Shorten, chamou o esquema do Robodebt 2015 de ilegal. A Comissão Real para investigar a questão teve início nesta terça-feira em Brisbane.



A comissão está investigando o controverso programa de computador usado para determinar se os usuários do Centrelink pagaram mais do que deveriam.





O programa teve quase 2 bilhões de dólares em pagamentos de mais de 400 mil pessoas e enviou avisos de dívida sem a aprovação de um oficial do Centrelink.





O ministro Shorten diz que a Comissão procura determinar por que essa falha ocorreu no serviço público da Austrália e responsabilizar o governo pelo trauma causado às pessoas afetadas pelo esquema.





"A capacidade da Commonwealth de o governo levantar dívidas contra os cidadãos é um poder impressionante que os cidadãos dão ao seu governo. Mas esperamos que esse poder seja usado com regras e diretrizes e pela lei. E, na minha opinião, eles só queria inventar números para provar estarem sobrecarrgados financeiramente, são gerentes orçamentários muito espertos. Mas o que eles fizeram foi aumentar os números e adaptar um esquema contra pessoas vulneráveis."



O estado de Queensland está propondo construir o maior parque eólico estatal da Austrália.





A proposta é que a Stanwell Corporation, empresa pública, construa o parque eólico Tarong West, um projeto que vale 760 milhões de dólares, na região de South Burnett, em Queensland.





O parque eólico vai gerar energia suficiente para abastecer 230.000 residências.





Inicialmente, criará cerca de 200 empregos.



A governadora de Queensland, Annatascia Palaszczuk, diz que Queensland tem capacidade de ser o principal gerador de energia renovável da Austrália.





"Quando assumimos o cargo, havia cerca de 7% de energia renovável em nosso mercado. Agora, é mais de 21%. Esses anúncios, com um plano de investimentos maciços em energias renováveis, mostram que Queensland está prestes a se tornar uma superpotência de energia renovável, neste estado e nesta nação."





E agora o caso de vazamento de dados da Optus, empresa de telecomunicações que teve uma falha que deixou expostos os dados de quase 10 milhões de clientes que vivem na Austrália.





O hacker por trás do vazamento de dados da Optus divulgou os registros privados de 10.000 australianos na dark web e está ameaçando liberar mais.





Entre as informações estão detalhes da carteira de motorista, passaporte e endereços de clientes da empresa.





O especialista em segurança cibernética e ex-oficial da Polícia Federal Australiana, Nigel Phair, disse à Seven Network que, uma vez divulgada, a informação pode ser difícil de ser rastreada.





"O hacker lançou 10.000 registros e disse que lançará 10.000 registros todos os dias até que eles recebam seu pedido de resgate... Uh, a menos que você seja adepto de olhar para a dark web e tentar descobrir onde isso está, você ganhou E essa é a parte difícil disso é que você não saberá nada. E essa é a parte difícil é entender se você se tornar uma vítima e entender quais dados podem estar disponíveis sobre você."





Di Pietro alertou os clientes que qualquer texto ou e-mail suspeito pode ser uma tentativa de roubar mais informações.





Ciência





A NASA atingiu com sucesso um asteroide com um de seus foguetes multimilionários.





A espaçonave, conhecida como Dart, pesava 570 quilos, e o asteroide que ela atingiu tinha o tamanho da Grande Pirâmide de Gizé, próximo do tamanho de um campo de futebol oficial.









Então, por que eles fizeram isso?





Os cientistas dizem que o experimento controlado, realizado a 11 milhões de quilômetros da Terra, foi para determinar se a colisão intencional de uma espaçonave em um asteroide poderia mudar seu curso, o que seria uma maneira de proteger a humanidade de um asteroide perigoso, se algum dia for necessário.





Economia





O crescimento econômico global está desacelerando mais rápido do que o previsto anteriormente, sobretudo devido aos impactos sentidos pela invasão da Ucrânia pela Rússia.





As crises de energia e inflação aumentaram o risco global de recessões nas principais economias.





Esse alerta veio do secretário-geral da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o belga-australiano Mathias Cormann.