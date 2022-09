Notícias da Austrália e do Mundo | 28 setembro | SBS Portuguese

Estas são as principais notícias do noticiário da SBS em Português desta quarta-feira, 28 de setembro.





Brasil tem mortes por briga eleitoral



No último fim de semana, foram registradas duas mortes relacionadas com brigas políticas no país. No Ceará, um homem matou um apoiador de Luiz Inácio Lula da Silva em um bar após perguntar quem votaria no petista.





Outros casos de agressões foram registrados nos últimos dias em Minas Gerais e Rio de Janeiro.





Nesta terça-feira no Brasil, o comitê do deputado Emídio de Souza, do PT, foi atacado em Osasco. Souza é coordenador da campanha do candidato a governador de São Paulo pelo partido, Fernando Haddad. Segundo integrantes do comitê, itens do imobiliário e e materias de campanha foram destruídas, e uma apoiadora afirma ter sido agredida. As informações são do Jornal Extra.





Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tem conversado autoridades de segurança pública para tentar prevenir violência nas eleições de 2 de outubro.





O clima de hostilidade nas eleições brasileiras preocupa até a Organização das Nações Unidas. Um grupo de relatores de direitos humanos da ONU expressou preocupação com ataques a instituições democráticas, ao poder judiciário e ao sistema eleitoral no Brasil, a 10 dias das eleições no país.





Em comunicado, oito especialistas, incluindo a relatora para o direito à liberdade de expressão e opinião, Irene Khan, aalertaram para intimidações, violência política e até ameaças de morte a candidatos. Também alertaram para os discursos de ódio e a campanha deliberada de desinformação, que culmina em ataques a instituições democráticas.



—-



Em meio a este clima, a campanha eleitoral segue para a reta final. Nesta terça-feira no Brasil, o candidato Lula (PT) se reuniu com empresários do setor financeiro em São Paulo. O candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) participou de uma motociata em Juazeiro, na Bahia, montou em um touro e criticou governadores e prefeitos que seguiram recomendações de autoridades de saúde e estabeleceram medidas restritivas durante a pandemia de COVID-19.





Na segunda-feira, o candidato a presidente Ciro Gomes, do PDT, fez pronunciamento para dizer que segue candidato e condenou o chamado "voto útil". Ele diz ser "vítima" de uma "campanha virulenta" que tenta, segundo ele, fazê-lo desistir da eleição.





Nas últimas semanas, eleitores do líder nas pesquisas, Luiz Inácio Lula da Silva, fazem campanha para virar voto de ciristas em nome da vitória petista no primeiro turno.





Ciro Gomes afirmou que sua candidatura segue de pé.



—-



Este os principais institutos de pesquisa, o mais recente é levantamento do Ipec, o instituto de pesquisas fundado pelos sócios do ex-Ibope, divulgado na segunda-feira no Brasil. A pesquisa aponta Lula oscilando um ponto para cima, com 48%. Jair Bolsonaro (PL) aparece estagnado com 31%. Ciro Gomes tem 6%, na margem de erro com Simone Tebet do MDB, que aparece com 5%.





Soraya Thronicke, do União Brasil, e Felipe d´Ávila, do Novo, têm 1% cada.





Nos votos válidos, ou seja, que excluem votos brancos e nulos, Lula aparece na pesquisa com 52%, contra 34% de Bolsonaro. Para ser eleito no primeiro turno, o candidato precisa ter 50% dos votos válidos mais um.





O Ipec ouviu 3.008 pessoas em 183 cidades brasileiras entre os dias 25 e 26 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.





Na Austrália, corte de imposto sobre o combustível chega ao fim





O corte do imposto sobre o combustível chega ao fim nesta quarta-feira à meia-noite, madrugada de quinta, e o órgão de fiscalização do consumidor da Austrália foi ordenado a ficar alerta para a manipulação de preços.





Há temores de que o custo da gasolina possa aumentar em mais de 20 centavos por litro quando o desconto terminar.





O governo diz que essas preocupações são infundadas porque há suprimentos suficientes de baixo custo, com cerca de 700 milhões de litros de gasolina já comprados pelos varejistas a um preço mais barato.





O assistente do Tesouro austrlaiano Stephen Jones disse à Sky News que a Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores (ACCC) está monitorando o custo da gasolina para garantir que os motoristas não sejam roubados.





"Não deve haver nenhuma razão para os postos de gasolina aumentarem imediatamente seus preços nas próximas 24 horas. Esperamos pelo menos uma semana nas áreas urbanas e mais nas áreas regionais antes que esses estoques sejam esgotados e tenham que ser substituído por novo combustível."



—-



E agora, o escândalo de vazamento de dados dos clientes da Optus, uma das maiores operadoras de telecomunicações no país.





O ministro da Saúde, Mark Butler, diz que o governo federal está investindo todos os recursos possíveis para ajudar a proteger os australianos que tiveram seus dados roubados na recente hackeamento da empresa..





Enquanto isso, a Coalizão da oposição pede ao governo que não cobre taxas para novos passaportes que precisam ser emitidos pelos clientes após a violação.





Butler diz que o governo está trabalhando com a Polícia Federal Australiana para recuperar os dados.





"Estamos particularmente preocupados que apenas nas últimas 24 horas aprendemos sobre a violação de dados do Medicare. Portanto, estamos trabalhando duro para desenvolver estratégias para uma resposta a isso, como o governo tem feito, por exemplo, para algum tempo em relação aos números dos passaportes, como os governos estaduais têm feito em relação aos números das carteiras de motorista."





O ministro de Atendimento ao Cliente de Nova Gales do Sul, Victor Dominello, diz que a violação de dados da Optus deve agir como um alerta para toda a nação.





Governos estaduais em toda a Austrália estão oferecendo às pessoas apanhadas no ataque cibernético Optus novos números e cartões de carteira de motorista.





Os governos de Nova Gales do Sul, Victoria, Queensland e Austrália do Sul disseram que as pessoas que provem terem sido avisadas pela Optus de que estão em risco podem obter a ajuda.





Os governos de Nova Gales do Sul, Austrália do Sul e Queensland estão dispensando a taxa para a nova carteira de habilitação ou foram informados de que ela será reembolsada pela Optus.





Victoria diz que pedirá à Optus para reembolsar a taxa.





Dominello disse à ABC em Nova Gales do Sul que pode substituir o número da carteira de motorista on-line ou em seu centro de serviço local.





"Você sabe que eu acho que compartilhamos informações demais no século 21. Quando vou alugar um carro, por que eles precisam saber meu endereço, minha data de nascimento, minha assinatura, carro, é que eu estou autorizado a dirigir um carro. Nós compartilhamos tantas informações pessoais, então espero que este seja um alerta para toda a nação cair na real no século 21."





O grupo que alega estar por trás da violação desistiu de pedirresgate de cerca de um ponto e cinco milhões de dólares da Optus.





O procurador-geral federal Mark Dreyfus diz que o F-B-I, dos Estados Unidos, está auxiliando a investigar a violação de dados da Optus.



—-



A senadora dos Verdes Mehreen Faruqi encaminhou um tweet da líder do partido One Nation, Pauline Hanson, para a Comissão Australiana de Direitos Humanos.





A senadora da One Nation por Queensland usou palavrões no Twitter em resposta às críticas da senadora Mehreen Faruqi à monarquia britânica, dizendo à australiana nascida no Paquistão para "voltar ao seu país".





A senador Faruqi diz que Hanson cruzou a linha entre o debate público e o racismo.





"Foi um insulto racista contra mim. Nunca fica mais fácil lidar com ataques racistas. É um insulto e é humilhante. Eu e todos como eu - nós negros e pardos - temos todo o direito de participar do debate público apenas como os brancos. Não serei silenciado, especialmente sobre o tema do monarca e da monarquia britânicos. Tenho o direito de falar sobre essa história sem ser vilipendiado racialmente."





A senadora Hanson se defendeu.





"Isso foi apenas hipocrisia. Crítica não é racismo. Eu não me referi à raça da senadora Faruqi. Eu só sugeri isso porque ela é tão obviamente infeliz em seu país adotivo com sua posição privilegiada que ela deveria voltar para o Paquistão. Não vou retirar o que disse ao senador Faruqi ou a qualquer outro australiano que veio aqui para uma nova vida. Faço a oferta também de levá-la ao aeroporto."





Futebol: Brasil vence Tunísia; Portugal perde para a Espanha na Liga das Nações





A seleção brasileira venceu a Tunísia por 5 a 1 em amistoso no Parque dos Príncipes, em Paris, na noite desta terça-feira. Foi o último teste antes da Copa do Mundo do Catar, em novembro. Os gols foram marcados por Raphinha (duas vezes), Richarlison, Neymar e Pedro. Montassar Talbi marcou o gol tunisiano.