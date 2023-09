Notícias da Austrália e do Mundo | 29 de março de 2022 | SBS Portuguese

Os trabalhistas preparam-se para anunciar um pacote de medidas para reforçar as relações diplomáticas e militares da Austrália no Pacífico.





O plano inclui aumento no orçamento de apoio, mais dinheiro alocado à adaptação às mudanças climáticas e uma revisão dos programas dos trabalhadores das Ilhas do Pacífico na Austrália – este anúncio chega, em parte, para dar força à proposta de política externa da oposição.





Além disto, o canal ABC também receberá $8 milhões por ano para produzir e entregar conteúdo australiano às nações do Pacífico, desafiando desta forma o expansionismo da China na região.





Uma nova Escola de Defesa Austrália-Pacífico também está incluída neste plano da oposição, visando formação adicional para as forças militares e de segurança da região.





A porta-voz do Partido Trabalhista para as relações internacionais, Penny Wong, deve fazer o anúncio em Darwin ainda esta manhã [terça-feira, 26 de abril].





Morrison criticado por apoiar Katherine Deves





O primeiro-ministro Scott Morrison escolheu Katherine Deves para disputar a sede de Warringah em Sydney, mas a comunidade trans criticou as fortíssimas opiniões de Deves transmitidas nas redes sociais recentemente.





Deves afirmou, entre outras coisas, que as pessoas trans são “mutiladas e esterilizadas cirurgicamente” e que metade dos homens trans são “agressores sexuais”.





O membro independente do Warringah, Zali Steggall, acusa Morrison de criar divisão depois de Deves ter revelado à SBS já ter recebido ameaças de morte na sequência de ter feito ouvir as suas opiniões:

Coloco esta questão novamente a Scott Morrison. Isto é política de divisão, política desagradável, com segundas intenções, e ele [Morrison] deveria deixar de apoiar este candidato.

Quando abordado pela SBS News, no Anzac Day, sobre as últimas notícias de Deves e seus comentários, Morrison não quis envolver-se no debate.





O primeiro-ministro já tinha comentado nos órgãos de comunicação social que Deves reconheceu que é necessário adotar uma abordagem mais sensível, e apoiou o seu direito de expressar as suas opiniões. A comunidade ´Action for Rainbow Rights´ protesta em Manly, Sydney, contra a participação da candidata a Warringah, Katherine Deves Source: AAP 12 pessoas contraíram Covid-19 a bordo de um dos primeiros cruzeiros autorizados na Austrália pós-pandemia





Uma dúzia de pessoas contraíram a COVID-19 num dos primeiros navios de cruzeiro autorizados a viajar para a Austrália Ocidental desde o início da pandemia.





Os dez passageiros e dois tripulantes testaram positivo a bordo do Coral Discoverer, que completou uma viagem de dez dias com saída em Darwin.





Todos os hóspedes estavam assintomáticos ou apresentavam sintomas leves aquando do teste, e os seus contatos próximos iniciaram o seu período de isolamento de seguida, alguns deles tendo sido transportados para hotéis em Broome.





O navio tinha 61 passageiros e 30 tripulantes, mas navios de cruzeiro menores foram autorizados a vir para a Austrália Ocidental no início deste mês. O cruzeiro Coral Discoverer teve um surto de COVID-19 em Broome - desânimo para adeptos de cruzeiros que já não viajavam desde o início da pandemia. Source: Supplied / Coral Expeditions Lutas entre gangs no sul da Austrália matam homem de Victoria





A polícia do sul da Austrália diz que a morte de um homem de Victoria [segunda-feira, 25 de abril] por esfaqueamento não parece ser aleatória já que, aparentemente, os dois grupos envolvidos conhecem-se.





O jovem de 25 anos morreu no centro da cidade de Adelaide enquanto os investigadores prenderam 13 pessoas que estão sob custódia e devem enfrentar o tribunal durante o dia de hoje [terça-feira, 26 de abril].





O comissário assistente, John Venditto, diz que a polícia está em cima da atividade dos gangues da zona e que líderes da comunidade estão a ajudar a resolver este problema.

A ameaça para a comunidade existe e está lá, porque quando eles [gangs] se confrontam é isto que acontece. Eles têm armas brancas. Eles têm outras armas, e a ameaça também está lá para a polícia da linha de frente.

Ninguém foi ainda acusado de assassinato.





Elon Musk compra o Twitter por $44 bilhões





Elon Musk já fechou o acordo para comprar o Twitter. Depois das negociações com o conselho da plataforma social, Musk concordou com a aquisição pelo valor de $ 44 bilhões.





O acordo coloca assim o executivo-chefe da Tesla no comando de uma empresa com 217 milhões de usuários, permitindo-lhe assim um papel crucial na criação da agenda política, opinião pública e comunicação social em ambos os lados do Atlântico.





Musk já fez saber que o Twitter irá sofrer restruturações ao nível da liderança da empresa, incluindo mudanças na moderação de conteúdo, tendo-se já descrito como um “absolutista da liberdade de expressão”. Com 217 milhões de usuários, a plataforma Twitter muda de proprietário. Source: Pixabay ALUREAN CC Mesmo com o projeto já denunciado online, a China continua a negar intenções militares nas Ilhas Salomão





O Ministério das Relações Internacionais da China continua a refutar as alegações de que planeia desenvolver uma base militar nas Ilhas Salomão, mesmo depois de detalhes do esboço do projeto terem já sido denunciados online.





No domingo, o governo australiano avançou que o recente acordo de segurança da China com o Pacífico Sul era preocupante para as nações regionais.





Por seu turno, a China rotulou o chamado pacto AUKUS entre os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália como um 'acordo de bastidores'.





Wang Wenbin acusou a Austrália de não colocar esta parceria à consideração no seio das críticas em relação ao acordo entre a China e as Ilhas Salomão. Wang Wenbin continua, em nome da China e das suas intenções, a negar planos militares para as Ilhas de Salomão. Source: Kydpl Kyodo Relatório da ACF revela como a Austrália pode gerar mais empregos na área da construção





Um relatório da Australian Conservation Foundation mostra que podem ser gerados empregos na construção com a substituição das fábricas de carvão por telhados solares e baterias.





Este modelo económico demonstra a probabilidade de novos empregos na área da ​geração eólica, baterias, energia solar e a carvão novo ou a gás, em substituição das fábricas de carvão.





A Universidade de Tecnologia de Sydney calculou os dados sobre o setor de energia renovável.





As estimativas sugerem que, se a Austrália optar por abastecer um milhão de casas com energia solar no telhado usando baterias e painéis, isso poderia originar cerca de 26.000 empregos na área da construção. A indústria dos painéis solares poderá trazer mais oportunidades de emprego. Source: "Wayne National Forest Solar Panel Construction" by Wayne National Forest is licensed under CC BY 2.0 Trabalhadores do apoio à terceira idade pedem aumento de ordenado





Trabalhadores do apoio à terceira idade organizam-se para pedirem salários mais altos à Fair Work Commission.





O Sindicato dos Serviços de Saúde está a pedir um aumento de 25% nos salários destes trabalhadores, já que a inflação continua a afetar as famílias em todo o país.





O caso, que começa hoje [terça-feira, 26 de abril], visa aumentar os salários entre $5,40 e $7,20/hora, aumentando assim o salário médio para cerca de $29/hora.





O presidente da HSU, Gerard Hayes, diz que o setor de assistência a idosos, em particular, precisa de financiamento para fornecer o nível de atendimento que os australianos mais velhos precisam e merecem.





Ativistas protestam a reeleição de Macron nas ruas de Lyon





Em França, ativistas realizaram um protesto em Lyon contra a reeleição do presidente Emmanuel Macron.





Cerca de 200 manifestantes participaram da marcha, com fogos de artifício, um sinalizador e cartazes antes da intervenção da polícia.





Mas alguns eleitores, como a professora de música Valerie Jacquet, dizem que a distância entre o partido de Macron e Marine Le Pen está a diminuir:

Significa que os franceses estão preocupados com a sua vida, o seu poder de compra, a sua segurança e é totalmente normal e legítimo. Mas penso que a plataforma da Sra. Le Pen é muito extrema. Ela afasta as pessoas.

O presidente Macron mantém a presidência ganhando a eleição com 58,54 por cento dos votos. Franceses ativistas de Lyon protestam nas ruas contra a reeleição de Emmanuel Macron. Source: AAP Rússia declarou cessar-fogo em Mariupol, mas relatos de mísseis continuam





A Rússia declarou um cessar-fogo em Mariupol e um corredor humanitário para civis na cidade portuária ucraniana.





O Ministério da Defesa em Moscovo disse que o fim das hostilidades do exército russo na segunda-feira permitirá que as pessoas se refugiem numa fábrica siderúrgica para deixar a zona industrial.





Acredita-se que cerca de 2.500 combatentes ucranianos e mil civis estejam nesta fábrica.





Mas mais relatos de ataques com mísseis estão a acontecer e o número de civis mortos é de 3.800 desde o início da invasão da Ucrânia, embora observadores digam que esse número provavelmente está abaixo da realidade.





Diplomatas americanos regressam a Kiev e promete continuar a apoiar a Ucrânia





Os Estados Unidos prometem reabrir a sua embaixada em Kiev, já que o governo americano mantém o compromisso de apoiar a Ucrânia com mais $984 milhões.





O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o secretário de Defesa, Lloyd Austin, visitaram a capital ucraniana em resposta à invasão da Rússia.





O secretário de Defesa, Austin, diz que além de mais apoio na área da segurança, serão ainda exploradas hipótese de assistência extra.

Estamos aqui para apoiar de todas as maneiras possíveis, e acho que temos provado isso, mais recentemente, com o compromisso de um bilhão de dólares adicionais em assistência de segurança, além de algumas das outras coisas que fizemos.

A visita de Bliklen e Austin marca também o regresso gradual dos diplomatas norte-americanos e a nomeação de um novo embaixador. Os diplomatas americanos, Antony Blinken e Lloyd Austin estão em Kiev, Ucrânia. Source: AAP Image/EPA/SHAWN THEW Incêndio num local de armazenamento de petróleo na Rússia





Um incêndio consumiu um local de armazenamento de petróleo no oeste da Rússia.





O incêndio gerou densas colunas de fumo na segunda-feira, sendo que as autoridades relataram ainda um segundo incêndio numa outra instalação de petróleo na mesma área.





Não houve vítimas e o fogo foi, entretanto, controlado.





AFL: ´Magpies´ ganham por 93-82





Já no desporto, na AFL, o técnico do Essendon, Brett Rutten, diz que o desempenho dos Bombers melhorou durante a derrota de 11 pontos frente ao Collingwood, neste Anzac Day.





O tradicional confronto entre Collingwood e Essendon acontece todos os anos, mas os Magpies estiveram muito bem desta vez, vencendo por 93-82.





Rutten diz que os jogadores estão ansiosos para melhorar o seu jogo e que a equipa está a crescer apesar desta derrota.

Houve alturas em que perdemos o momento, mas acho que ambas as equipas estavam prontas para a luta, às vezes um pouco trapalhonas e confusas, o que faz parte. Mas, sim, acho que no geral crescemos ao longo o jogo.

O derby Essendon-Collinwood é um clássico da AFL no Anzac Day. Source: AAP Image/Rob Prezioso