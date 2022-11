Notícias da Austrália e do Mundo | 29 de novembro | SBS Portuguese

Pagar o aluguel está se tornando cada vez mais difícil em todas as capitais da Austrália, bem como nas regiões rurais.





Um novo relatório - o Índice Anual de Acessibilidade do Aluguel - constatou que os aluguéis estão aumentando mais rapidamente do que a renda familiar em rigorosamente todas as cidades do país, deixando muitas pessoas na luta para encontrar um lugar para morar ou manter a atual moradia.





Os dados se concentram na capacidade de pagar aluguel para 10 tipos de famílias australianas - incluindo aposentados, pessoas solteiras a depender de auxílio-desemprego, casais de renda única e dupla com e sem filhos, casas compartilhadas de estudantes e trabalhadores de hotelaria.





Segundo o estudo, Hobart continua a ser a cidade em que as pessoas menos têm capacidade de pagar o aluguel em toda a Austrália Austrália. Brisbane se tornou "moderadamente inacessível" pela primeira vez. As duas cidades, Hobart e Brisbane, estão no pior nível histórico. Sydney teve uma piora considerável. Perth está no momento mais difícil para o pagamento de aluguel desde 2016.





Segundo a ABC, as regiões rurais também vivem a crise. Tasmânia, Victória, Queensland e Nova Gales do Sul estão com valores de aluguel sem precedentes.





O deputado Andrew Wilkie, que representa a Tasmânia, diz que a situação está cada vez mais sombria.





"As pessoas estão dormindo em farrapos; as famílias estão dormindo nos bancos de trás dos carros; as famílias estão em barracas ao lado da rodovia e nos parques. Milhares de pessoas estão dormindo nos sofás das pessoas; estão dormindo nas garagens das pessoas, em seu quarto vago, embaixo da casa, no galpão do jardim. Quero dizer, isso é incompreensível para mim, que isso esteja acontecendo com pessoas em um dos países mais ricos do mundo."





O relatório também descobriu que o grande número de famílias australianas que precisam alugar está aumentando.





Governo culpa Coalizão por relatório negativo sobre a Grande Barreira de Corais





O governo federal diz que não aceita a culpa por um relatório das Nações Unidas que concluiu que os planos da Austrália para a Grande Barreira de Coral são inadequados e recomendou que o status da área fosse alterado para "em perigo".





A Ministra Federal do Meio Ambiente Tanya Plibersek, a Enviada Especial para o Recife de Coral, Senadora Nita Green, e a Ministra do Meio Ambiente de Queensland, Meaghan Scanlon, divulgaram uma declaração conjunta que diz que muitas das conclusões do relatório decorrem da inação do governo de Coalizão anterior, ao qual Labour lida desde que chegou ao poder.





Plibersek também deu uma entrevista coletiva esta manhã com a senadora Green para enfatizar a mensagem do governo.





"Tudo mudou... A mudança climática é um risco para todos os recifes globalmente e precisamos manter o aquecimento global abaixo de 1,5 graus se quisermos proteger não apenas a Grande Barreira de Corais, mas todos os recifes."





Austrália do Sul lança lei para homicídio culposo industrial no estado





O governo da Austrália do Sul lançou um projeto de lei para tornar o homicídio culposo industrial uma ofensa criminal, alinhando o estado com Queensland, Victoria e Austrália Ocidental.





Agora o governo busca reações sobre suas propostas até fevereiro, com o projeto de lei devendo ir ao Parlamento estadual no final de 2023.





As mudanças nas leis de trabalho, saúde e segurança significariam que uma pessoa poderia enfrentar uma sentença máxima de 20 anos de prisão e as empresas receberiam uma multa de AUD$ 15 milhões se sua conduta "imprudente ou grosseiramente negligente" resultasse na morte de outra pessoa.





Nacionais criticam a criação de entidade que ouve indígenas para decisões parlamentares





Os Nacionais, partido minoritário da coalização com os liberais, hoje na oposição federal, continuaram a defender a decisão de se opor publicamente à campanha Voz Indígena ao Parlamento do governo.





Segundo nova diretriz, o governo federal será obrigado a consultar o órgão Voz Indígena ao Parlamento toda vez que elaborar leis sobre raça, título nativo e discriminação racial que tenham impacto sobre os aborígines australianos.





O porta-voz da campanha do Voice to Parliament, Dean Parkin, diz que a decisão dos Nacionais é 'imprudente' e 'ilógica', e despreza os desejos da esmagadora maioria dos australianos indígenas.





Mas o líder do Nationals, David Littleproud, diz que seu partido consultou vários grupos comunitários regionais para chegar a sua posição política, o que os levou à conclusão de que a entidade não ajudaria a 'fechar a lacuna'.





A senadora do Território do Norte, Jacinta Price, uma mulher warlpiri-céltica que há muito faz campanha contra o Voice, diz que está satisfeita com a decisão de seu partido.





"Somos parte de uma Austrália liberal e democrática, e um de nossos princípios fundamentais é que todos somos considerados iguais perante a lei, independentemente da raça, do gênero e de qualquer outra coisa. E por que eu, como indígena australiana, deveria ser governado por uma entidade separada para o resto da Austrália, por causa da minha raça?"





Afogamento de imigrantes tem maior índice nos últimos 20 anos





Uma nova campanha foi lançada para combater o grande aumento do número de mortes por afogamento, especialmente entre as comunidades imigrantes.





Um relatório recente do Royal Life Saving Australia constatou que os casos de afogamento no período de 2021 a 2022 tiveram um pico de 20 anos, com homens adultos tendo a maior proporção de incidentes mortais.





O porta-voz Craig Roberts diz que os clubes comunitários têm feito um esforço contínuo para atingir as comunidades imigrantes da Austrália, fornecendo recursos no idioma e programas culturalmente específicos para ajudar a educar sobre a segurança da água.





"Se houver alguma comunidade de migrantes onde eles não tiveram a oportunidade de aprender a nadar, você nunca é velho demais para começar. Temos uma variedade de programas dentro da comunidade, assim como sua instalação aquática local que pode orientar você através das etapas necessárias e das lições para entrar na água e, em seguida, aprender a se divertir e aprender algumas dessas habilidades essenciais de natação e sobrevivência."





Coreia do Sul extradita para Nova Zelândia mulher suspeita de assassinato





A Coreia do Sul extraditou uma suspeita de assassinato para a Nova Zelândia por causa de sua possível conexão com os corpos de duas crianças mortas há muito tempo encontradas em malas abandonadas em agosto.





A mulher não identificada de 42 anos foi entregue às autoridades da Nova Zelândia no aeroporto internacional de Incheon, perto de Seul.





O ministro da Justiça sul-coreano, Han Dong-hoon, emitiu uma ordem para a extradição da mulher no início deste mês.





O Supremo Tribunal de Seul havia concedido anteriormente a aprovação de sua extradição depois que ela expressou seu consentimento por escrito para ser enviada de volta à Nova Zelândia.





Protestos contra porto da Adani na Índia deixam 80 feridos





Mais de 80 pessoas ficaram feridas em confrontos com a polícia durante um protesto contra o projeto do porto de Adani, de bilhões de dólares, na Índia.





A Adani é uma empresa indiana com forte presença na Austrália na área de mineiração, envolvida em polêmicas ambientais.





As tensões surgiram depois que a polícia prendeu manifestantes que estavam bloqueando a entrada dos veículos de construção do Grupo Adani no porto, apesar de uma ordem judicial para a retomada do trabalho no estado de Kerala.





As prisões levaram centenas de manifestantes, liderados por padres católicos, a marchar até a delegacia, levando a confrontos com o pessoal e deixando veículos da polícia danificados.





A construção foi interrompida por mais de três meses depois que os moradores culparam o desenvolvimento do porto por privá-los de seus meios de subsistência e erosão costeira e bloquearam a entrada do local com um abrigo de 110 metros quadrados.





Os protestos foram liderados principalmente por uma comunidade pesqueira cristã que se opõe ao projeto de construção de Vizhinjam, no valor de AUD$ 900 milhões.





Ucranianos dizem que russos podem estar em retirada de usina nuclear





As autoridades de energia da Ucrânia dizem que há sinais de que a Rússia está se preparando a retirada de uma usina nuclear atualmente sob controle de Moscou.





Petro Kotin, que é o chefe da Empresa Nacional de Geração de Energia Nuclear da Ucrânia Energoatom, diz ter indícios de que Moscou está se preparando para deixar Zaporizhzhia, citando relatos na imprensa russa de que a usina pode ter que ser deixada ou transferida para o controle do Agência internacional de energia atômica.





Mas a Rússia negou que haja planos de se retirar da fábrica que ocupa desde os primeiros dias da invasão.





O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, negou.





ONU pressionar para solução de dois estados no conflito entre israelenses e palestinos





As Nações Unidas avaliaram a crise no Oriente Médio, após comentários dos EUA de que estavam profundamente preocupados com a escalada da violência entre Israel e a Palestina.





As tensões vêm aumentando há meses em meio aos ataques noturnos israelenses na Cisjordânia ocupada, motivados por uma série de ataques mortais contra israelenses que mataram 19 pessoas durante a primavera.





O coordenador especial da ONU para o processo de paz no Oriente Médio, Tor Wennesland, diz que a liderança política é necessária para "reiniciar a trajetória" em direção a uma solução de dois Estados, e que ele pode ver os Acordos de Oslo indo para o ralo na ausência de uma ação drástica.





"Falhar em abordar as causas subjacentes do conflito, juntamente com essas tendências que mencionei para você, demonstra um caminho político claro a seguir, onde o conflito só aumentará, causando mais derramamento de sangue e miséria. E, de uma forma muito sincera, têm um efeito desestabilizador em toda a região."