Notícias da Austrália e do Mundo | 3 de maio | SBS Portuguese

O valor médio de locação de imóvel em Sydney atualmente é de A$ 711 por semana, e deve aumentar à medida em que os proprietários repassarem aos locatários o último aumento da taxa de juros anunciada ontem pelo Reserve Bank (RBA).





Dados divulgados hoje pela Core Logic mostram que o custo do aluguel de uma casa em Sydney aumentou 13,1% em relação ao ano passado, com um reajuste de 1,3% em abril.





O aluguel aumentou em todas as capitais da Austrália em uma média de 11,7%, devido aos 11 aumentos das taxas de juros no último ano.





A Community Housing Industry Association de Nova Gales do Sul diz que a única maneira de corrigir a escalada da crise é o governo investir urgentemente em habitação social e acessível.





Os integrantes do Partido Verde estão criticando fortemente o último aumento da taxa de juros do Reserve Bank of Australia, pedindo que o tesoureiro federal reverta a decisão.





O conselho do RBA decidiu aumentar as taxas de juros em mais 0,25% nessa terça-feira, atingindo 3,85% no geral.





O líder do Partido Verde, Adam Bandt, disse à ABC que essa não foi a decisão certa:





"É hora do governo intervir, congelar as taxas de hipoteca, congelar os aluguéis, congelar as contas de energia e pagar por isso fazendo com que essas grandes corporações paguem sua parcela justa de impostos. É assim que você lida com a inflação, a controla sem ferir as pessoas comuns, mas, no momento, são as pessoas comuns que estão enfrentando o peso, não apenas da crise da inflação, mas agora estão sendo solicitadas a fazer o trabalho pesado para enfrentá-la também. Não está certo e o governo precisa agir".





O Partido Verde está pedindo um congelamento de dois anos, seguido de um teto de 2% nos aumentos de aluguel e o fim dos despejos sem justa causa.





O tesoureiro federal, Jim Chalmers, disse após a decisão de ontem do Reserve Bank de continuar aumentando as taxas de juros, que o governo leva a sério a contenção de gastos.





O Conselho do RBA elevou as taxas pela 11ª vez em 12 meses para 3,85%, enquanto tenta reduzir a taxa de inflação de 7%.





Jim Chalmers deve entregar o orçamento federal na próxima terça-feira, 9 de maio, e, segundo ele, o principal objetivo do novo orçamento será combater as pressões do custo de vida para os mais vulneráveis, sem alimentar a inflação.





"Obviamente, uma das tarefas importantes do orçamento é garantir que possamos fornecer alívio do custo de vida sem aumentar substancialmente as pressões inflacionárias em nossa economia. Um dos julgamentos difíceis que temos que fazer ao dar os toques finais neste orçamento é como fornecer o alívio do custo de vida de que as pessoas precisam, como direcioná-lo para os australianos mais vulneráveis ao mesmo tempo em que mostramos moderação em outras partes do orçamento".





Outras notícias desta quarta-feira:





- O primeiro-ministro australiano Anthony Albanese, está em Londres para a coroação do Rei Charles III, e diz que mesmo sendo republicano vai jurar lealdade ao rei.





- Mais de 190 australianos e suas famílias já foram retirados do Sudão. Alguns deles foram levados ao Chipre na noite passada por um avião da Força Aérea Real Australiana.





- No Brasil, votação do Projeto de Lei das Fake News é adiada enquanto STF e governo tomam medidas quanto ao possível favorecimento de conteúdos contrários ao PL 2630 nos resultados de busca do Google.