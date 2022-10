Notícias da Austrália e do Mundo | 30 de outubro | SBS Portuguese

Hoje já é dia de Eleições para presidente do Brasil na Australia, No primeiro turno, dos 15.390 eleitores aptos a votar na Austrália.





Na Austrália Lula venceu com 54% dos votos e Bolsonaro recebeu 48% dos votos.





Os eleitores brasileiros votam hoje às seções eleitorais em Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth e Camberra para escolher seu candidato para presidente do Brasil.





A mais recente pesquisa de intenção de voto do Ipec mostra que o candidato petista Luis Inácio Lula da Silva conta com 54% dos votos válidos no 2º turno, e Bolsonaro com 46%. A margem de erro é de pontos percentuais, para mais ou para menos.





Lula afirmou que caso Bolsonaro não aceite a derrota nas eleições, ele receberá a faixa presidencial do povo.





Um evento grave aconteceu no Brasil protagonizado pela deputada federal Carla Zambelli.







Zambelli, uma das principais aliadas do presidente Jair Bolsonaro (PL), foi filmada neste sábado (horário local) apontando uma arma para um homem no meio de uma rua nos Jardins (zona oeste da cidade São Paulo).





No vídeo, que tomou conta das redes sociais, ela atravessa a rua e entra em um bar com uma pistola empunhada e perseguindo um homem.





O homem em questão, um rapaz negro, mais tarde identificado como sendo o jornalista Luan Araújo, que foi ameaçado pela deputada armada, disse ao canal UOL que a intenção da parlamentar e de seus "capangas" era prendê-lo e matá-lo.





A deputada deu entrevista e disse que vai votar no domingo, armada e com colete a prova de bala.





