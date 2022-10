Notícias da Austrália e do Mundo | 4 de outubro | SBS Portuguese

Estas são algumas das principais notícias da Austrália nesta terça-feira, 4 de outubro.





Risco de inundações





Prepare o guarda-chuva e as galochas, e, se mora em área de inundação, deixe tudo pronto para uma eventualidade, pois vem chuva forte por aí na costa leste da Austrália. Os serviços de metereologia prevêm chuva forte e temperaturas abaixo da média desde o Top End até o norte da Tasmânia pelos próximos cinco dias, com um pico nesta quarta-feira.





Advertisement

Em especial, há a expectativa de que caia por volta de 100 milímetros de água e tempestades no oeste de Queensland, oeste de Nova Gales do Sul e noroeste do estado de Victoria.









Em Nova Gales do Sul, o Serviço de Emergência do Estado (o SES, da sigla em inglês) alerta as pessoas em áreas propensas a inundações de para garantir que estejam preparadas para a previsão de chuva ao longo desta semana.





A comissária da SES NSW, Carlene York, pede que as pessoas tomem precauções essenciais.





"Agora é a hora antes que esses dois próximos sistemas climáticos cheguem apenas para garantir que tudo esteja certo em torno de sua casa, suas calhas estejam limpas. Toda a terra na parte oeste de Nova Gales do Sul está recebendo água O extremo oeste foi inundada basicamente por 12 meses, então há muita água e não vai demorar muito, novamente, para encher esses rios e transbordá-los."





Tiroteio em Brisbane deixa um morto





A polícia de Brisbane declarou que quatro homens e uma mulher são fugitivos depois que um homem foi morto a tiros no jardim da frente de uma casa em Oxley, no sudoeste da cidade.









O homem de 38 anos morreu na hora depois de ser atingido por um tiro no peito à queima-roupa em uma casa.





A polícia suspeita que uma espingarda calibre 12 tenha sido usada no tiroteio.





Governo quer reservar 30% das terras para conservação





A ministra do Meio Ambiente, Tanya Plibersek, divulgou um plano de ação de 10 anos que reserva 30% das terras da Austrália para conservação e visa evitar novas extinções de plantas e animais ameaçados.









Inicialmente, o plano mira 110 plantas e animais prioritários e 20 locais de valor natural extraordinário, incluindo o Parque Nacional de Kakadu, no Território do Note, Kangaroo Island, na Austrália do Sul, e Norfolk Island, no Pacífico.





A ministro Plibersek afirma que o plano é ambicioso.





"(O Plano) inclui uma meta de zero novas extinções. Ele cumpre nossa meta de proteger 30% de nossas terras e 30% de nossos oceanos até 2030. O primeiro-ministro e outros líderes mundiais assinaram essa ambiciosa meta de conservação. Ao proteger mais habitats, podemos proteger os lares dessas plantas e animais preciosos e as paisagens que tanto significam para os australianos."





Recessão na Austrália?





O líder da oposição Peter Dutton está prevendo uma recessão nos Estados Unidos e no Reino Unido, mas diz que o resultado pode ser evitado na Austrália.





Dutton diz que até agora o governo trabalhista não cumpriu suas repetidas promessas de reduzir o custo de vida.





Ele diz que os trabalhistas precisam fazer mais para ajudar as famílias e garantir que uma recessão seja evitada.





"A economia não deve entrar (em recessão) a menos que a promessa sobre isso, vamos ser muito claros sobre isso, o Partido Trabalhista realmente estrague tudo."





Austrália cortou gastos com educação durante a pandemia





Um novo relatório confirmou que os gastos da Austrália em educação pública diminuíram durante o auge da pandemia do COVID-19.





O último relatório Education At A Glance da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, diz que o orçamento educacional da Austrália foi reduzido em 2% no período, ao mesmo tempo em que a média da OCDE aumentou 1.5%.





O estudo indica que “serão necessários fundos públicos para proteger os alunos e minimizar as perdas de aprendizado associadas ao COVID-19”.









Segundo a ABC, o relatório, que faz um raio-X sobre a educação nos países integrantes, também aponta que a Austrália tem um dos maiores setores de escola privada do mundo. Outro apontamento do estudo é que, embora os professores de ensino infantil, fundamental e médio na Austrália tenham um maior salário que a média da OCDE, eles têm mais tempo de sala de aula que seus pares em outros países da entidade.





A diminuição torna a Austrália apenas um dos nove membros da OCDE a cortar o financiamento durante a pandemia.



---



Governo apresenta plano para o sistema nacional de seguro de invalidez





O ministro responsável pelo esquema nacional de seguro de invalidez da Austrália prometeu inaugurar uma nova era para os integrantres do programa, declarando que muitos não confiam mais no programa que deveria melhorar suas vidas.





Bill Shorten diz que o NDIS em sua forma atual perdeu o rumo.





"Queremos restaurar o esquema de volta à sua visão original. Mas essa visão original e a restauração da confiança envolvem uma mudança radical no pensamento de todos - não das pessoas com deficiência, mas de todos os outros... Temos que entender que quando você investe no National Disability Insurance Scheme, é um investimento nas pessoas. Você tem que olhar para o investimento em qualidade de vida para pessoas com deficiência, não o preço de um determinado item de linha."





O governo apresentou um relatório sobre o sistema com dez recomendações para melhorar o seu funcionamento.









Dylan Alcott, que é cadeirante e apareceu na coletiva de imprensa com Shorten para divulgar o relatório, diz que já está animado com as decisões que o governo trabalhista vem tomando sobre o esquema.





"Eu quase me levantei e andei, fiquei tão empolgado quando Kurt Fearnley foi anunciado como presidente da NDIA. Não conseguia pensar em ninguém melhor. Mas também, a maioria do conselho tem uma deficiência. Isso está colocando experiência vivida na pele. Trabalhamos nisso (relatório) por seis meses e nossa primeira recomendação foi essa."





Coreia do Norte lança míssil em território japonês





No Japão, pessoas tiveram que se esconder depois que a Coreia do Norte disparou um míssil balístico sobre o país.





O governo japonês diz que não usou nenhuma medida de defesa para destruir o míssil que foi o primeiro a sobrevoar o Japão da Coreia do Norte desde 2017.





A Coreia do Norte tem disparado mísseis nos últimos dias, enquanto os Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão participam de exercícios militares.





O secretário-chefe do Gabinete do Japão, Hirokazu Matsuno, disse que o míssil apresentava riscos óbvios de segurança.





[Um lançamento de míssil balístico que sobrevoou nosso país não é apenas um problema para aeronaves e embarcações, é uma ação séria e problemática que envolve a segurança dos moradores que vivem na área onde o míssil sobrevoou. protestou fortemente contra a Coreia do Norte nos termos mais fortes."





FMI financiará a Ucrânia





O Fundo Monetário Internacional (FMI) analisa um pedido da Ucrânia para financiamento de emergência enquanto a guerra da Rússia contra o país prossegue.





A Ucrânia está pedindo US$ 1,3 bilhão, que se entende que o FMI está aberto a fornecer.





A equipe da instituição deve se reunir com autoridades ucranianas em Viena no final deste mês para discussões técnicas sobre os planos econômicos para o país.





Enquanto isso, o Fundo está fazendo arranjos para fornecer dinheiro a até 20 países para enfrentar a crise global de alimentos.





A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, diz que nações, muitas na África, precisam de assistência emergencial para lidar com a escassez de alimentos e a alta inflação dos preços dos alimentos.





"Só posso dar-lhe um nome de um país porque uma missão está agora autorizada a ir. Este é o Malawi. Lá a questão seria um programa, programa completo ou financiamento de emergência seguido por um programa.”





Somália agradece aos EUA



O governo da Somália elogiou o anúncio dos Estados Unidos de que seus militares mataram um líder miliciano em um ataque aéreo em seu país.





Uma declaração do Ministério da Informação da Somália diz que Abdullahi Nadir era "um espinho" que foi removido da nação somali.





Ele diz que o governo é grato aos "amigos internacionais" cuja cooperação facilitou o ataque a Abdullahi Nadir, que eles descrevem como "um inimigo" do povo somali.