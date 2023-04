Notícias da Austrália e do Mundo | 5 de abril | SBS Portuguese

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, fez um discurso para os seus apoiadores na Flórida depois de voltar de Nova York, onde nessa terça-feira ele compareceu ao Tribunal Criminal de Manhattan e foi acusado de falsificar registros comerciais relacionados ao pagamento de suborno em troca de silêncio da atriz pornô Stormy Daniels sobre o relacionamento extra-conjugal que tiveram.





Isso aconteceu antes das eleições de 2016, quando Trump foi eleito.





No tribunal, Trump se declarou inocente de 34 acusações criminais, em um momento histórico para os Estados Unidos.





Indiciado na semana passada, Trump é o primeiro ex-presidente do país a enfrentar acusações criminais.





Ele diz que é inocente de todas as acusações: "O único crime que cometi foi defender destemidamente nossa nação daqueles que procuram destruí-la. Eles me atacaram, com uma investida de investigações fraudulentas".





O promotor Alvin Bragg, que fez história em 2021 como o primeiro homem negro eleito promotor distrital do condado de Nova York, se torna agora o primeiro promotor a apresentar acusações criminais contra um ex-presidente estadunidense.





Alvin Bragg explicou as acusações feitas a Trump: "Donald Trump foi indiciado em uma acusação da Suprema Corte de Nova York devolvida por um grande júri de Manhattan em 34 acusações criminais de falsificação de registros comerciais em primeiro grau. De acordo com a lei do estado de Nova York, é crime falsificar registros comerciais com a intenção de fraudar e ocultar outro crime. É exatamente disso que se trata este caso".





