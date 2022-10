Notícias da Austrália e do Mundo | 5 de outubro | SBS Portuguese

No Brasil, Lula e Bolsonaro calibram o discurso para o segundo turno





Começando com as notícias do Brasil, que no dia 30 de outubro vai definir se o presidente da República entre 2023 e 2026 será Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ou Jair Bolsonaro, do PL. Lula venceu o primeiro turno com 48,45% dos votos válidos, contra 43,20% de Bolsonaro. A missão do atual presidente é tirar a diferença de 7 milhões de votos que seu antecessor teve na dianteira.





Após o resultado, Lula voltou o foco de sua militância para virar os votos que são possíveis.





"A sociedade brasileira vai aprender com muita rapidez que a nossa candidatura, que defende a verdade e a democracia, e pelo estado de bem-estar social, que defende a participação efetiva da mulher, do negro na política, e do outro lado um candidato que não gosta de democracia, de cultura, de livro, que prefere falar em armas".





Em seu discurso após a confirmação do segundo turno, Jair Bolsonaro diz entender a vontade de mudança de parte da população, mas afirmou que certas mudanças podem vir pra pior.





"A gente tentou (dar) condição para o povo brasileiro que sentiu o aumento dos produtos. (...) A gente tentou durante a campanha mostrar este outro lado mas que não atingiu a camada mais importante da sociedade."





Tesoureiro diz que posição do governo sobre corte de impostos não mudou





O tesoureiro do país Jim Chalmers diz que o governo não mudou sua posição sobre os cortes de impostos do estágio 3.





Ele fez os comentários em um dia em que o Reserve Bank elevou a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, para 2,6%.





Para entender o que seriam os cortes de imposto de estágio três: este nível de cortes de impostos aprovados pelo parlamento com apoio do Partido Trabalhista em 2019 indicaria que a a faixa de impostos entre salários de 120.000 a 180.000 ao ano deveria ser removida. O limite da faixa de imposto superior aumentaria de 180.000 para 200.000 e a taxa marginal de imposto para aqueles que ganham entre 45.000 dólares e 200.000 cairiam de 32,5% para 30%.





Alguns críticos dizem que estes cortes não são acessíveis ou justos e precisam ser descartados neste momento.





Os cortes de impostos estão programados para julho de 2024, O corte ignificaria que todos que tenham um salário entre $45.000 e $ 200.000 dólares pagarão apenas 30 centavos por cada dólar que ganharem.





O tesoureiro Chalmers diz que o governo não alterou sua posição sobre os cortes do estágio 3.





"Nós não mudamos nossa posição. Enquanto finalizamos o Orçamento, obviamente estamos levando em consideração o contexto desse orçamento, incluindo a deterioração das condições globais, a necessidade de construir uma barreira fiscal, a necessidade de garantir que cada dólar de gastos é defensável quando se trata de ser acessível, sustentável, responsável e suficientemente direcionado, mas não mudamos nossa posição sobre os cortes de impostos."





O líder da oposição liberal, Peter Dutton, diz que os sinais dados pelo governo apontam que os trabalhistas estão a abandonar seu compromisso com os cortes do estágio 3.





"Agora está claro que o primeiro-ministro e o tesoureiro estão tentando se livrar dos cortes de impostos do estágio 3. Isso apesar do fato de que eles votaram neles no parlamento e olharam o público australiano nos olhos e disseram que eles manteriam esses cortes de impostos."





Os ministros federais estão relutantes sobre estas possíveis mudanças na política tributária trabalhista após o anúncio desta terça 'a tarde de um aumento de 25 pontos percentuais nas taxas de juros do país.





Nesta quarta, o assistente do Tesouro Stephen Jones disse que o comitê de despesas econômicas estava se reunindo hoje para falar sobre a política e o orçamento.





Ele diz que eles não serão influenciados pela pressão da mídia.





"Eu não vou ser pego nos jogos bobos de regra dentro, descartar. Nenhuma mudança em nossa política, mas o que estamos passando agora é o desafio de enquadrar um Orçamento em circunstâncias econômicas incrivelmente difíceis. Nossas decisões não serão tomadas com base nas obsessões políticas em torno deste lugar, mas com base no que é do melhor interesse das famílias australianas e dos interesses da economia."





Homem ameaça mesquita em Brisbane





Um homem foi indiciado após supostamente deixar uma séria ameaça na secretária eletrônica de uma mesquita em Brisbane.





Um porta-voz da Polícia de Queensland disse que um homem da zona sul da cidade foi preso e acusado de ameaça e assédio.





Ele foi liberado sob fiança e deve comparecer ao Tribunal de Magistrados de Brisbane no final do mês.





O executivo-chefe do Colégio Islâmico de Brisbane, Ali Kadri, diz que uma mensagem de voz foi deixada com a Mesquita Kuraby na segunda-feira, e detalhando supostas várias ameaças.





A comunidade muçulmana de Queensland diz estar chocada com o fato de o suposto autor das ameaças ter sido liberado sob fiança.





Ali Kadri disse ao Seven News que a comunidade está preocupada com a situação.





"Acho muito chocante e estranho, dado o fato de que havia tanto ódio. Poderia haver mais pessoas que fariam parte desse grupo e é assustador que eles estejam nessa área."





ICCC diz monitorar greenwashing nas redes





A Australian Conservation Foundation diz que mais dinheiro precisa ser direcionado para a proteção ambiental no Orçamento Federal deste mês.





A entidade diz ser bem-vindo o plano de ação do governo federal divulgado na terça-feira que reserva 30% das terras da Austrália para conservação e que visa evitar novas extinções de plantas e animais ameaçados.





Mas Basha Stasak, que responde pela ACF, afirma que cumprir esse compromisso exigirá mais dinheiro para compensar os cortes impostos do governo de Morrison.





"Cientistas estimam que cerca de AUS$ 1,6 bilhão são necessários para ajudar nossas espécies ameaçadas a se recuperarem. conjunto de zero novas extinções especiais."





Acusada de assassinato é solta após 13 anos na Tasmânia





Uma mulher da Tasmânia que passou 13 anos na prisão por assassinar seu parceiro foi solta em liberdade condicional.





Susan Neill-Fraser, de 68 anos, foi considerada culpada de assassinar Bob Chappell a bordo do iate do casal no Australia Day de 2009.





Seu corpo nunca foi encontrado e Neill-Fraser mantém sua inocência.





Presidente do Grupo de Apoio Sue Neill-Fraser, Rosie Crumpton-Cook diz que Neill-Fraser teria preferido deixar a prisão sem uma condenação por homicídio.





"Acho que também há uma grande tristeza nisso, porque ela não saiu da prisão em seus termos, do jeito que queria. Ela ainda é uma assassina condenada, está em liberdade condicional, ela ainda não é uma pessoa livre."





Ilhas Salomão chegam a um acordo com os EUA





As Ilhas Salomão concordaram em assinar um acordo com os Estados Unidos e mais de uma dúzia de nações do Pacífico depois que as referências indiretas à China foram removidas.





A nova relação das ilhas do Pacífico com os EUA foi acertada em Washington na semana passada, quando Joe Biden prometeu mais de US$ 800 milhões em ajuda às nações na próxima década.





O ministro das Relações Exteriores das Ilhas Salomão, Jeremiah Manele, disse que a cooperação com a China é vital para garantir a segurança nacional das Ilhas Salomão.