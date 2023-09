Notícias da Austrália e do Mundo | 9 de agosto | SBS Portuguese

Os australianos e residentes vivem um momento delicado de dificuldades econômicas, mas os bancos vão muito bem, obrigado. Dois deles divulgaram lucros excelentes no último ano fiscal.





O Commonwealth Bank registrou um lucro recorde de 10,2 bilhões de dólares australianos, um aumento de 5% em relação ao ano fiscal anterior.





Por sua vez, o Suncorp Group também registrou um aumento de 68,6% no lucro em dinheiro no ano, recuperando-se das perdas de papel em sua carteira de investimentos que impactaram os retornos do ano anterior.





A Suncorp, que é uma empresa financeira com origem em Queensland, anunciou que obteve $ 1,15 bilhão em lucro líquido após impostos nos 12 meses até 30 de junho, um pouco menos do que as expectativas de especialistas, que era em torno de $ 1,17 bilhão.





O executivo-chefe da Suncorp, Steve Johnston, explica os fatores que, no seu entender, contribuem para os lucros.





"É muito difícil comparar o EF23 com o período anterior, uma vez que o EF22 viu uma marca muito significativa para perdas de mercado nas carteiras de investimento do grupo. Agora, como dissemos na época, essas perdas se reverteriam em lucro na forma de rendimento subjacente aprimorado. O impacto de rendimentos correntes mais altos mais do que compensou qualquer marca desfavorável para os movimentos do mercado no ano fiscal de 23. Significa que os retornos do investimento se tornaram um grande contribuidor para o aumento do lucro nominal."





Também neste boletim:





- Congelamento nacional no valor do aluguel faria inquilinos economizarem 3 bilhões de dólares coletivamente, indica estudo.





- Coalizão divulga plano para trocar energia a carvão por nuclear na Austrália.





- Nova Zelândia anuncia acordo para ter a cadeia elétrica 100% renovável.





- ONU divulga que julho de 2023 foi o mês mais quente já registrado no planeta.





- Nova subvariante da COVID-19 provavelmente já está na Austrália, diz especialista.





- Desmatamento no Cerrado brasileiro aumenta 21% em seis meses com o avanço do agronegócio.