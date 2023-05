Notícias da Austrália e do Mundo | 7 de maio | SBS Portuguese

Mais de cinco milhões de residências australianas e um milhão de empresas vão poupar até A$500 no gasto com energia pelo Orçamento Federal que vai ser anunciado essa semana.





O tesoureiro federal Jim Chalmers diz que os aposentados e algumas pequenas empresas terão sua eletricidade subsidiada pelo governo.





"Centenas de dólares serão destinados à assistência para as pessoas aliviarem as altas contas de eletricidade que tem. O valor vai variar conforme a região da Austrália porque vai depender da pressão dos preços da energia em cada local e de quanto os estados e territórios estão preparados para investir. Mas trabalhamos juntos de maneira realmente colaborativa para definir este pacote e eu vou anunciá-lo na terça-feira (9 de maio)".





Outros destaques deste domingo:





- Outra medida a partir do novo orçamento federal é o aumento de A$ 2,4 bilhões em imposto pago pelas empresas de petróleo e gás em seus projetos offshore de gás natural liquefeito nos próximos quatro anos.





- Coroação do Rei Charles III traz à tona as opiniões divergentes entre os australianos sobre a relação da Austrália com a monarquia inglesa.





- De Londres, onde esteve presente na cerimônia de coroação do Rei Charles II, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, denunciou a falta de esforços conjuntos para libertar o fundador do WikiLeaks, Julian Assange.