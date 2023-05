Notícias da Austrália e do Mundo | 9 de maio | SBS Portuguese

O governo federal está anunciando um retorno ao superávit no orçamento federal a ser anunciado na noite de hoje, mas ainda não se sabe exatamente quais medidas, se houver, serão oferecidas aos desempregados.





Muitas das medidas e resultados do orçamento já foram anunciados pelo governo antes de ser aprovado. Entre eles, um superávit esperado de cerca de A$4 bilhões, o primeiro superávit orçamentário federal em quinze anos.





O tesoureiro federal Jim Chalmers diz que as pessoas terão que esperar até a noite de hoje para saber se o Jobseeker, auxílio para desempregados em busca de trabalho, vai aumentar, como é esperado por muitos.





Jim Chalmers diz que o governo fará o possível para ajudar as pessoas a lidarem com as dificuldades atuais.





"Faremos o possível para ajudar os mais vulneráveis em tempos difíceis. Agora, temos dito há algum tempo, e você verá esta noite, o alívio do custo de vida neste orçamento é mais amplo do que o que foi especulado. Tem vários elementos. Nem tudo será limitado pela idade ou por outras distinções. Haverá ajuda para os mais vulneráveis, mas também para o australiano médio, à medida que passamos juntos por esses tempos difíceis e estabelecemos as bases para um futuro muito melhor."





Segundo o governo federal, quase A$15 bilhões de dólares do orçamento serão voltados para "aliviar" o custo de vida elevado da população australiana.





Outras notícias desta terça-feira:





- Delegação australiana multipartidária se reúne com embaixadora dos EUA na Austrália para defender Julian Assange, fundador do WikiLeaks, preso em Londres.





- Qantas tenta derrubar na justiça sentença de ilegalidade na terceirização de trabalhos pela companhia aérea durante a pandemia.





- No Brasil, chega a 550 o número de réus por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes, em Brasília.





- Governo de Portugal decreta situação de seca no país e anuncia medidas para ajudar agricultores, mas sofre críticas de alguns dirigentes da categoria quanto à demora para agir.