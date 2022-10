Notícias da Austrália e do Mundo | 9 de outubro | SBS Portuguese

Semana intensa de alianças políticas e apoios anunciados ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro garantiu o apoio dos governadores dos três estados mais populosos do Brasil. Lula recebeu o apoio dos candidatos derrotados Simone Tebet e Ciro Gomes.

Alertas de inundação permanecem em vigor para os moradores afetados pelas chuvas em Nova Gales do Sul. Risco de inundações e deslizamentos de terra ao longo da costa leste de Nova Gales do Sul estão previstos.

O Japão criticou o lançamento de dois mísseis balísticos de curto alcance pela Coreia do Norte. É o sétimo lançamento desse tipo pela Coreia do Norte desde 25 de setembro.

Apoiadores do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, formaram uma corrente humana em frente ao parlamento do Reino Unido para exigir o fim da sua extradição para os Estados Unidos.