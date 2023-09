Número de pessoas centenárias em Portugal cresceu 77% em dez anos

Portugal tem agora 2.940 pessoas com mais de 100 anos : nasceram antes de 1923, atravessaram uma pandemia, uma grande guerra e são um reflexo do aumento da esperança de vida.





Numa década, entre 2012 e 2022, o número de centenários aumentou 77%, mostram os dados recolhidos pelo instituto de dados Pordata, num retrato da população portuguesa com mais de 65 anos, divulgado esta semana, coincidindo com o Dia Mundial da População.





Gradualmente, o peso da população acima dos 65 anos tem vindo a aumentar, representando agora um quarto (24%) do total dos residentes em Portugal, enquanto há uma década eram 19%. E em 36 anos o peso duplicou.





Apesar de o envelhecimento e o aumento da esperança de vida serem sinais claros de desenvolvimento, o estado de saúde da população merece algum destaque.





Hoje, as mulheres de 65 anos podem esperar viver, em média, mais 22 anos, mas apenas 7 serão de vida completamente saudável. E, no caso dos homens, a esperança de vida aos 65 é de mais 18 anos, oito dos quais com boa saúde.





A par da saúde, no lado dos problemas, estão as condições económicas. E embora a taxa de pobreza entre os idosos tenha vindo a diminuir, ainda há 400 mil pessoas a viverem com menos de 551 euros mensais. São 17% do total, sendo a pobreza maior entre as mulheres (18,7%) do que entre os homens (14,7%).