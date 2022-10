Número de turistas brasileiros em visita a Portugal aumenta 748% em 6 meses

By Francisco Sena Santos

Ao mesmo tempo que cresce muito o número de residentes brasileiros em Portugal, também dispara o número de turistas brasileiros em visita a Portugal.





O número de dormidas de brasileiros em Portugal subiu 748% entre janeiro e julho deste ano, para 1,2 milhões, representando 4,87% do total de estrangeiros que dormiram em Portugal, informação do Instituto Nacional de Estatística (INE) e do Banco de Portugal (BdP)





Também as receitas do turismo do Brasil em Portugal recuperaram, crescendo 481% para 362 milhões de euros, muito acima dos 62,3 milhões de euros registados nos primeiros sete meses de 2021.





