Brasileiros em Sydney surgem para votar em número recorde

By Luciana Fraguas, Fernando Vives

Brasileiros na Nova Zelândia e Austrália são os primeiros no mundo a votar nas eleições para presidente do Brasil.





Em Sydney, o o clima no local de votação estava, com as pessoas esperando por volta de 20 a 25 minutos para votar.





O cônsul-geral do Brasil em Sydney, Jorge Kadri, em entrevista ao vivo ao Programa Português da Rádio SBS, falou sobre a segurança das urnas, e o alto número de brasileiros interessados em dar seu voto.





Na Austrália, os brasileiros votam em Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth e Camberra e apenas para presidente e vice.





Os institutos Datafolha e Ipec, o antigo Ibope, divulgaram as últimas rodadas das pesquisas de intenção de voto para presidente no primeiro turno.





Luis Inácio Lula da Silva registra 50% dos votos válidos no Datafolha e 51% no Ipec. Jair Bolsonaro registra entre 36% e 37%.





As duas pesquisas mostram que não é possível apontar com precisão se a eleição poderá ser decidida ainda no primeiro turno.





Para vencer no primeiro turno, o candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um.





Lula registra entre 50% e 51% nas duas pesquisas, mas, por causa da margem de erro de 2 pontos, os percentuais ainda podem variar.





Os principais candidatos à presidência da República são:





12 - Ciro Gomes (PDT) Vice: Ana Paula Matos (PDT)





13 - Lula (PT) Vice: Geraldo Alckmin (PSB)





15 - Simone Tebet (MDB) Vice: Mara Gabrilli (PSDB)





22 - Jair Bolsonaro (PL) Vice: Braga Netto (PL)





30 - Felipe D'Ávila (Novo) Vice: Tiago Mitraud (Novo)