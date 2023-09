'Nunca vi coisa tão má': Rui Rio sobre as buscas da polícia em sua casa

Ainda não eram 7 da manhã e uma equipa de reportagem de televisão já estava a preparar câmaras para um direto junto à casa de Rui Rio, líder até há um ano do PSD, o principal partido da oposição em Portugal.





Minutos depois chegavam os automóveis com inspetores e agentes da polícia judiciária e do ministério público.





Começou o direto em televisão. Foi relatado que a polícia ia iniciar buscas em casa do ex-lider do PSD.





Primeira surpresa: as buscas incidiam sobre alguém que é reconhecido em Portugal como referência de seriedade e ética.





A referência de integridade estava a se colocada sob suspeita.





O caso ganhou dimensão duas horas depois, mais perto das 9 da manhã, quando se soube que também havia buscas na sede do PSD em Lisboa e na casa de deputados do partido. Um total de 20 buscas, 14 das quais domiciliárias.





Logo a seguir soube-se que a operação policial e judicial estava a ser conduzida pelo superjuiz Carlos Alexandre e pelo procurador Rosário Teixeira – exatamente os mesmos que há 10 anos prendram, também em direto tv, o antes primeiro-ministro socialista José Sócrates – acusaram-no de corrupção e passados 10 anos ainda não houve julgamento.





Carlos Alexandre é o juiz que se tem distinguido por conduzir processos célebres, designadamente o do colapso do Grupo Espírito Santo – também ainda sem julgamento.





Agora, nesta operação policial-judicial, veio a saber-se que foram envolvidos mais de 100 investigadores.





Perante o impacto do caso, a meio da manhã, a procuradoria de justiça explicou o que estava a fazer.





Investigava a suspeita de que a subvenção estatal no valor de 200 mil euros, atribuída ao Grupo Parlamentar do PSD para remunerar assessores, terá servido para pagar os salários de trabalhadores do partido. A polícia esteve na sede do PSD, na casa de Rui Rio, que foi seu presidente e do grupo parlamentar, e dos assessores visados.





A suspeita justifica a investigação. Mas o espetáculo em volta desta investigação está a causar vivo debate, com a atuação da justiça a ser criticada designadamente pelos 2 principais partidos, o PS (que governa com maioria absoluta) e o PSD (o partido em causa neste caso).





Um único partido está a sair em defesa da operação policial-judicial: é o Chega, de extrema-direita, com discurso justicialista que lhe está a render apoios.





A justiça é criticada pela prática de chamar televisões para que filmem as operações de busca com métodos que levam à colocação dos alvos como gente que não é de bem – embora ainda sem julgamento ou sequer acusação.





Também é criticada a desproporção dos meios: seria fácil verificar irregularidades sem necessidade de fazer buscas e apreensões.





É criticado que os investigadores tenham apreendido telefones e computadores de dirigentes políticos, em modo que devassa a sua privacidade – quando o crime sobre suspeita não é sequer um caso de extrema gravidade, ainda que possa ser classificado de desvio de dinheiros públicos para fins diversos dos declarados.





No caso, está em causa o pagamento pelo Estado a funcionários partidários. O pagamento é conforme se os remunerados forem funcionários que trabalham com o partido no parlamento. É ilegal se trabalharem para o partido fora do parlamento. Em causa está este último cenário.





As buscas desta semana estão a causar grande discussão na cena política portuguesa.





Há quem alerte para abusos de poder por parte da justiça.





Há que comente o facto de o alvo principal ter sido Rui Rio conhecido como o incorruptível. Um argumento que corre nas discussões: parece que alguém quer passar a imagem de que se até os que têm fama de incorruptíveis são alvo de suspeita, então toos os políticos ficam sob suspeita.





Comentário do historiador e ex-dirigente do PSD, José Pacheco Pereira, em artigo de opinião no jornal Público: “os meios e recursos que foram mobilizados, cem inspetores e um dia de buscas, com total e desejada exposição pública, aponta claramente para mais uma tentativa justicialista de ilegalizar a política, como se fosse um lugar de crime”.