O abuso sexual de um menor por um padre e o silêncio do patriarca de Lisboa, Manuel Clemente

É a resposta a um caso de abuso sexual de um jovem por um padre em Lisboa, nos anos 90, um caso que foi conhecido tanto pelo atual como pelo anterior cardeal patriarca de Lisboa, mas que ambos silenciaram.





Numa carta aberta que o atual cardeal patriarca acaba de divulgar “atendendo aos muitos equívocos e perplexidades” que diz ter constatado “em torno dos relatos sobre o doloroso caso denunciado em 1999”, é sublinhada a importância do “cuidado e preocupação pelas vítimas”, ao mesmo tempo que é deixado o lamento por “todo o sofrimento que esta situação possa provocar a esta vítima em especial e a todas as outras” que se conheçam ou não.





Nesta carta aberta em que procura esclarecer o que “testemunhou” no caso do padre acusado de abuso, o atual patriarca explica que se encontrou com a vítima, “que não quis divulgar o caso”, pelo que não foi dado conhecimento às autoridades judiciais.





Manuel Clemente diz aceitar que “este caso e outros do conhecimento público e que foram tratados no passado, não correspondem aos padrões e recomendações que hoje” todos querem “ver implementados”.





Segundo Manuel Clemente, o seu antecessor “acolheu e tratou o caso em questão tendo em conta as recomendações canónicas e civis da época e o diálogo com a família da vítima. Em consequência, o sacerdote foi afastado da paróquia onde estava e nomeado para servir numa capelania hospitalar”.





“Uma vez patriarca – explica agora Manuel Clemente - marquei um encontro com a vítima, encontro esse que foi adiado a pedido da mesma. Em 2019, regressado do Encontro dos Presidentes das Conferências Episcopais da Europa sobre o tema ‘A proteção dos menores na Igreja’ promovida pelo Santo Padre em Roma, sobre a temática dos abusos, pedi um novo encontro à vítima, com quem conversei presencialmente. A sua preocupação era a de não haver uma repetição do caso, sem desejar de forma expressa, a sua divulgação”, refere o patriarca na carta aberta agora divulgada.





Num tom de "lamento" assumido, o cardeal patriarca tenta justificar como o seu antecessor (D. José Policarpo) agiu "tendo em conta as recomendações canónicas e civis da época".





Os escândalos de pedofilia estalaram há mais de 20 anos, na altura em que uma investigação do Boston Globe - famosa através do filme 'Spotlight' - pôs a nu a forma como a Igreja americana, durante décadas, ocultou os casos de abusos, protegendo os sacerdotes-agressores, que iam sendo transferidos de paróquia em paróquia, sem qualquer punição e sem nenhum cuidado de proteção das vítimas.





O mundo, porém, mudou. Tal como, aliás, as regras da própria Igreja que, no ano passado, passou a incluir no próprio Código de Direito Canónico a figura do abuso de menores. Pela primeira vez na história, só em 2021, passou a constar da Justiça católica a possibilidade de punir os abusadores de menores - sejam eles sacerdotes, leigos ou responsáveis de quaisquer instituto religioso - com penas de expulsão. É, também, a primeira vez que um código da Igreja assume a obrigatoriedade de participação dos crimes às autoridades civis, assim como a obrigação de indemnizar e de reparar as vítimas.





Na sua carta aberta, D. Manuel Clemente assume isso mesmo. "Aceito que este caso e outros do conhecimento público e que foram tratados no passado, não correspondem aos padrões e recomendações que hoje todos queremos ver implementados", diz o patriarca de Lisboa. E, se é certo que foi ele o primeiro bispo a responder ao apelo do Papa de criação de uma comissão diocesana para investigação dos abusos no Patriarcado de Lisboa, o certo é que – como escreve o cardeal Manuel Clemente - "podemos e devemos fazer sempre melhor".