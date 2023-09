"O Brasil tem muito a conquistar para ser realmente independente", diz historiador brasileiro na Austrália

Um dos fatos que chamam a atenção nas celebrações do bicentenário da independência do Brasil neste 7 de setembro de 2022 é a exposição do coração de Dom Pedro I em Brasília, no Palácio do Itamaraty.





O órgão foi transportado da igreja de Nossa Senhora da Lapa na cidade do Porto, em Portugal, onde é guardado desde 1835, até Brasília no dia 22 de agosto, e retorna a Portugal após as celebrações.





Por causa desse acontecimento, muito tem se falado sobre Dom Pedro I e como se deu o processo de independência do Brasil. Nessa entrevista à SBS em Português, o historiador e músico Zai Pereira, que mora em Gold Coast, na Austrália, fala sobre o assunto.





Confira abaixo alguns trechos da entrevista:





"A ida do coração de Dom Pedro I para o Brasil é muito polêmica. É considerada por alguns historiadores como uma forma saudosista de levar o órgão de uma pessoa que representou um período autoritário da nossa história."



A ida do coração de Dom Pedro I para o Brasil é muito polêmica. É o órgão de uma pessoa que representou um período autoritário da nossa história. Zai Pereira, historiador

"Após o grito da independência os portugueses ainda continuaram no Brasil, com o período regente e depois com Dom Pedro II. Foi um período de quase 100 anos até chegar à proclamação da república. Esse ato então não representou tanto a independência do Brasil".





"Várias revoltas aconteceram antes da chegada da família real ao Brasil. Revoltas separatistas como a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira. Revoltas que foram reprimidas com a tortura e a morte em público dos seus líderes."





"A Independência da Bahia trouxe figuras importantíssimas, inclusive líderes femininas, como a Maria Quitéria que se vestiu de homem para lutar no exército. Temos ainda na Bahia a Madre Joana Angélica e a Maria Filipa, que liderou um grupo de mulheres que queimaram vários navios portugueses. São mulheres que tiveram uma participação muito importante nesse período e devem ser lembradas."



A Independência da Bahia trouxe figuras importantíssimas, inclusive líderes femininas, como Maria Quitéria, Madre Joana Angélica e Maria Filipa. Zai Pereira, historiador

" O governo de Dom Pedro entrou numa crise financeira muito grande pois Dom João levou todas as reservas de ouro do Brasil para Portugal, o que causou a falência do Banco do Brasil. Além disso, com o processo de independência o Brasil passou a pagar uma indenização para Portugal. As revoltas que aconteceram por todo o país também enfraqueceram o governo de Dom Pedro."





"A figura da Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro, também foi importante no processo de independência, já que ela era uma espécie de conselheira para ele. Ela enviou uma carta a ele, durante uma viagem dele do Rio de Janeiro para São Paulo, falando para ele proclamar a independência e não correr o risco de haver mais revoltas para que o Brasil se tornasse uma república, como aconteceu com países vizinhos de colonização espanhola, como a Argentina por exemplo."





"Pedro de Alcântara tinha apenas 5 anos de idade quando Dom Pedro II renunciou e voltou para Portugal para recuperar o trono no país. O Brasil passa então pelo período regencial até 1840, quando Dom Pedro II atinge a maioridade e se torna imperador. Ele fica no poder até 1889 e faz um dos reinados mais longos da história do Brasil."





"Essa data (7 de setembro) marca a separação política de Portugal com a sua colônia e é importante de ser lembrada. Mas socialmente e economicamente nós ainda somos muito dependentes de outros países".



O 7 de setembro marca a separação política de Portugal com a sua colônia, mas socialmente e economicamente nós ainda somos dependentes de outros países. Zai Pereira, historiador

"Independência para mim significa liberdade. E liberdade inclui todos os direitos que dão dignidade. Nós ainda temos muitos problemas internos no nosso país como a fome que atinge 33 milhões de pessoas, um número maior do que toda a população da Austrália."





"Tem também o alto índice de desemprego e mais de 60 milhões de pessoas endividadas. Eu penso que um país independente é aquele que proporciona dignidade e vida em abundância para as pessoas, com direitos, garantias e acesso às coisas que nos proporcionam uma vida plena."



Independência para mim significa liberdade e dignidade para o povo. Nós ainda temos muito o que conquistar pra sermos um país realmente independente. Zai Pereira, historiador