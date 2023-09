O caos reina no Haiti, o país onde o estado desapareceu

O tempo ensina-nos que o Haiti só aparece nas notícias quando há uma catástrofe natural – que costuma ser devastadora – como o terramoto de 2010 (300 mil mortos) – os furacões e ciclones que arrazam em cadencia olimpica 2012, 2016, 2020. E se o desastre não é da natureza, vem da violência – essa quotidiana - dos ultraviolentos bandos do crime.





Faz agora exatamente 2 anos – perto da meia-noite, o presidente do governo, Jouvenel Moise, tinha chegado a casa com a mulher – um comando de matadores eliminou os guardas presidenciais, a empregada, e também o presidente.





Ainda permanece muito mistério sobre esse crime – embora já se saiba que os matadores foram matadores profissionais com origem na Colômbia e que o assassinato enreda intrigas políticas com negócios vários, incluindo o narcotráfico – e ramificações em vários países.





O presidente Jouvenel tinha anunciado o reforço do controlo de fronteiras. O Haiti ficou sem cabeça política – a não ser um primeiro-ministro interino, Ariel Henry, sem qualquer autoridade.





O edifício do parlamento e do senado tinha ruído com o terramoto de 2010 – e assim continua – já não há no Haiti políticos eleitos – neste país com 11 milhões de sobreviventes na outra metade da ilha Hispaniola, nas Caraíbas, partilhada no sistema mundial pla República Dominicana (que continua com muito turismo – e que levantou um muro na fronteira para barrar os haitianos que procuram refúgio) e o Haiti – impróprio para visitantes de bem.





Oenviado da ONU confirma que não há sistema de saúde – há algum esforço de socorro.





A polícia, não se dá por ela.





Oo Programa alimentar da ONU tenta acudir às pessoas com alimentos básicos, e também fornece a energia possível através de geradores.





As lojas que ousam abrir portas correm o risco de ser pilhadas – mercados e escolas, é o que se imagina, fechados, relata o enviado da ONU.





País sem estado e mergulhado na anarquia, o Haiti parece uma ficção para um filme de inferno.





Desgraçadamente é a realidadade entre os 11 milhões de pessoas que subsistem entre as mansões de umas 20 famílias protegidas por sofisticados exércitos privados que mantêm a realidade à distância.





Seja como for, a maior parte dessas famílias, sobretudo mulheres e filhos, migrou para os Estados Unidos – Miami é destino preferido.





No Haiti, o estado desapareceu, substituído por bandos armados que praticam o terror – e até cobram uma espécie de impostos a quem quer tentar evitar mais inferno.





Há tiroteios frequentes – entre gangues que disputam uma rua ou um bairro.





António Guterres pediu no fim de semana ao conselho de segurança da ONU uma força internacional robusta para travar os gangs do caos no Haiti.





Ninguém se oferece para acudir a um país que é um dos mais pobres – mas também dos mais perigosos e desprezados no mundo.