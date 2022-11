"É o cidadão comum que está no terreno a ajudar": Tiago Cardoso e a crise de imigração timorense em Portugal

Tiago Santana Cardoso é filho de mãe portuguesa e pai timorense. Saiu de Timor em 1975, mas sente-se “timorense de alma e coração”.





Foi membro fundador da Uma Timor Salurik (Associação da Comunidade Timorense No Exterior) e do Fórum Clima e Energia em Portugal. Contudo, diz que deixou de acreditar em associações e instituições há muito tempo.



O empresário, Tiago Santana Cardoso, na companhia do Presidente da República de Timor, Ramos Horta, aquando da visita oficial e participação deste no Web Summit 2022 onde foi discutido o potencial de Timor e dos timorenses no mercado industrial e empresarial europeu, nomeadamente no contexto português. Foi diretor de recursos humanos, diretor geral de várias empresas nacionais e internacionais, e hoje gere a sua própria empresa de recursos humanos para o tecido empresarial português, a Human Capital for Life, cujo claim é, bem a propósito do assunto que nos levou à conversa com Tiago Cardoso: Working with the best people for what is the best for them.





Como consultor teve, então, a possibilidade de pensar e organizar várias empresas portuguesas e é neste contexto que ele se sente mais útil ao grupo de timorenses que está em apuros em Lisboa e que ele define, solidário e em forma de denúncia, como “perfeitos escravos na Europa dos direitos”.





Nestes últimos quatro meses, chegaram a Portugal centenas senão milhares destes jovens imigrantes timorenses, iludidos por supostas “agências” e pessoas que consideravam empresários sérios (na sua maioria, paquistaneses e indianos). Prometeram-lhes trabalho e, consequentemente, a perspetiva de uma vida melhor para si e para os seus.





Mas, no final das contas, estes imigrantes, quase todos entre os 18 e os 30 anos, acabaram por encontrar apenas exploração, abandono, frustração, incerteza, problemas de saúde e desespero absoluto.



Grupo de jovens timorenses que continuam em situação incerta em Lisboa, mas que têm tido a sorte de encontrar em Tiago Cardoso e na sua equipa de voluntários o apoio imediato que lhes permite a sobrevivência e manter a esperança de um amanhã mais seguro. A única coisa positiva no meio de tanta desilusão e aflição, foi terem percebido que podem, sim, contar com os cidadãos comuns portugueses e com outros timorenses da sua comunidade em Portugal, quando as coisas correm mal.





Desde o dia em que soube da situação aflitiva deste grupo de jovens timorenses, Tiago Cardoso não mais parou de lutar com todas as suas forças num ímpeto incrível de ajudar estes seus “irmãos”.



Desde chamar advogados que trabalhassem pro-bono e conseguissem deslindar nós burocráticos, a procurar entidades empregadoras que potencialmente estivessem na disposição de oferecer emprego a estes jovens, até reunir-se de pessoas amigas e desconhecidas através das redes sociais para que, juntos, conseguissem alimentos, roupas, sapatos e até professores de português (uma necessidade urgente já que estes jovens têm limitada proficiência da língua)... Tiago tem sido incansável.



Jovens timorenses a experimentarem roupa e calçado que generosamente receberam de muitos portugueses e membros da comunidade timorense residente em Lisboa, que se juntaram à ação de solidariedade liderada por Tiago Santana Cardoso.

Só na pensão da Rua do Salitre n°140, em Lisboa, estão mais de 140 jovens. E, fez a sexta-feira passada 8 dias, chegaram mais 180. Eles não param de chegar e a dificuldade de apoio da nossa parte é crescente. Mas continuamos a dar o nosso melhor porque é importante ajudar o próximo. Diz Tiago Cardoso

O que leva estes jovens a abandonarem Timor e virem para a Europa é, conforme explica Tiago Cardoso, a procura do El Dourado da Grã-Bretanha - a Irlanda:





A esperança de que a Irlanda seja o seu El Dourado é o que os motiva. Em Timor não há trabalho, estamos a falar de um país recente com apenas 20 anos, com muito o que fazer ainda ao nível estrutural. As pessoas sentem a necessidade de sair para procurarem uma vida melhor. E devem ser livres de o fazer legalmente, como outros fazem em toda a parte do mundo. Mas não é fácil. Diz Tiago Cardoso

“Mas no caso de Timor, também como noutros locais do mundo mais fragilizados, as agências juntaram-se à máfia da migração (paquistanesa, indiana e outros) e prometem mundos e fundos a estes jovens que acreditam que serão colocados nas campanhas de agricultura na Europa, principalmente na Irlanda, para trabalharem dignamente”, acrescenta Tiago Cardoso.



Muitos dos timorenses que vieram ao engano tentar melhorar a sua vida na Europa estão tão desesperados que se confessam arrependidos, e muitos deles estão até doentes e ansiosos para regressar a Timor para o aconchego das suas famílias.

Aproveitando-se do sonho, da necessidade e da ingenuidade destes jovens, as ditas agências espalham o boato de que é mais rápido e seguro tratar-se da documentação para a Irlanda já estando em Portugal. Depois, claro, este ´sonho´ é vendido com empréstimos a 100%, juros incomportáveis e um plano de pagamento impossível. Aprofunda o empresário de dupla nacionalidade portuguesa e timorense.

O esquema de exploração é muito bem montado, segundo Tiago Cardoso afirma:





“Estas ditas ´agências´ ainda prometem contrato de trabalho que depois, na maior parte das vezes, nunca chega a acontecer. E quando acontece depois são os salários que não caiem, ou quando caiem são exploratórios, sendo ainda descontados dos mesmos os custos de habitação e transporte, sobrando nestes casos, e na grande maioria das vezes, apenas 50 euros para a sobrevivência de um mês inteiro.”



A situação é tão indigna e que alguns destes jovens até partem do pressuposto de que é ´natural não receberem absolutamente ordenado nenhum´ já que, conforme Tiago Cardoso diz:



Eles (os jovens timorenses) até partem do princípio de que o pagamento de um ordenado mensal é para os intermediários do processo, já que lhes é dito que esse dinheiro tem que servir para tratar dos documentos da legalização deles em Portugal. Mas, depois, os documentos nunca chegam a aparecer e eles também nunca chegam a ver o pouco dinheiro que lhes é de direito, fruto do seu trabalho. Acrescenta Tiago Cardoso

Quando chegam a Portugal diretos de Timor, estes jovens só encontram trabalho muito precário. Mas até esse trabalho está cada vez mais escasso.



Tiago Cardoso e a sua equipa conseguiram garantir refeições quentes para o grupo de jovens timorenses ao seu abrigo. Começou tudo com trabalho temporário em campos agrícolas do Alentejo, do Ribatejo e da Beira Interior, que surge no Verão com a apanha de fruta, por exemplo. Com a chegada do Inverno a Portugal, estes timorenses ficaram, entretanto, desprovidos de qualquer ganha-pão, muitos não têm dinheiro nenhum de reserva, nem casa ou capacidade de se desenrascarem sozinhos - também muito pela dificuldade com a língua portuguesa.





A imprensa portuguesa avançou já que o alcance da exploração destes jovens é quase inacreditável. Aqueles que mesmo assim arranjaram trabalho quando chegaram a Portugal, recebiam não mais do que 200 euros mensais – cerca de um terço do salário-mínimo nacional do país. Daí depois só conseguirem viver em condições sofríveis, em camaratas e armazéns que partilhavam com grande número de pessoas, sem quaisquer condições mínimas de higiene, privacidade ou aquecimento quando o clima arrefeceu.





E foi assim que, muitos já desempregados e sem-abrigo, não tiveram outro remédio se não começarem a dormir no Martim Moniz, Terreiro do Paço e Capela de Santo António, no caso dos que permaneceram na cidade de Lisboa.





Devido a este contexto triste e degradante, Tiago Cardoso denuncia a realidade mais preocupante que para muitos representa mesmo o ´fim da linha´:



Sei de alguns que estão muito doentes, com Covid e até com tuberculose. E são estes que muitas vezes querem regressar a Timor, mas sem dinheiro para a viagem são obrigados a permanecerem em Portugal, sem nada e bastante doentes. Revela Tiago Cardoso, num dado que pouco ou nada tem sido comentado pelos orgãos de comunicação portugueses.

São os cidadãos comuns portugueses e da comunidade timorense de Lisboa que estão no terreno a fazer uso do poder da sua responsabilidade social para efetivamente, e atempadamente, ajudarem estes jovens timorenses com tudo o que está ao seu alcance. Roupas, calçado e outros objetos de uso pessoal básicos e urgentes foram reunidos e distribuidos por todos. O empresário vai mais longe ainda e diz que, neste momento, que ele tenha conhecimento, há casos assim:





“Sei de 46 jovens nesta situação: até têm trabalho, mas o contrato fala em 705 euros/mês e o patrão só paga à hora, e é quando paga. E acabou de lhes cobrar 250 euros dizendo que usará esse dinheiro para tratar do NIF (Número de Identificação Fiscal) e do NISS (Número de Identificação de Segurança Social). Mais grave ainda, o patrão em causa ficou-lhes com as palavras-passe da manifestação de interesses - situação necessária para estarem legais no país. Os jovens pediram estes dados, mas estes não lhes foram entregues.”



Mas as situações são mais que muitas e umas histórias mais chocantes do que outras. Tiago Cardoso continua, apenas para dar mais um exemplo:





“Temos outros três rapazes a trabalharem no aeroporto de Lisboa, na lavagem de carros. O patrão, claro, prometeu contrato, mas até agora nada. Mesmo sabendo que estão a ser explorados no seu trabalho e na sua dignidade, estes jovens aceitam qualquer coisa para subsistirem”, acrescenta Tiago Cardoso.





Com a vinda do Presidente timorense, Ramos Horta, a Portugal, em Novembro, para uma visita de estado e representação de Timor no Web Summit de 2022, Tiago refere que a situação foi naturalmente ´disfarçada´:



O governo português apressou-se a distribuir estes jovens pelo país. Até alojou alguns deles, mas não lhes apresentou nenhum plano de ação ou solução para a raiz dos seus problemas. Também se fala que o governo, em conjunto com várias instituições, arranjou emprego para cerca de 200 destes jovens, mas as histórias que eu tenho ouvido no terreno é que os mesmos continuam ainda a fazer nada e sem receberem diretrizes de ninguém. Observa o empresário que diz que há muito que deixou de acreditar em instituições, sobretudo pela sua “forte cultura burocrática e lentidão logística, muito embora admita que a boa vontade seja inerente às instituições de solidariedade”.

A verdade, diz Tiago é que quem tem ajudado no terreno, e de forma eficaz, é a sociedade civil portuguesa e timorense:



Quando me meti nisto, ninguém parecia estar a fazer nada. Então, comecei a chamar a atenção, denunciando e pedindo ajuda no Facebook e LinkedIn. Chamei os Média e tornei a situação pública. A mim juntaram-se outros simples cidadãos, boas pessoas. Mas são pessoas normais, como eu, como nós todos, que são suficientemente livres para exporem a questão sem medo e, sobretudo, estão disponíveis e querem muito ajudar na medida das suas possibilidades. Explica Tiago Cardoso.

Tiago Cardoso e os seus amigos levam também um sorriso e uma palavra amiga a todos estes jovens em situação fragilizada. Esta também é uma forma muito eficaz de ajuda, garante Tiago. Cem por cento comprometidos, felizes e muito honrados por estarem a fazer a diferença na vida de tantos destes jovens timorenses, Tiago Cardoso e a sua equipa (toda composta por cidadãos comuns - uns timorenses residentes em Portugal e outros portugueses da zona de Lisboa e não só) estão a acudir as situações mais urgentes:



Já temos algumas vagas de trabalho garantidas, com condições decentes, e conto ter mais oportunidades de trabalho em breve. Conseguimos a ajuda de advogados e juntou-se a nós um grupo de pessoas que dá duas refeições quentes por semana, tudo isto pro-bono. Informa Tiago Cardoso.

Acima de tudo, Tiago diz que o que é mais importante é “saber ouvir as histórias de vida de cada um, dar apoio de todo o género, estar lá para o ‘outro’. Ajudar só depende de nós.”





Na verdade, o empresário conclui o seguinte:





“Não querendo a apontar o dedo em demasia, eu que estou no terreno concluo que aqui todos falharam - o governo e a embaixada timorenses que deviam estar mais em cima destas atividades de exploração humana no país; o governo português que não foi capaz de controlar a situação deste lado; o ACM (Alto Comissariado para as Migrações) e outras instituições que têm como papel fundamental tratarem da situação da emigração ilegal e exploração humana. Mas nós, cidadãos comuns temos o poder da responsabilidade social nas nossas mãos e podemos, e devemos, usar este nosso poder. Às vezes este é mesmo o poder maior”, refere Tiago Cardoso.





Aos jovens timorenses a quem esta entrevista possa chegar através da SBS em Português, na Austrália e não só, Tiago Cardoso só tem um apelo a fazer:



Irmãos em Timor, tenham calma. Não acreditem que as coisas em Portugal são fáceis e rápidas, porque não são. A Irlanda já não está a receber mais ninguém e até já está a deportar timorenses. Esperem seis meses para tentarem vir para a Europa. Tentem ter paciência. Vocês têm o direito de tentar uma vida melhor no exterior, como toda a gente no mundo. Mas eu, que estou em Lisboa a observar este problema imenso, peço-vos: tenham calma, porque ajudar alguns de vós é uma coisa, mas conseguir ajudar centenas ou milhares é impossível para nós, comunidade civil, mas também para as instituições que não têm condições para dar conta do recado com tanta gente para acudir em simultâneo. Fica o apelo de Tiago Cardoso.

Se é timorense e vive na Austrália, ou tem família timorense em Timor a ponderar perseguir o El Dourado irlandês com paragem para burocracias em Portugal, espalhe este conselho que parece valer ouro.