O deslize verbal que está a valer muitas críticas ao Presidente Marcelo

By Francisco Sena Santos

Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República de Portugal, há 7 anos em funções é um campioníssimo de popularidade e de afetos. Fala todos os dias, abraça ou beija toda a gente.





Uma declaração feita esta semana, a propósito da revelação de 424 casos de abusos sexual de menores no seio da igreja católica em Portugal, está a gerar incómodo e um episódio de impopularidade.





Afirmou o Presidente Marcelo numa das habituais declarações diárias: “Haver 400 casos [de pedofilia na Igreja Católica] não me parece que seja particularmente elevado, porque noutros países com horizontes mais pequenos houve milhares de casos”?





Marcelo suscitou um coro de críticas, tanto pelo que disse (por relativizar ou ainda menos branquear crimes com a gravidade do abuso de menores à guarda da Igreja), como porque o que afirmou poder ser enquadrado na suspeita de tentar proteger as hierarquias da Igreja, de quem é mito próximo.





É facto que o Presidente Marcelo já tinha dito que estes crimes são “chocantes”, que têm de ser investigados “até ao fim, demore o tempo que demorar”.





Mas esta declaração, relativizando o número de casos de abusos divulgados (424) desencadeou uma onda de críticas como nunca se tinha escutado ao Presidente.





Marcelo sentiu-se na obrigação de corrigir.





Numa nota da Presidência, esclareceu que esse número “não parece particularmente elevado face à provável triste realidade, quer em Portugal, quer pelo mundo”. Considerou ter sido mal interpretado na declaração inicial.