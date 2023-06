O Dia de Portugal deste ano homenageia quem faz os vinhos do Douro

O Barca Velha é o primeiro dos grandes vinhos portugueses e continua a ser o mais renomado.





É um tinto especialíssimo, do qual há em cada ano – quando há – um número limitado de garrafas. Há anos com 18 mil garrafas, outros em que a colheita permite engarrafar umas 40 mil garrafas-





O Barca Velha faz-se com arte e com tempo.





Demora um ano após as uvas terem entrado no lagar e o vinho depois armazenado em pipas de madeira especial, para o enólogo da Quinta da Lêda, no Douro, decidir se sim, aquele vinho corresponde aos requisitos para ser Barca Velha.





Nos últimos 69 anos, apenas 20 colheitas foram selecionadas. Ou seja – apenas 20 anos com colheita Barca Velha. É um vinho que atingiu um estatuto mítico entre os vinhos portugueses, ao ponto de uma só garrafa custar acima de 500 euros.





O Barca Velha tem gostos únicos em vinho. Junta muita pimenta, frutos secos como a noz e a amêndoa, e na boca é de uma frescura extraordinária, uma intensidade fora do comum.





Fazer vinho, nas encostas do Douro, é assunto de família.





Os Nicolau de Almeida são um dos nomes na lenda do vinho do Douro. São eles quem faz o Barca Velha.





Este ano, o 10 de junho que é o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, tem sede no epicentro do Douro vinícola, a cidade de Peso da Régua, debruçada sobre o rio que é o Douro.





De facto, desde a tomada de posse, há 7 anos, do atual presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, passou a haver, em cada ano, dupla sede do Dia de Portugal: uma, num lugar de Portugal, este ano no Peso da Régua, outra junto de uma das comunidades portuguesas pelo mundo – já foi em Paris, em Londres, no Luxemburgo, na California, no Brasil; este ano é na África do Sul, onde estão hoje o presidente, o primeiro-ministro e vários convidados portugueses.





São cerca de 400 mil os migrantes portugueses na áfrica do Sul. Cerca de metade, com origem na ilha da Madeira. É uma comunidade que vive o momento difícil daquele país. Os sul-africanos estão a debater-se com cortes diários de eletricidade, um elevado custo de vida e criminalidade disparada, sobretudo em Joanesburgo. Realidade que a comunidade portuguesa tem de enfrentar, como descreveu o conselheiro das comunidades, Vasco Pinto de Abreu, nas celebrações de Portugal nestes dias na África do Sul.





Mas a comitiva oficial portuguesa, depois destes dias em que a parte Comunidades do Dia de Portugal tem sido celebrada na África do Sul, regressa amanhã a Portugal e dirige-se ao norte interior, à cidade de Peso da Régua, para a grande celebração do 10 de Junho, no próximo sábado.





Em cada ano há um presidente das comemorações especialmente convidado, a quem cabe proferir um discurso que é uma lição sobre Portugal – já foi, no Funchal, o cardeal e poeta Tolentino de Mendonça, que é madeirense; no Porto, o prestigiado médico e investigador Manuel Sobrinho Simões; agora, no Douro, o escolhido é o enólogo que faz o famoso Barca Velha, João, herdeiro da família Nicolau de Almeida.





O vinho tornou-se um produto português com excelência internacional. A escolha do presidente das celebrações neste ano também homenageia todos os que conduziram a transformação que colocou os vinhos portugueses no topo, é ao mesmo tempo uma homenagem aos agricultores que resistem ao desespero de mais um ano de seca severa.





A escutar no próximo fim de semana, o que vão dizer o presidente Marcelo e o enólogo João Nicolau de Almeida, na celebração do Dia de Portugal.