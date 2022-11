O favorito Brasil a que Portugal quer escapar nos oitavos de final

O espetáculo é concebido para ser fascinante, desta vez com a novidade de aparecer fora de época: pela primeira vez em novembro/dezembro, em vez de junho/julho com aconteceu em todas as anteriores edições.





É o Mundial da afirmação existencial global de um país, o Catar.





Quase todos os mundiais de futebol começaram com uma equipa hegemónica e mais favorita.





Nos últimos 60 anos, houve 15 mundiais e apenas 7 vencedores: Brasil, Alemanha, Itália, Argentina, França, Inglaterra e Espanha.





O Brasil é o país com mais triunfos na história da Copa do Mundo: desde o primeiro Mundial, em 1930, por cinco vezes o capitão do “escrete canarinho” ergueu a taça que celebra o triunfo. Logo a seguir, Alemanha e Itália, com 4 triunfos.





A Itália é uma surpreendente ausência neste Mundial. Ficou no play-off.





Desta vez, há uma seleção que à partida se destaca: é uma vez mais a do Brasil.





Tem o melhor conjunto absoluto de futebolistas e tem o espírito de união que não se viu há quatro anos na Rússia. Tem Neymar, que tem mostrado estar em fase de excelência. A baliza está bem guardada por Alisson Becker, Marquinhos é um muro na defesa, o olfato e sentido estratégico de Casemiro arruma o meio do campo e organiza a equipa, as desmarcações de Gabriel Jesus e a acutilância de Vinicius complementam o talento de Neymar numa equipa em que todos são craques.



Desde o Mundial de 2018 na Rússia o Brasil jogou por 30 vezes e só perdeu uma vez – a derrota amarga na final da Copa América de 2021, derrota ainda mais sofrida por ter sido no Maracanã.

Sente-se que, agora, esta seleção de Tite está muito poderosa. Há que seguir todos os jogos do Brasil nesta Copa.





A Argentina é a equipa que no ano passado arrebatou um triunfo ao Brasil. Messi, um dos grandes de todos os tempos, agora, aos 35 anos, está longe do melhor. Há que contar com a Argentina, mas à partida está uns furos abaixo do Brasil.





A França entra neste Mundial como campeã com o título conquistado na Rússia. Faltam-lhe dois dos melhores armadores gauleses, Pogba e Kanté. Griezmann está muito discreto, Benzema acaba de ganhar a Bola de Ouro europeia mas foi cortado por contusão, e Mbappé aspira impor-se no topo. A França talvez seja o favorito nº 2, a seguir ao Brasil. Aparece para já como favorita no grupo em que Austrália e Dinamarca estão apontados para conquistar o apuramento.



A Alemanha impôs-se no futebol mundial com as esplêndidas e poderosas seleções dos anos 70, 80 e 90. As equipas de Beckenbauer a comandar a defesa e com meio-campo de excelência em sucessivas gerações. A Alemanha mostrou no Brasil em 2014 que é sempre preciso contar com ela. Se a engrenagem germânica se põe a funcionar, esta equipa fica temível.





Os Países Baixos aparecem com uma equipa muito competitiva e um líder Frankie de Jong que põe a equipa a jogar futebol bonito. Há que contar com esta renovada Holanda.





A Inglaterra é sempre uma incógnita. Tem o campeonato de clubes mais poderoso no mundo, mas a seleção fica sempre uns furos abaixo. Tem um fora de série chamado Harry Kane, que pode resolver jogos.





A Espanha aparece neste Mundial em renovação de geração. Tem novos jogadores muito talentosos, ousados, não muito fortes fisicamente. Ansu fati e Nico Williams são jogadores que podem fazer cartaz neste Mundial.





A Bélgica continua à espera do pódio mundial, tem uma equipa com estrelas como Courtois, Hazard e, sobretudo, Kevin de Bruyne.



Portugal tem Cristiano Ronaldo em época de ocaso mas tem aquele que será o melhor conjunto de sempre. Nunca Portugal apareceu num Mundial com uma equipa tão homogénea nivelada por cima.

Há sempre dois jogadores de topo para cada lugar. Há quem aspire a ser o melhor do mundo na posição em que joga – será a ambição de João Cancelo como lateral-direito e Rúben Dias como defesa-central. Bernardo Silva é um dos grandes armadores de jogo. Resta saber se o treinador Fernando Santos entra neste Mundial para jogar com audácia e a encantar, ou se opta por equipas cautelosas.





Os portugueses entram com ambições e já estão a fazer contas: sabem que o grupo em que estão, com Gana, Uruguai e Coreia do Sul se cruza nos oitavos de final com o do Brasil. Ora, tendo como adquirido que o Brasil ganha o grupo que tem Suiça, Sérvia e Camarões, os portugueses sentem que têm de ganhar o grupo deles, para escapar ao Brasil logo nos oitavos e torcer para que o encontro entre ambos seja na final.