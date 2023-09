O português que enfrentou um terrorista na França lembrado na celebração do Dia de Portugal no Douro

Manuel Ponte é um português de Pombal, no centro de Portugal, perto de Coimbra.





Nasceu há 72 anos e ainda jovem, ainda antes do 25 de Abril de 74 que trouxe a democracia a Portugal, emigrou para trabalhar em França.





Fez o que tantos portugueses têm feito ao longo dos tempos, emigrou à procura de vida melhor.





Portugal tem hoje cerca de 10 milhões de portugueses no território português e mais 5 milhões pelo mundo – entre estes, muitos são já segundas e terceiras gerações (há 50 anos, só em França, havia um milhão de emigrantes portugueses, hoje são menos, muitos com dupla nacionalidade).





Manuel Ponte, com 72 anos, já está reformado, mas a família tornou-se empreendedora em França.





Construíram casa na terra, em Pombal, e vivem entre Portugal e França, parte da família cá, parte lá, juntam-se sempre nas festas e nas férias.





Na passada quinta-feira, Manuel Ponte deslocava-se pelos jardins na margem do lago da cidade francesa de Annecy, mesmo na fronteira com a Suiça, quando um perturbado que tinha fugido da Síria, um homem com 32 anos, a quem tinha acabado de ser recusado o asilo para viver em França, num ataque de cruel violência, avançou pelo parque infantil naquele jardim junto ao lago de Annecy e desatou a esfaquear crianças. Atacou 4 crianças com entre os 22 meses e os 3 anos de vida.





Não atacou mais crianças porque um jovem universitário francês que andava a percorrer o país para visitar, em estudo, as catedrais de França, ao ver o que se passava, lhe fez frente.





O agressor tinha uma faca grande de talho, este jovem universitário usou uma mochila como arma de resposta. Conseguiu que o atacante saísse do parque infantil.





Havia várias pessoas a ver. Há quem tenha usado o telemóvel para filmar tudo. Há quem tenha chamado a polícia. Mas só uma outra pessoa enfrentou e tento deter o agressor. Essa outra pessoa é o português Manuel Ponte. Barrou-o mas foi esfaqueado em várias zonas do corpo e dos braços e, entretanto, ainda apanhou com o ricochete de uma bala disparada pela polícia que, entretanto chegou e tentou imobilizar o atacante.





Emmanuel Macron, presidente de França, visitou na sexta-feira no hospital as 4 crianças golpeadas – duas continuam a inspirar cuidados sérios – e também o português Manuel Ponte, ainda no hospital mas já fora de perigo de vida.





Este sábado, como todos os 10 de Junho foi o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. É um dia de grande celebração, ao mesmo tempo solene, social, militar, civil e popular.





O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, no discurso principal do dia, ao definir o caráter dos portugueses, destacou o sentido solidário e deu como exemplo o português Manuel Ponte.





—-





As celebrações do Dia de Portugal tiveram este ano sede no Peso da Régua, cidade num vale que é a boca das encostas do Douro vinhateiro.





Foi muito gabada a beleza e a monumentalidade do Douro. Estão à vista, basta olhar, ali da Régua, para as encostas cobertas de vinhas que ladeiam o grande rio e imaginar o mesmo cenário ao longo de 150 quilómetros de montes e vales. É o território onde é feito o Vinho do Porto e vinhos de mesa cada vez mais elogiados e feitos por enólogos cujo nome está no cimo dos rankings internacionais – aliás, um deles australiano, David Baverstock.





Houve muitas queixas de produtores de falta de mão de obra. Nos últimos anos faltou sempre gente para a vindima em Setembro e Outubro. Está a ser preciso em muitos casos recorrer a mão de obra migrante, sobretudo da Ásia, para esse trabalho, com o prejuízo da falta de treino para a apanha da uva nos socalcos.





O orador convidado para este Dia de Portugal, o enólogo João Nicolau de Almeida, chegou a ironizar: se calhar deveríamos deslocar esta celebração de junho para setembro, e assim teríamos muita gente para ajudar…





De facto, o 10 de Junho centrado no Douro atraiu muita gente. Pessoas da terra, e gente do Douro vinhateiro que migrou para o Porto, para Lisboa ou para o estrangeiro. Vieram muitos para este festa do Dia de Portugal.





E o presidente Marcelo quis abraçar o mais possível deles. Os políticos, os dirigentes e o povo, juntos na celebração.





No discurso político que marca o dia, o Presidente da República elogiou o mérito d portugueses elo mundo, mas também quis apontar males crónicos de Portugal.





O discurso do presidente teve o foco no modo de ser português, mas não lhe escapou uma farpada a um ministro do atual governo, João Galamba, das Infraestruturas. Há mês e meio uma zanga com um assessor principal levou a que houvesse pancada no gabinete e o assessor a fugir com um computador que veio a ser recuperado em controversa operação não da polícia mas dos serviços secretos.





O Presidente da República quis que o ministro fosse demitido, o primeiro-ministro escolheu esperar.





Agora, o presidente insistiu, com a metáfora do ramo que tem de ser podado, sob pena de toda a árvore ficar estragada.





Assim a vontade de poda do controverso ministro Galamba, mas a celebração do Dia de Portugal foi no Douro e houve muitas chamadas de atenção: sendo o Douro uma região que no ano passado vendeu vinhos no valor de 624 milhões de euros, continua a ter por base um modelo de organização e gestão desajustada, pouco protegida. Há denúncias de, no Douro, um modelo de economia extractivista, tipo colonial, que se repete no turismo fluvial.





Muita exploração imediata e escassa visão sobre o futuro. Há quem lembre que o essencial é preservar a excelência e evitar a massificação. Uma questão recorrente em Portugal.





(com RTP, de Portugal)