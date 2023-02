O presidente do Banco Central é criticado pela política de juros. Na Austrália e no Brasil

O resumo é basicamente o seguinte: fatores como guerra na Ucrânia, o aumento no preço dos combustíveis e o gargalo em cadeias de produção internacionais com o COVID-19 causaram uma inflação generalizada no planeta durante 2022.





A partir disso, o Banco Central independente se mexeu para ter juros altos como antídoto anti-infacionário. O problema é que isso também efeitos colaterais que atrapalham políticas do governo, e o presidente do banco é chamado a se explicar no congresso.





Pronto, agora você tem um resumo do que está acontecendo tanto na Austrália quanto no Brasil. O ponto de partida é o mesmo, mas as implicações são bem diferentes.





Comecemos com o caso da Austrália.





A taxa de juros na maioria dos casos é atrelada a hipoteca, ou mortgage, que muita gente no país paga por décadas para ter sua casa própria.



O presidente do Banco Central australiano, Philip Lowe, no Congresso em Camberra nesta quarta-feira. Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE Em 2021, o presidente do Reserve Bank, o Banco Central australiano, Philip Lowe, indicou que não aumentaria a taxa de juros até 2024. O problema é que, durante o ano passado até fevereiro de 2022, ele aumentou a taxa de juros por nove vezes, o que fez disparar o valor da hipoteca. Muita gente não está mais em condição de pagá-la e tem que devolver o imóvel.





Em novembro do ano passado, Lowe pediu desculpas.





“Lamento que as pessoas tenham ouvido o que dissemos e depois agido de acordo com isso e agora se encontrem em uma posição em que não gostariam de estar. Mas, na época, vimos isso como a coisa certa a fazer.”





Importante mencionar que não havia guerra na Ucrânia naquela altura ainda.





Nesta quarta-feira, Philip Lowe foi obrigado a responder perguntas de congressistas em Camberra e defendeu os sucessivos aumentos na taxa de juros. Ele diz que a inflação atual de 7.8% é alta demais.





"A decisão está realmente por aí - o ponto central é a meta de inflação e os resultados da inflação. A inflação no momento, 7,8%, está muito alta. Ela precisa cair. Essa é nossa principal consideração. Quando tomamos nossas decisões a cada mês, estamos olhando para os dados sobre a inflação, os dados sobre o mercado de trabalho, como os gastos das famílias estão evoluindo e como a economia global está evoluindo."





Lowe também afirmou que novos aumentos na taxa de juros podem vir nos próximos meses.





"Existe o risco de ainda não termos feito o suficiente com as taxas de juros. O gasto é mais resiliente e a inflação permanece alta. Se a inflação permanecer alta, é muito prejudicial para a economia, piora a igualdade de renda, torna mais difícil para as empresas plano, corrói o valor da poupança das pessoas, é corrosivo. Estamos tentando navegar por um caminho estreito. Se persistir, leva a taxas de juros mais altas e mais desemprego, e nós realmente queremos evitar isso."]





O governo trabalhista pisa em ovos para criticar Lowe, mas o faz. O tesoureiro assistente Stephen Jones diz que Lowe tem um trabalho difícil, mas o governo apoia os afetados pelos recentes aumentos nas taxas de juros.





[A nossa estratégia é complementar a política monetária, não a agravar. O risco de errar é muito grande, e as consequências de errar são muito grandes. Estamos, inequivocamente, do lado das famílias, e do lado lados de pequenas empresas, que já estão fazendo isso difícil."





Em setembro, o governo Albanese vai decidir se Philip Lowe permanece como presidente do Banco Central australiano, cargo que ele ocupa desde 2016.





Na Austrália, o próprio Lowe afirmou nesta quarta-feira enxergar que a independência do Reserve Bank não está sob ataque. Criado já de maneira independente em 1960, o Banco Central australiano ganhou emendas para garantir seu caráter desassociado da política em 2007.





No Brasil, o Banco Central tem independência em relação ao Poder Executivo desde 2021, quando o então presidente Jair Bolsonaro nomeou Roberto Campos Neto como presidente da entidade, através de indicação do Ministro da Economia, Paulo Guedes.





No início de fevereiro, a reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, manteve a taxa de juros brasileira em 13,75%, o que gerou críticas pesadas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



O ex-ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em 2022. Alinhamento de Campos Neto a Bolsonaro é uma questão para o atual governo. Source: AP / Eraldo Peres/AP Há um pano de fundo nisso tudo: Roberto Campos Neto é conectado ao ex-presidente Bolsonaro - inclusive, durante as eleições de 2022, Campos Neto foi vista indo votar com a camisa da seleção brasileira, associada aos partidários do ex-presidente. Ele também faz parte de grupos de whatsapp com outros ex-ministros de Bolsonaro.





Na manutenção da taxa Selic em fevereiro, o comunicado causou a ira do governo por dizer que mantinha o patamar, por dizer que "ainda elevada incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal do país".





Isso foi interpretado por integrantes do governo como uma tentativa de sabotagem da política econômica.





Lula também é um crítico da independência do Banco Central. Ele voltou a falar sobre isso na semana passada, durante encontro com influencers apoiadores.





“As pessoas que acreditavam que a independência do BC iria mudar alguma coisa no Brasil, que seria melhor e que os juros seriam mais baixos, é que tem que ficar olhando se valeu a pena ou não. Eu tive por oito anos o (Henrique) Meirelles como presidente do Banco Central com 99,9% de independência, porque se o governo não tiver condições de discutir a taxa de juro, inflação, emprego... não é só a meta de inflação. Tem ter uma meta de crescimento tem que ter uma meta de geração de emprego, porque senão fica uma coisa, um ser humano com uma perna só. É preciso que houvesse mais complexidade e apuração”.





Diretório do PT quer que Campos Neto dê explicações na Câmara



(*Por Priscilla Mazzenotti, da Radioagência Nacional)



O Diretório Nacional do PT aumentou a pressão sobre o Banco Central e quer que o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, vá ao Congresso dar explicações sobre a taxa de juros e a condução da política monetária no país.





Para isso, aprovou uma resolução orientando as lideranças na Câmara e no Senado a apresentarem pedidos para que o presidente do BC seja convidado ou convocado para falar sobre o assunto.





A decisão veio na esteira das críticas que o presidente Lula tem feito à taxa de juros e à autonomia do Banco Central.





Outros ministros e políticos também fizeram declarações nesse sentido. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por exemplo, chegou a dizer que o Copom poderia ter sido mais “generoso” com as medidas tomadas pelo atual governo.





Nessa segunda, durante evento que comemorou os 43 anos do PT, a presidenta do partido, Gleisi Hoffmann, sem citar Campos Neto, subiu o tom.





Ontem, em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, Campos Neto disse que é importante falar sobre o assunto e que dará explicações quantas vezes forem necessárias.





A resolução aprovada pelo Diretório do PT ainda precisa ser publicada. Depois disso, os parlamentares do partido estarão orientados a apresentarem requerimentos nas comissões temáticas para que Campos Neto seja ouvido.





Assim que forem instaladas – o que deve ocorrer somente depois do carnaval – as comissões poderão analisar esse assunto.





Desde a última reunião do Copom, houve vários pedidos para que o presidente do BC desse explicações. Por exemplo, o do PSOL, protocolado na Câmara e assinado por toda a bancada na Casa no último dia 7.





Campos Neto diz que aumento da meta de inflação pode ser prejudicial



(*Por Leandro Martins, da Radioagência Nacional)



O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, não é favorável à mudança da meta da inflação neste momento. Foi o que disse nessa segunda-feira, em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura. Para Campos Neto, se houver aumento da meta da inflação, que está fixada em 3,25% para 2023, o resultado pode ser prejudicial para a economia do país.





Campos Neto vem sendo questionado sobre a meta da inflação e a atual taxa básica de juros, que está em 13,75%, a partir de críticas que o presidente Lula tem feito aos juros altos praticados no país.





A questão vai ser discutida em reunião do Conselho Monetário Nacional, nesta quinta-feira (16), em que vão participar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet.





Campos Neto também comentou sobre as críticas que tem recebido de falta de neutralidade política, tanto por ter votado nas últimas eleições com a camiseta da seleção brasileira, que é identificada com os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, quanto por participar de grupos de WhatsApp com ex-ministros do governo anterior.





Campos Neto declarou ainda que tem interesse em se aproximar e trabalhar em parceria com o governo federal.



