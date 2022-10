O que pregam os eleitores bolsonaristas na Austrália

Os brasileiros na Austrália tradicionalmente têm um perfil mais conservador, o que se refletiu na votação de Jair Bolsonaro (PL) em 2018.





Naquela eleição, o atual presidente ganhou com folga na comunidade, 1479 votos contra 621 de Ciro Gomes (PDT). João Amoêdo (Novo) ficou em terceiro, à frente do candidato petista Fernando Haddad.



Veja também: Os brasileiros que deixaram o Brasil rumo à Austrália por causa de Bolsonaro

Mesmo com a liderança de Lula com folga na votação de primeiro turno entre os residentes no país, os bolsonaristas são parte grande e barulhenta da comunidade.





A SBS em Português entrou em contato com alguns eleitores de Bolsonaro para entender com o que se identificam no discurso do atual presidente. Também entramos em contato com os eleitores que se identificam com a plataforma de Luís Inácio Lula da Silva.





Em resumo, entre os bolsonaristas: prevalecem os discursos de estado menor, meritocracia, o empreendedorismo e das liberdades individuais. E também o antipetismo.





É o caso de Marcio Soares da Silva, de 43 anos, engenheiro carioca que vive em Brisbane.





"Não concordo com poucas das ideias defendidas pelo Bolsonaro, mas abraço e compartilho inúmeras delas"



As principais são meritocracia, livre mercado, estado menor (resultando em menos impostos), liberdades individuais, combate ao tráfico de drogas e criminalidade, flexibilização para o porte de armas para defesa individual, liberdade de expressão e liberdade de imprensa.

E de Leonardo Lima, 43 anos, que vive em Hobart, Tasmânia.





"No Brasil se ensina a depender do governo, não tem um programa de empreendimento, de fazer empreendedores."





De Ester Weiss, do Rio de Janeiro, que vive em Melbourne.





"No Brasil, abrir o mercado para outros empreendimentos é difícil. O Bolsonaro é um grande incentivador desse segmento"



Ester Weiss, de Melbourne. Raphael Alves de Oliveira, 42 anos, também do Rio, vive em Sydney:





"As coisas que aconteceram durante a pandemia foram extremamente equivocadas, e o único governante que nós tivemos no Brasil que agiu de forma correta, defendendo as liberdades individuais, direito de ir e vir, do direito de trabalhar, de sustentar sua família, foi o Bolsonaro. Assim como a pauta econômica foi pró-mercado, liberal, redução de impostos."





Lula e PT são um problema, de acordo com bolsonaristas





Outro ponto fundamental para entender o voto em Bolsonaro é o antipetismo.





A maioria dos brasileiros ouvidos pela SBS em Português para esta reportagem já votou em Lula no passado, e os argumentos vão de decepção ao ódio.





É o caso de Ester Weiss. Vivendo na Austrália há 43 anos, é dona de uma agência de viagem em Melbourne e toca a ONG Vivavida Foundation, que ajuda mulheres e crianças que sofreram abuso familiar.





"Vejo o Lula como um impostor, larápio, abusador de poder, só para enumerar uns adjetivos que o incumbo."





Raphael Alves de Oliveira é uber em Sydney, onde vive depois de ter trabalhado como fisioterapeuta no Rio de Janeiro. Ele não se define como 'bolsonarista', e sim como libertário, e diz que é um dos brasileiros que saiu do país por causa dos governos do PT.



Eu conheço muita gente que saiu do Brasil em função do descalabro que foi o governo do PT no Brasil. Eu sou uma dessas pessoas. Eu não me considero bolsonarista, eu sou contra o governo do PT e o que ele representa.

Bruno da Silva Ferreira, de 38 anos, é de São Paulo, onde trabalhava com análise de sistemas contábeis e vive em Brisbane como estudante.





É católico e usa uma frase bíblica sempre usada por Bolsonaro para ilustrar como ele enxerga o ex-presidente e atual líder nas pesquisas.





"Pra falar sobre o Lula e o PT, é só a falar a verdade, velho. É como diz o Bolsonaro, João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará".



Bruno da Silva Ferreira, de Brisbane. Banheiro unissex





A pauta de costumes, tão explorada nas lives de Bolsonaro, também tem eco na comunidade brasileira na Austrália. Leonardo Lima entende que isso é importante.



E sobre pautas completamente difíceis de conversa, cota pra negro, homossexuais que querem entrar com banheiro com crianças dentro. Não concordo. Eles querem um banheiro pra eles? Então deveria ser feito três banheiros, o banheiro masculino, o feminino e o banheiro ali pra quem trocou de sexo.

"Eu tenho uma filha de três anos, não gostaria de minha filha dentro do banheiro com um cara grande lá. Essa é uma pauta que eu defendo bastante."





Em 19 de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, mandou remover publicações da internet que diziam que Lula implantaria banheiros unissex em escolas.





Entre estas publicações estão trechos de uma live de Bolsonaro em que ele afirma que o PT seria a favor. Em uma manifestação sobre o assunto, o candidato Lula declarou que o boato é falso e que, entre aspas, "só pode ter saído da cabeça de Satanás a história de banheiro unissex.”



Leonardo Lima, de Hobart. O que do discurso de Bolsonaro há na vida na Austrália





O engenheiro Marcio Soares da Silva está na Austrália há 11 anos. Ele enxerga o candidato Lula como pregador de um estado paternalista, o qual não vê paralelo com a vida na Austrália.





"O Bolsonaro leva meu voto por um motivo simples, é só olhar para aqueles que o apedrejam, e comparar suas ideias com as ultrapassadas do Lula. O Lula defende um estado grande, controlador e regulador. Um estado paternalista só é bom para aqueles que não têm a ambição de se aprimorar.





"Não é justo punir aquele que é mais eficiente, produz mais, cobrando mais impostos para entregar de mão beijada para alguém que não se esforça. Liberdades individuais devem ser respeitadas."



Marcio Soares da Silva, de Brisbane. Leonardo Lima tem uma empresa de construção em Hobart. Ele associa a Austrália com a facilidade para empreender.





"Uma (diferença) que pra mim é a mais importante é que no Brasil se ensina a depender do governo, não tem um programa de empreendimento, de fazer empreendedores. Qual a diferença entre a Austrália e o Brasil, é essa: aqui você consegue, tem incentivo pra pequenas empresas, vários incentivos."





Ester Weiss faz coro ao discurso de Leonardo.





"Na Austrália, você pode abrir um negócio e tentar fazer um negócio e você consegue. Eu tenho agência de viagem por 26 anos. A Austrália é propícia a pessoas empreendedoras, como eu. E por isso eu tenho quatro companhias. No Brasil, abrir o mercado para outros empreendimentos é difícil. E o Bolsonaro é um grande incentivador desse segmento."



Raphael Alves de Oliveira, de Sydney. Raphael Alves de Oliveira ressalta a liberdade econômica e a facilidade para comprar produtos.





"É impressionante como aqui as pessoas conseguem adquirir qualquer coisa, e ao mesmo tempo não há uma diferença entre classes como você vê no Brasil. Essa liberdade econômica que você tem aqui é uma coisa que me atraiu bastante."





Brasil decide no domingo



No primeiro turno entre os eleitores na Austrália, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 54,8% dos votos válidos (quando se exclui brancos e nulos), contra 28% de Bolsonaro. Neste domingo, 30 de outubro, um dos dois será eleito novamente presidente do Brasil.