O que você precisa saber sobre as inspeções de rotina em imóvel alugado

Muita gente que aluga apartamento ou casa na Austrália tem compartilhado histórias em que foram advertidos por pequenos problemas de limpeza.





Uma mãe de Newcastle disse no TikTok que “falhou” em uma inspeção por ter os brinquedos de seu filho na sala de estar.





E no Reddit, um usuário disse em uma postagem (agora excluída) que supostamente teve problemas por não arrumar a cama.





Um outro afirmou que o proprietário estava solicitando inspeções semanais na casa.





A SBS News em inglês não conseguiu verificar estes casos, mas, em todos estes, as pessoas que realizaram as inspeções não estariam cumprindo com o objetivo das inspeções de rotina em imóveis alugados.





De acordo com o Real Estate Institute of Australia, a inspeção regular é uma exigência legal do agente imobiliário, para garantir que a propriedade esteja sendo cuidada adequadamente. E isso será especificado nos contratos de aluguel.





As inspeções são conduzidas por agentes imobiliários ou o próprio dono, e cada estado e território tem leis sobre a frequência com que podem ser realizadas, e também quanto aviso prévio para a inspeção deve ser dado ao inquilino.





Qual é o objetivo de uma inspeção de rotina?





O objetivo é verificar se a propriedade está sendo cuidada, se as pessoas que moram lá são realmente as que alugaram, e e se não há reparos não autorizados ou animais de estimação no local.





Carmelo Caputa é gerente de propriedades da Melbourne Residential Property Management.





Ele disse que uma inspeção de rotina não é realmente sobre “aprovar ou reprovar”.





“Quando pedimos uma vistoria de rotina, pedimos sim que o imóvel esteja o mais limpo e arrumado possível, pois as fotos são enviadas ao locador para verificar o estado geral do imóvel e eventuais danos.





“Mas no fim das contas, todos podem ver além da bagunça e, se a cama não estiver arrumada, não é um problema.”





Para se preparar para uma inspeção de rotina do aluguel, os inquilinos devem se certificar de que seu contato esteja atualizado com o agente e que tenha uma ideia se algo mudou desde a última inspeção.





Recomenda-se tirar fotos e compará-las com as fotos do relatório de condição do aluguel.





Fica a critério do inquilino se ele gostaria de estar em casa ou fora quando a inspeção for realizada.





Como os inquilinos precisam documentar os danos?





Caputa disse que os inquilinos devem informar imediatamente os gerentes de propriedade quando há danos.





“Podemos lidar com isso a partir daí, quer consertemos imediatamente ou no final do contrato, dependendo do que for”, disse ele.





“Eu sempre digo a um inquilino que o relatório de condição é incrivelmente importante.





"O inquilino deve examinar esse relatório, certificando-se de detalhar tudo... para que, quando chegar a hora de uma inspeção de rotina, não se torne uma disputa de 'ele disse, ela disse'", disse ele.





Caputa afirmou ser importante ter tudo registrado pois isso funciona como uma salvaguarda caso o gerente da propriedade mude.





O "desgaste" justo é levado em consideração durante as inspeções de aluguel.





O que acontece se forem identificados problemas durante uma inspeção de aluguel?





Os agentes que realizam uma inspeção de aluguel podem identificar que os inquilinos estão violando o contrato e podem receber um aviso prévio para corrigir o problema ou sair. E isso difere entre os estados e territórios da Austrália.





Os inquilinos têm o poder de argumentar contra um aviso de violação por escrito. O passo seguinte seria encaminhá-lo para um tribunal envolvendo ambas as partes.





Caputa disse que é mais provável que, se forem identificados danos que sejam de responsabilidade do inquilino, o inspetor entrará em contato novamente por escrito.





“Vou listar quais são os itens que estão danificados e pedir-lhes para consertar essas coisas e depois voltaremos e daremos outra olhada apenas para verificar”, disse ele.





Muitos reparos não são de responsabilidade do inquilino, mas eles têm o dever de relatar problemas.





Com que frequência a propriedade alugada deve passar por uma inspeção?





Proprietários não podem visitar uma propriedade sem avisar. Isso é considerado uma violação de contrato.





Um proprietário, gerente de propriedade ou agente imobiliário pode ir à propriedade apenas para realizar uma inspeção de rotina ou em casos relacionados a reparos, ou caso o envio de fotos da propriedade para a documentação não esteja adequado.





As inspeções de rotina precisam ser solicitadas com no mínimo sete dias de antecedência em todos os estados, exceto na Tasmânia, onde apenas 24 horas de antecedência são necessárias.





Estas são as leis sobre inspeções de rotina em cada estado e território:





NSW: quatro vezes por ano





NT: a cada três meses





Queensland: a cada três meses





WA: quatro vezes por ano





Tasmânia: a cada três meses (além de uma inspeção inicial durante o primeiro mês)





ACT: duas vezes por ano (além de uma inspeção inicial no primeiro mês)





Victoria: a cada seis meses (mas não nos primeiros três meses)