O drama de quem mora hoje de aluguel na Austrália

Quem mora de aluguel na Austrália provavelmente já percebeu que o mercado imobiliário vive uma crise absoluta nas grandes cidades. Há muito mais demanda que oferta de moradia, e este não é um problema que tende a ser resolvido da noite para o dia.





Perguntamos a integrantes da comunidade sobre como estão enfrentando a questão. As histórias a relatar problemas brotam aos borbotões.





É o caso, por exemplo, da brasileira Vanessa Freitas, asssitente de gerência de projetos de 34 anos. No início de 2022, ela e seu parceiro decidiram se mudar de Erskineville, região central de Sydney, para Rockdale, mais ao sul, com o objetivo de economizar no aluguel.





Encontraram um apartamento precisando de vários ajustes e fizeram um contrato de 620 dólares por semana junto ao proprietário, por um ano, e se dedicaram a cuidar das pequenas reformas eles mesmos, em acordo com o dono.



Vanessa Freitas, de Sydney: 170 dólares de aumento por semana no aluguel. Um ano depois, receberam uma carta com a proposta de renovação de contrato no valor de 800 dólares por semana. Uma pancada no bolso e nos planos do casal.





Quem conta é a própria Vanessa.





“A gente tentou negociar, isso é 30% de aumento de aluguel por semana. O 'landlord' veio aqui com um papel cheio de números dizendo que os juros mensais do apartamento dele aumentaram muito, por isso ele estava ajustando o aluguel, e que na verdade o apartamento está valendo de 820 a 840 dólares por semana. 790 era a última oferta dele, mas se alguma coisa pequena no apartamento quebrar, nós teríamos que arrumar por conta, e se alguma das unidades de ar condicionado no quebrarem, ele também 'não vai arrumar’. O que tenho plena consciência de que é contra a lei, porque, quando alugamos o apartamento, eles estavam e ainda estão funcionando.“





A solução que Vanessa e o parceiro encontraram foi colocar uma outra pessoa para viver sob o mesmo teto.





“Nós ficamos pensando em várias alternativas, mudar pra um bairro mais longe, vamos colocar um flatmate, vamos pagar a diferença… "



Ficaria bem apertado pra gente, mas a gente teria condição de pagar. Mas e as pessoas que não têm essa condição de arcar com um aumento de aluguel tão significativo de 30% semana? É uma situação que me deixa muito revoltada. Vanessa Freitas, moradora de Sydney.

Em Melbourne, a mesma coisa





O caso de Vanessa está longe de ser uma exceção no momento. E não só em Sydney. A chef Carol Monteiro, também brasileira, de 32 anos, teve um aumento de 200 dólares por semana em Docklands, Melbourne.





"Eu costumava pagar no meu primeiro ano de contrato 400 dólares por semana, que na verdade considero um preço bem justo, não é um preço promocional de pandemia, de forma nenhuma, porque os apartamentos de Docklands são muito pequenos, de cozinha conjugada, praticamente uma parede da casa. Aí fui surpreendida com um reajuste de 200 dólares por semana. Está ficando inviável morar, imagine você e seu partner, ou quer morar sozinha, isso tá ficando cada vez mais inviável em Melbourne.



Carol Monteiro: "Cada vez mais inviável morar sozinha ou com só parceiro em Melbourne". A solução de Carol foi entregar o apartamento e se mudar para Carlton, mais longe de seu trabalho.





Aumento de 'soquinho'





A jornalista Cibele Moreira alugou um quarto-e-sala na época da pandemia em Potts Point, Sydney. Seis meses depois, ao tentar negociar a renovação do contrato, tomou um gelo da imobiliária. Quando o contrato expirou, houve um reajuste de 25 dólares por semana até que, após inspeção da imobiliária, a proposta que ela recebeu foi de um preço de 400 dólares semanais.





Com uma viagem programada ao Brasil nos meses seguintes, Cibele decidiu entregar o apartamento.





“Decidi me mudar, sair do apartamento, não achei justo, não achei que era um valor que condizia com o apartamento em si. O transtorno foi ter que me mudar e ficar três meses morando com alguém e sabendo que, quando voltasse do Brasil, ainda teria que pensar pra onde vou morar, se vou dividir casa ou arrumar um apartamento só pra mim. Foi uma dor de cabeça.”





Quase não há residências para alugar nas grandes cidades





De acordo com a Corelogic, uma empresa de análise de mercado imobiliário, em janeiro passado, na Grande Sydney, a taxa de vacância - ou seja, a porcentagem de imóveis disponíveis para alugar - era apenas 1,9% para casas e 1,4% para apartamentos.





Em Melbourne, segundo análise da Domain, o índice em janeiro foi de 2,7% na média dos dois tipos de imóveis.





E as duas maiores metrópoles estão em situação menos pior que as outras grandes cidades. Ainda segundo a Domain, em janeiro, Brisbane tinha uma taxa de vacância de 1%. E só piora: Perth, 0,5%. Adelaide, 0,3%. E nada supera Hobart - a capital da Tasmânia atingiu uma inacreditável taxa de vacância de apenas 0,2%.



Segundo pesquisa do Domain, Hobart, na Tasmânia, atingiu uma taxa de vacância de imóveis de apenas 0,2% em janeiro. Source: AAP / ROB BLAKERS/AAPIMAGE As inspeções nos poucos imóveis disponíveis em todas estas cidades chegam a levar centenas de pessoas e são alugadas quase que de imediato.





Cerca de 2 milhões de pessoas vivem em residências alugadas só em Nova Gales do Sul.



De acordo com um relatório recente do Conselho de Serviço Social de NSW, desde 2020 houve um aumento de 52% no número de famílias sob estresse habitacional extremo.

Uma família é considerada sob estresse habitacional quando mais de 30% da renda dela é destinada ao aluguel da moradia.





Quem chegou agora sofre mais





Entre os imigrantes, talvez quem mais sofra com esta situação toda são os estudantes internacionais recém-chegados.





É o caso do casal Lucas Frasson, de 18 anos, e Eloise, de 20. Desembarcaram em Sydney em dezembro e estão empregados ganhando dinheiro suficiente para alugar um apartamento.





O problema é que quase não existe apartamento para alugar. Lucas conta.





“A gente começou a procurar, a princípio tinha achado um, mas ao decorrer da conversa, acabou percebendo que se tratava de um golpe".



Depois disso a gente já tentou uns quatro ou cinco apartamentos, ‘aplicamos’ para todos eles e não conseguimos nenhum Lucas Frasson, de Sydney.

"Uma concorrência absurda. No Facebook Marketplace eu mando mensagem e as pessoas nem respondem, acho que já foi alugado. Estou há dois meses e pouco procurando apartamento, agora comecei a procurar quarto. Não consegui”, conta Lucas.





Problema estrutural: "investidores mamãe e papai"





A SBS em português conversou com especialistas para entender como chegamos a esta situação. E, bem, o problema é estrutural.





Leo Petterson Ross é o chefe de políticas do Sindicato dos Inquilinos de Nova Gales do Sul, o Tenant’s Union, que defende os interesses de quem não tem casa própria.





Para ele, todo o sistema de moradia na Austrália é horroroso.





“O que as pessoas estão vivendo agora é a escassez de propriedades de fato disponíveis e acessíveis para se morar. No fim das contas, isto pressiona muito as pessoas que estão tentando se mudar, há demanda demais, concorrência demais."





"E também há uma pressão sobre as pessoas que já têm casa e se preocupam com as consequências de pedir reparos aos donos do imóvel, pedir pequenos serviços e apontar brechas no contrato. Eles não querem fazer barulho porque, se o fizerem, podem ser despejados e caírem neste mercado competitivo que está realmente complicado."



Então, fundamentalmente, o problema é que temos um setor de aluguel horrorosamente regulamentado e não temos oferta suficiente para realmente causar impacto no comportamento e nas forças do mercado. Leo Petterson Ross, do Sindicato dos Locatários (Tenant´s Union)

"Então, muitas pessoas estão vivendo esse terrível sistema em que o aluguel virou uma corrida.”





Ilan Wiesel é professor-associado de Geografia Urbana da Universidade de Melbourne. Ele pesquisa, entre outros assuntos, o mercado de habitação no país.





Ele diz que há um problema estrutural que vem de décadas na qual a Austrália não produz a quantidade de moradias suficientes de que precisa. E que isso, em grande parte, é causado pela falta de profissionalismo do mercado.





"A questão é que as pessoas que têm imóveis e administram o mercado de aluguel na Austrália são o que chamamos de "investidores mamãe e papai". São cidadãos comuns, pessoas que optam por comprar uma propriedade de investimento, e não investidores maiores e profissionais que construiriam um novo projeto para este mercado."



Investidores profissionais é que teriam capacidade de abastecer a demanda e gerenciá-la de uma forma que possa ser mais estável para locação. Os 'investidores mamãe e papai' não são profissionais e criaram um mercado de aluguel menos estável Ilan Wiesel, professor-associado de Geografia Urbana da Universidade de Melbourne.

O professor Wiesel também acredita que o governo australiano historicamente deu preferência a compradores, e não a locatários. Preferência inclusive a quem compra apenas para investir.



Casa em construção na zona oeste de Sydney. Segundo o professor Ilan Wiesel, o problema estrutural no mercado imobiliário australiano é, em boa parte, causado pela falta de investidores profissionais. Source: AAP / BRENDAN ESPOSITO/AAPIMAGE "Em termos de política pública, o governo australiano por décadas sempre favoreceu proprietários-ocupantes de imóveis, pessoas que possuem suas próprias casas, em detrimento de locatários. Portanto, tínhamos políticas, particularmente as tributárias, que realmente favoreciam donos. Por exemplo, isenções para ganhos de capital na casa que você deixa, que é um benefício financeiro muito significativo para os proprietários de imóveis."





"Os investidores também tiveram benefícios significativos, como alavancagem negativa, então esse tipo de benefício, se compará-los com os benefícios fornecidos pelo governo direta ou indiretamente a locatários, alguns estudos sugerem serem três vezes maiores em favor dos proprietários-ocupantes."





"E ressaltamos que também há uma legislação fraca para proteger os direitos dos inquilinos. Temos visto despejos 'sem fundamento', as chamadas 'no grounds evictions'. Quase não há controle de aluguel, ou, quando existem, é de forma muito fraca."



Portanto, realmente não temos legislação para proteger os inquilinos, como você encontra em outros países, especialmente na Europa." Professor Ilan Wiesel, da Universidade de Melbourne.

Sindicato propõe teto no valor do aluguel atrelado ao Índice de Preços do Consumidor





Leo Petterson Ross, do Sindicato dos Locatários de Nova Gales do Sul, também enxerga na Europa um exemplo de gestão bem melhor que o atual na Austrália. O Tenant´s Union tem uma proposta para a existência de um teto no valor do aluguel, parecido com o que há em alguns países europeus.





"Atualmente, o aluguel não é definidos por nenhum limite de quanto pode ser aumentado, exceto através de comparação de propriedades na região. Isso significa que em uma crise como a que estamos vivendo, onde as pessoas estão tão desesperadas, os aluguéis podem aumentar às vezes 20%, 30%, 40% de uma só vez. Isso coloca uma pressão real na capacidade das pessoas de manter um lar e permanecer em uma comunidade."





"Em muitas outras áreas de um serviço essencial - e é assim que pensamos o aluguel de moradias - garantimos que a comunidade possa arcar com as necessidades básicas e que temos certas restrições sobre a forma como a indústria pode funcionar. Particularmente na crise na Austrália no ano passado, o governo interveio para garantir que os preços de certas contas não fugissem do que as famílias podiam pagar - e eles estão falando em algumas centenas de dólares por ano, quando os aumentos no aluguel ultrapassam os milhares de dólares por ano."





"Portanto, nosso objetivo é que os aumentos de aluguel sejam limitados ao CPI (Índice de Preços ao Consumidor) para aluguéis, de modo que você os mantenha alinhados com todas as outras contas, e não com o que os novos aluguéis inflados pedem. A não ser que o locador tenha de alguma forma feito melhorias no imóvel, este deveria ser o limite para o aumento do aluguel, tanto na locação atual quanto nas locações seguintes. E esta é uma maneira muito comum de abordar o preço do aluguel na maior parte da Europa.



A maioria dos países da OCDE tem alguma forma de regra sobre o quão rapidamente o valor do aluguel pode aumentar. Leo Petterson Ross, do Sindicato dos Locatários (Tenant´s Union)

País tem histórico de regulamentação mais forte, mas não recente





Ross acredita que a mudança de teto no valor do contrato é uma regulação necessária, como os que já existem em outros setores da economia.





“Na história da Austrália, tivemos períodos em que os aluguéis foram mais rigidamente regulamentados em momentos de crise, principalmente por volta das guerras mundiais e da Grande Depressão, por exemplo. E ainda há pessoas morando em Nova Gales do Sul com aluguel regulamentado vinculado aos preços de 1935."



Faz parte da história da Austrália responder à crise e garantir que a comunidade não seja forçada a viver em situações que os prejudicam. Leo Petterson Ross, do Sindicato dos Locatários (Tenant´s Union)

"Mas é uma mudança significativa para a Austrália na era moderna e acho que há muita resistência por causa da maneira como tratamos as moradias ocupadas pelos proprietários e parte disso influenciou a maneira como investidores imobiliários operam no país. Temos um grande número de pessoas que investem em imóveis que realmente não entraram nessa por querer prestar um serviço essencial a outras pessoas. Eles investem porque era uma opção de investimento muito atraente."



Portanto, precisamos mudar a conversa sobre por que uma pessoa entra no negócio de fornecer um lar e entender o que isso significa para o resto da comunidade. Leo Petterson Ross, do Sindicato dos Locatários (Tenant´s Union)

"Na alimentação, por exemplo, que é muito liberal, muito desregulamentada, ainda temos coisas como normas de segurança alimentar onde uma pessoa independente entra e verifica se a comida foi preparada de forma segura e responsável. E isso tem um impacto no lucro porque é caro manter a limpeza do local, pagar sua equipe e tudo mais ... mas todos nós aceitamos que é necessário que as pessoas não sejam envenenadas enquanto tentam se alimentar, e que o façam de maneira higiênica. Da mesma forma, podemos aplicar regulamentações razoáveis e necessárias na área da habitação, a fim de garantir que a moradia seja proporcionada com segurança em um ambiente saudável que não ocorra às custas de outros aspectos da vida das pessoas.“



"Na (área da) alimentação, por exemplo, muito desregulamentada, ainda temos coisas como normas de segurança alimentar onde uma pessoa independente entra e verifica se a comida foi preparada de forma segura e responsável. E isso tem um impacto no lucro porque é caro manter a limpeza do local, pagar sua equipe e tudo mais ... mas todos nós aceitamos que é necessário", diz Leo Petterson Ross, do Sindicato dos Locatários. Credit: UNIVERSITY OF ADELAIDE/PR IMAGE Adensar as cidades pode ser solução, se moderadamente





Quem vem de grandes e médias cidades brasileiras ou portuguesas para a Austrália muitas vezes estranha a baixa densidade das metrópoles australianas, normalmente muito espalhadas, priorizando casas ou prédios pequenos. Perguntamos ao professor Ilan Wiesel se aumentar a densidade das metrópoles do país não seria uma solução. Ele concorda em partes.





“Nem sempre funciona tão bem quanto a gente imagina pois existe uma espécie de imaginário de que, se você aumentar a densidade, você consegue fazer com que as pessoas usem a mesma infraestrutura. Na verdade, não funciona assim. Você ainda precisa construir mais escolas, ainda precisa construir mais estrutura de transporte, embora esse tipo de coisas acompanhem a densificação. Portanto, apoio a densificação em determinados locais onde são viáveis, mas devem vir com o investimento correto em infraestrutura para o local permanecer habitável. Há muito debate sobre qual é o tamanho certo da densidade, então podemos falar em verticalização, mas a questão é até onde você chega. Existem muitos problemas com torres muito altas, elas são muito difíceis de manter ao longo do tempo. É bem arriscado. Existem outras abordagens para densificação suave. A densidade média pode ser potencialmente um pouco mais eficaz.“



Casas e prédios em Brisbane. Segundo o professor Ian Wiesel, adensamento médio talvez seja a melhor solução para as cidades australianas. Source: AAP / JONO SEARLE/AAPIMAGE O que o locatário pode fazer





Por último, perguntamos a Leo Petterson Ross, do Tenant´s Union, o que o locatário pode fazer quando se vê numa situação difícil como esta.





"Existem algumas regras sobre a forma como o aluguel se aplica. Você tem que se certificar de que houve tempo de aviso suficiente sobre o aumento. Em Nova Gales do Sul são 60 dias, e há alguma variação entre os estados. Há sempre um prazo que tem que ser cumprido."



E pode valer a pena verificar se o proprietário não está exagerando, mesmo neste mercado tão difícil. Às vezes, os preços que estão pedindo ainda são muito maiores do que os aluguéis realmente aumentaram na mesma área Leo Petterson Ross, do Sindicato dos Locatários (Tenant´s Union)