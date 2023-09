Onda de calor deixa várias regiões da Península Ibérica em alerta vermelho

Sucedem-se os episódios de calor tórrido, em especial no sul da Europa, mas também por todo o continente.





São vários os lugares onde a temperatura medida está 10 a 15ºC e até mais acima dos valores normais para esta época do ano, que é quente.





Na Península Ibérica, vastas zonas com temperatura perto dos 45ºC, por isso mesmo declaradas pela Proteção Civil em alerta vermelho. O calor é tão intenso que as temperaturas mínimas não baixam dos 25º.





A causa deste episódio de calor extraordinário, que afeta quase todos os países na orla do Mediterrâneo, é um potente e amplo anticiclone que abarca toda a zona central e ocidental da bacia deste mar e que puxa para norte ar tórrido procedente do deserto norte de África.





Espanha, Itália e Grécia são os países mais sufocados por esta canícula que também afeta muito Portugal, França, Bélgica, Países Baixos e até mesmo o Reino Unido.





Estão a ser batidos em dias sucessivos os recordes de temperatura máxima alguma vez registada, isto depois de junho já ter sido declarado o mês com temperatura média mais alta de sempre, tanto na Europa (aqui de modo mais acentuado) mas também em todo o planeta.





A massa de ar oriunda do deserto está a trazer muitas poeiras que estão a degradar a qualidade do ar respirado em cidades do sul da Europa.





Na margem sul do Mediterrâneo a realidade é ainda mais complicada, com lugares turísticos expostos a temperatura na ordem dos 47º.





Há preocupação em setores do turismo pela repetição destes episódios de calor sufocante na época estival que é de pico turístico.





Também grande inquietação no território agrícola. Para além do calor que abrasa, há a seca prolongada. Um cientista, Filipe Duarte Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências na Universidade de Lisboa e presidente do Conselho Nacional de ambiente e Desenvolvimento Sustentável alerta para um problema suplementar, o da segurança alimentar.





Os campos estão secos em muito do território do sul da Europa, não há água que chegue para a rega, são notórios os efeitos das alterações climáticas, é necessário – reforça este cientista - tratar medidas de mitigação a nível global.