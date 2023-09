Onda de calor em Victoria leva governo a fechar centros de testagem para Covid

Os locais de teste da Covid serão forçados a fechar durante a forte onda de calor que chega a Victoria. Os casos dispararam novamente, com 13 mortes anunciadas na quinta-feira.





Alguns locais de teste de Victoria serão forçados a fechar nos próximos três dias devido a onda de calor que se aproxima.





O Departamento de Saúde alertou que alguns locais de teste, especialmente aqueles localizados ao ar livre em barracas, podem não ser capazes de processar os resultados dos testes na véspera e no dia de Ano Novo.





A temperatura dentro das barracas pode aumentar até 10 graus, com a equipe de teste forçada a vestir o EPI completo.





Recomenda-se que as pessoas verifiquem online antes de comparecer a um local de teste para ter certeza de que o local está aberto e funcionando.





Alerta para a forte onda de calor, mar e bebida alcólica; fogos de artifício estão proibidos





As cidades litorâneas de Victoria estão se preparando para uma véspera de Ano Novo escaldante - com muitos indo celebrar a chegada de 2022 perto da água do mar ou piscina.





Com as temperaturas chegando a 38 graus em Melbourne e 36 graus em Mornington Peninsula, as autoridades estão alertando os ‘foliões’ para terem cuidado com a perigosa combinação de calor, bebida alcólica e fogos de artifício – que são ilegais em residências em todo o estado.





Mildura e Swan Hill, no norte do estado, atingirão 39C na sexta-feira, 31, e 41 graus no sábado e domingo.





Echuca superará os 38 graus na sexta-feira, 39 graus no dia de Ano Novo e, em seguida, 40 graus no domingo.





No oeste, Horsham está previsto para atingir 39 graus em ambos os dias, enquanto o mercúrio deve atingir 40 graus em Nhill.





Shepparton também deve chegar aos 40 graus no fim de semana, e Bendigo 39 no domingo.





Aqueles que procuram um clima mais ameno são aconselhados a se aventurarem na região dos 12 Apóstolos, com previsão de Warrnambool atingir 32 na sexta-feira, antes de cair para 26 graus no dia de Ano Novo e então apenas 23 graus no domingo.





O diretor da Life Saving Victoria, Kane Treloar, pediu que as pessoas que buscam se refrescar na água fiquem atentas.





“Embora o ano novo seja um momento de comemoração, também queremos lembrar que bebida álcoolica e água não se misturam. Se você está planejando beber neste novo ano, por favor, faça-o apenas depois de terminar seu dia na praia ou piscina”, disse Kane.





Os vitorianos também estão sendo lembrados a não soltarem seus próprios fogos de artifício – o que constitui crime em Victoria – com os bombeiros forçados a responder a 163 incidentes relacionados a fogos de artifício nos últimos cinco anos.





O álcool é proibido na popular praia de St Kilda de 1 de novembro a 31 de março de cada ano, com proibições mais rígidas em vigor na véspera de Ano Novo.





Os foliões estão proibidos de beber - ou segurar uma garrafa ou lata aberta de bebida álcoolica - em qualquer lugar de St Kilda 20h do dia 30 de dezembro ao meio-dia do dia 2 de janeiro.