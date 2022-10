Conheça brasileiros que deixaram o Brasil rumo à Austrália por causa de Bolsonaro

READ MORE Veja também: O que pregam os eleitores bolsonaristas na Austrália

O primeiro turno das eleições presidenciais do Brasil revelou um resultado surpreendente entre os votantes na Austrália: o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 54,8% dos votos válidos (quando se exclui brancos e nulos) para Lula e 28% para Bolsonaro.





Este número vai de encontro ao retrospecto recente das eleições brasileiras entre os residentes em Down Under, tradicionalmente mais conservador. Em 2014, Aécio Neves (PSDB) ficou 'a frente de Dilma Rousseff (PT) no país. Em 2018, Jair Bolsonaro ganhou com folga, 1479 votos contra 621 de Ciro Gomes (PDT). João Amoêdo (Novo) ficou em terceiro, à frente do candidato petista Fernando Haddad, em quarto.





Então algo mudou nos últimos quatro anos. Ao pesquisar na comunidade, a SBS em Português descobriu muita gente que imigrou para a Austrália para fugir da ascensão da extrema-direita no país, pouco antes ou durante o governo de Jair Bolsonaro.





É o caso do economista Rafael Fortunato, de 29 anos, natural de Praia Grande, litoral paulista.



Com certeza o impacto das eleições foi um dos fatores que me fizeram tomar esta decisão o quanto antes. Já naquela época, sendo um homem gay, já sentia que cada vez mais aquele ambiente não era saudável ou seguro"

E também de Relbson Mattos, de 31 anos, enfermeiro nascido em Ribeirão das Neves (MG).





"A polarização política permeou todos os ambientes, o familiar, o emprego. Eu trabalhava num hospital e havia uma disputa política muito grande desde a gestão até entre os colegas de trabalho e não era uma discussão saudável, era violenta no sentido de ‘vamos acabar com certo tipo de grupo’, ‘agora acabou a tal mamata com o governo Bolsonaro’."





Também é o caso de Sônia Coimbra, 60 anos, que trabalhava em educação especial em Nova Friburgo e Niteroi, no Rio de Janeiro.





"Eu conversei com meu marido e chegamos ‘a conclusão de que se ele fosse eleito, seria insustentável ficar no Brasil. E ele foi eleito."



Luciana de Morais, de Sydney. Também da produtora de audiovisual Luciana de Morais, de 44 anos, de São Paulo, que foi 'a exaustão psicológica com o impacto da pandemia, agravada, segundo ela, pela maneira como Bolsonaro lidou com a crise.





"Um sábado à noite, não lembro exatamente o que aconteceu, numa semana em que o Bolsonaro tava falando mais uma das pérolas dele, não sei se a da 'gripezinha', eu falando com meu noivo e comecei a sentir uma falta de ar, claustrofobia, parecia que tava pisando nas nuvens. Tive uma crise de pânico muito forte. E foi por conta de toda a situação, do discurso do Bolsonaro."





Também o caso da urbanista Gabriela Ortega, de 38 anos, de Piracicaba, São Paulo.





"Eu estava muito descontente no Brasil com toda essa atuação do governo Bolsonaro, reduzindo direitos, os programas sociais, toda a questão envolvendo o meio ambiente. Eu fui ficando cada vez mais incomodada, com o sentimento de impotência."



Gabriela Ortega, de Sydney. Se antes houve muita gente vindo à Austrália irritado com os governos do PT, agora há um novo perfil de imigrante brasileiro relacionado também a situação política do país, mas de pólo invertido. E no novo país eles buscam qualidade de vida, o respeito aos direitos humanos, de minorias, liberdade religiosa, e um governo ativo nas questões sociais.





"Matar 'veado'"





Relbson Mattos era enfermeiro em Belo Horizonte, onde vivia com seu companheiro australiano. Ele já havia morado em Newcastle em 2013, quando estudou na universidade local através do programa Ciências Sem Fronteiras, criado em 2011 pelos governos petistas. Ele conta que o discurso de Bolsonaro foi parte fundamental para pensar a viver na Austrália outra vez.





"Eu sou gay mas sempre tive uma ótima aceitação na minha família e nos ambientes que frequento, falo que sou muito privilegiado por isso (...). Mas pela primeira vez na minha vida, em 2018, eu comecei a enfrentar, percebi um aumento da homofobia direcionada diretamente a mim. E isso fez com que eu perdesse muito daquela minha paixão em ficar no Brasil, em querer trabalhar no SUS (Sistema Único de Saúde), onde sempre desejei trabalhar."



O ápice foi um dia antes da eleição do segundo turno de 2018, um vizinho que morava no apartamento ao lado do nosso, gritou que a partir da segunda-feira (após o segundo turno), eles iriam sair nas ruas pra ‘matar veado’. Relbson Matos

" Um ataque diretamente a mim, que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido na minha vida, nunca tinha sentido este tipo de descriminação comigo."





A liberdade de ser gay na Austrália





Morador de Port Macquarie, uma cidade de 47 mil habitantes ao norte de Nova Gales do Sul, Rélbson diz que o fato de ser homossexual lhe gera nenhum problema em sua vida por aqui, mesmo morando em uma cidade com clima pequena.





“Enquanto integrante da comunidade LGBT, este é um tipo de enfrentamento que não tenho que fazer na Austrália. Mesmo morando numa cidade menor, quando falo que moro com meu companheiro, que estamos juntos há oito anos, ninguém fala pra mim que é porque não tenho Deus no coração, que é porque eu não aceitei Jesus Cristo, ou porque se eu continuar nesta vida eu vou queimar no inferno. Então não tenho dúvida de que a vida da comunidade LGBT é muito mais tranquila (...) Sempre existiu no Brasil um olhar assim ‘eu tolero, mas é errado o que você está fazendo.’ Aqui na Austrália eu não percebo este certo tipo de olhar (...)”



Relbson Matos, de Port Macquarie, Rafael Fortunato mora em Sydney e deixou o Brasil pouco antes das eleições de 2018, já sentindo um clima hostil. É formado em Ciências Econômicas na PUC-SP através do Prouni, programa de bolsas em escolas particulares criado no primeiro governo Lula. Ele endossa a diferença de liberdade de gênero entre os dois países apontada por Relbson.





"Eu não tinha ainda a dimensão de que estava vindo para a Austrália para ser livre. Achei que já tinha conquistado isso em partes quando tinha mudado pra São Paulo. (...) Eu nem sabia o tanto que eu não era feliz por completo vivendo minha liberdade vivendo da forma que eu achava que vivia. (...) Na época que eu saí de São Paulo a gente via um caso de um pai e um filho que apanharam na (avenida) Paulista, porque se abraçaram ou se beijaram”.



Rafael Fortunato, de Sydney. Rafael se sentiu aliviado ao já estar na Oceania quando Bolsonaro foi eleito em 2018.





"Eu lembro do dia da eleição, agradeci muito de estar aqui, tinha certeza que aqui era o lugar onde eu mais poderia me sentir seguro naquele momento."





O que eu julgo do programa do bolsonaro é que ele dá um aval para as pessoas mostrarem o pior lado delas, proliferando as coisas que ele fala, se manifestando do jeito que ele se manifesta, é uma chancela para aquelas pessoas que por muito tempo se sentiram acuadas a mostrar seu real pensamento das coisas. Elas se sentiram mais seguras do que nunca se mostrar sua pior versão. Rafael Fortunato

Educação inclusiva e cultura levaram Sônia à Austrália





Criada no Rio de Janeiro, Sônia Coimbra é cidadã brasileira e australiana, mas há décadas havia decidido viver no Brasil. Trabalhava com educação pública inclusiva em Nova Friburgo e Niteroi, no Rio. Sonia diz que as ações do governo Bolsonaro foram de encontro a tudo que ela havia estudado como conceito atual em sua área.





"Ele (Bolsonaro) tentou extinguir a Secretaria de Educação Continuada de Alfabetização e Diversidade do MEC, precisou o STF entrar, fazer liminar, aquela luta toda que a gente tem até hoje."





Ela se refere ao decreto de Bolsonaro em 2020 que criava a política nacional para alunos com deficiência. O Supremo Tribunal Federal concluiu que a nova política era inconstitucional e ia de encontro 'as diretrizes internacionais que o Brasil se comprometeu a adotar, além de ser muito criticada por pedagogos. Sonia acredita que o sistema proposta pelo atual governo incentivaria a segregação, não a inclusão.



Sônia Coimbra, de Sydney. "Isso foi um grande progresso da Educação Inclusiva, quando a gente conseguiu botar a escola num horário integral, onde as crianças (com necessidades especiais) estudavam num turno e no contra-turno elas tinham toda uma ajuda pra desenvolver suas habilidades. Lógico que a gente sabe, como educadora, que nem todo mundo vai se alfabetizar. Mas se a criança é boa em pintura, por que não desenvolver esta área? (...) E ele queria colocar todo mundo dentro de uma classe inclusiva. A gente sabia que isso não daria certo, que era um grande retrocesso.





Quem também reclama da política do presidente Bolsonaro para o entretenimento é a paulistana Luciana de Morais, de 44 anos. Ela era produtora de audiovisual no Brasil e hoje é assistente de marketing em Sydney.



Na verdade a cultura, o audiovisual dá emprego pra muita gente, ele faz a cultura movimentar. Dizer que a gente mama na teta do governo é muita crueldade, meu deus do céu. Luciana de Morais

"Então a gente vai trabalhando sozinho ali, e produzindo, levando nossas séries e os nossos filmes pro Emmy, pro Oscar. Os nossos nomes estão lá. a gente é maravilhoso, a gente dá os nossos rolês, a gente faz acontecer."





Planejamento urbano





Gabriela Ortega é urbanista. Natural de Piracicaba, interior de São Paulo, veio para a Austrália em 2019. De acordo com Gabriela, houve um desmanche em políticas públicas em sua área de atuação desde a presidência de Michel Temer.





"O governo Bolsonaro tem bastante influência na minha decisão de vir para a Austrália. Eu trabalhava com planejamento urbano e mobilidade, e depois do golpe de 2016, foi ficando cada vez mais difícil trabalhar porque envolve política pública. Foi ficando cada vez mais difícil. E depois que o Bolsonaro assumiu, só piorou. Não preciso nem falar também do fechamento do Ministério das Cidades, que se juntou com outras pastas. Então a prioridade em planejamento urbano e mobilidade acabou sendo um pouco diferente neste governo "



Eu estava muito descontente no Brasil com toda essa atuação do governo Bolsonaro, reduzindo direitos, os programas sociais, toda a questão envlvendo o meio ambiente. Eu fui ficando cada vez mais incomodada, com o sentimento de impotência. Eu me senti muito afetada, o Bolsonaro afetou muito a mim e outras pessoas de uma maneira muito pesada.

A pressão religiosa entre família e amigos





A contadora Heloísa Valério Campos é de Campinas (SP) e morou na Austrália entre 2018 e 2020. Quando a pandemia eclodiu, voltou ao Brasil, retornando a Down Under após a reabertura das fronteiras em 2022. Hoje tem 38 anos e vive em Brisbane.





Heloísa Valério Campos, de Brisbane. De família cristã conservadora, sua primeira passagem na Austrália mudou a maneira de enxergar a religião na sua vida e na relação com pessoas próximas, em especial após a ascensão bolsonarista.





"Alguns familiares que radicalizaram principalmente na pandemia, que o Bolsonaro negou o tempo todo o Covid, e questões religiosas porque o discurso dele é “Deus acima de tudo”. Então confesso pra você que me afastei um pouco dessas pessoas. Com certeza o radicalismo aumentou com esse discurso, até porque muitos líderes religiosos começaram a apoiar (o Bolsonaro) dizendo que ele era perseguido, que a mídia persegue ele porque ele está enfrentando batalhas espirituais, enfim, essa confusão total. A partir do momento que ele faz o discurso dentro da igreja, ele manipula mais pessoas.!"





Vi muita gente religoiosa com esse discurso de Deus, que a gente tem que apoiar o cristianismo porque a esquerda, é promíscua Heloísa Valério Campos

O que esperar da vida na Austrália para quem é de esquerda





Nesta reportagem perguntamos aos entrevistados sobre o que buscam socialmente na Austrália que se relaciona com o voto em Lula nestas eleições.





Além dos direitos individuais, como o de ser gay sem ser perseguido, Relbson Mattos preza pelos direitos trabalhistas que o governo australiano garante.





"Ao mesmo tempo em que adota uma política econômica liberal, existe um estado que garante direitos individuais."



A economia na Austrália, por exemplo, é liberal, ninguém tem dúvida disso. Mas tem direitos trabalhistas vigentes: salário mínimo, educação de qualidade bancada pelo estado, sistema de saúde majoritariamente financiado pelo estado. É este tipo de complexidade de princípios e filosofias que o bolsonarismo abomina. Relbson Mattos

(...) O país mais desenvolvido é aquele que conseguiu conciliar uma agenda de desenvolvimento mais capitalista com direitos individuais, com proteção aos mas vulneráveis, com combate ‘as desigualdades, políticas de apoio a quem precisa."





Luciana de Morais diz que na Austrália tem a tranquilidade que não tinha ao viver no Brasil sob Bolsonaro.





"O que eu busco na Austrália sem Bolsonaro é uma paz de espírito, poder viver com dignidade, tranquilidade. Claro que a Austrália tem seus defeitos, passei perrengues, preconceito, assédio, mas não tem essas ameaças, todo dia eu dormia nervosa, o que ele vai aprontar amanhã? Acho que isso é muito estratégico também. É uma vida dura pra gente que acredita na esquerda no Brasil. A gente quer fazer justiça social e é chamado de baderneiro... tive uns momentos que eu pensei, cara, fazer o bem é errado? Quanto disso se inverteu?"





No primeiro turno entre os eleitores na Austrália, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 54,8% dos votos válidos (quando se exclui brancos e nulos), contra 28% de Bolsonaro. Neste domingo, 30 de outubro, um dos dois será eleito novamente presidente do Brasil.



