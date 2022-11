Os caminhos possíveis para Portugal nos oitavos de final da Copa 2022

Portugal entrou neste Mundial com um desejo: o de encontrar o Brasil somente na final – o que também é uma aspiração.





Mas os caprichos do sorteio colocaram o Brasil no grupo G e Portugal no grupo H, com as equipas apuradas nestes grupos a cruzarem-se logo nos oitavos de final, no começo da próxima semana.





Para garantirem que evitavam esse encontro prematuro as duas seleções precisavam de assegurar o primeiro lugar no grupo. Ora, essa é a tendência com altíssima probabilidade e assim considerado o mapa dos acasalamentos no sorteio, a haver duelo entre Brasil e Portugal, será na final. Claro, é preciso que consigam chegar lá, para já estão a fazer o que é preciso, dois jogos, duas vitórias para as duas seleções.





Nos oitavos de final, o mais provável é que Portugal defronte a Suíça ou a Sérvia.





Quanto ao Brasil, tem como possíveis seleções adversárias, a do Gana ou a do Uruguai, equipas que medem forças nesta sexta-feira, sendo que ao Gana basta o empate.





Ainda nos oitavos de final, atenção à possibilidade de um confronto de topo, Messi frente a M’bappé: há alguma tendência para duelo entre a França, atual campeã do mundo, e a Argentina. Tudo fica decidido mais logo num jogo certamente também muito intenso, o Argentina-Polónia, portanto Messi a medir forças com Lewandowski.





Continuando a jogar com o quadro de probabilidades esboça-se no horizonte um outro duelo de campeões nos quartos de final: é o frente a frente Brasil-Espanha. Portugal pode ter pela frente a Bélgica ou a Croácia. É uma possibilidade, mas também pode ser ao contrário, Portugal com a Espanha e o Brasil com a Bélgica, a Croácia ou até Marrocos.





A partir daqui, não dá para continuar agora com este desafio de possibilidades.