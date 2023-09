Os socialistas de António Costa surpreendem com triunfo por maioria absoluta

Afinal, no país onde a maioria absoluta é alcançada com 116 deputados, o PS já tem 117 e deve chegar aos 119 ou 120 enquanto o PSD fica pelos 74.





Em percentagens, o PS, com 41,68% fica mais de 13 pontos percentuais à frente do PSD, que recebeu apenas 27,8% do total de votos.





António Costa, a governar desde 2015, passa agora a dispor de maioria absoluta, portanto deixa de precisar dos partidos da esquerda mais à esquerda que o apoiaram até novembnro passado – quando romperam a parceria ao votar contra o orçamento do governo PS.





Para o PS, este é um triunfo acima de todas as expectativas e que o coloca como o primeiro-ministro da área socialista e social-democrata com mais alta percentagem de votos em toda a Europa.





É assim que as urnas desmentiram as sondagens que prognosticaram um quase empate entre o PS e o PSD. A maior parte dessas pesquisas sobre intenção de voto foi certamente bem feita. Ficou nelas detetado o desgaste do governo cessante, alguma simpatia pelo estilo do líder da oposição e aspirações de mudança. Mas a divulgação do resultado das sondagens gerou o sobressalto que levou a que as urnas tenham corrigido esse diagnóstico.





Perante as incertezas de uma maioria de direita dependente da extrema-direita ou o risco de um Portugal empatado e exposto a crises sucessivas (até se falou em ciclo político curto com novas eleições dentro de dois anos), na hora de votar impôs-se o desejo de estabilidade com o já conhecido. É assim que cerca (falta o apuramento final) de dois milhões e 250 mil eleitores de esquerda e de centro-esquerda escolheram votar no PS de António Costa. Essa concentração de voto de esquerda no PS explica o crescimento de cerca de 350 mil votos em comparação com os 1.908.036 alcançados em 2019.





O Bloco de Esquerda perdeu agora 250 mil votos e a CDU cerca de 100 mil, na comparação com 2019. É o que cresce o PS nesta eleição.





A soma de votos à esquerda neste domingo (2,8 milhões) está idêntica ao resultado de 6 de outubro de 2019 - neste momento em que ainda falta contabilizar os votos vindos do exterior o somatório de votos à esquerda está escassos 40 mil votos abaixo do valor da anterior eleição.





Há uma alteração significativa nestas eleições: apesar da maioria absoluta do PS, o conjunto de todos partidos no lado à direita (PSD, Chega, IL e CDS) cresce 550 mil votos na comparação com 2019.





As esquerdas têm nestas eleições 2,8 milhões de votos e as direitas perto de 2,3 milhões.





As direitas recuperaram meio milhão de votos, mas o PSD que nas anteriores eleições tinha ficado a 450 mil votos do PS, agora está a mais de 660 mil.





A Iniciativa Liberal quadruplicou a votação ao passar de 67.681 votos para agora cerca de 270 mil.





O Chega tem crescimento ainda maior, ao passar de 67.826 para provavelmente cerca de 400 mil votos. Mas Ventura, nas presidenciais de há um ano recebeu 496.773 votos.