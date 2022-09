Os vinhos portugueses na adega da Casa Real Britânica

Os enólogos classificam a adega da Casa Real Britânica como uma das supergarrafeiras pelo mundo, tem milhares de garrafas com rótulos que atestam grandes vinhos, grandes colheitas.





A lista de produtores de vinhos que fazem parte da adega dos Windsor está publicada, e como não poderia deixar de ser, inclui vinhos de Portugal, com privilégios para vinhos do Douro e do Porto, feitos em quintas de, conforme a tradição, produtores britânicos baseados em Portugal.





À cabeça, quatro grandes marcas de vinho do Porto: a Taylor's, a Graham, a Swimington e a Nieport.





A Graham’s, aliás, com uma colheita especial para os 70 anos de reinado da rainha Isabel II: engarrafou o Graham’s 1952 Single Harvest Tawny Port, 70 garrafas para assinalar 70 anos de reinado. E ofereceu várias dessas garrafas e uma jeroboam (garrafa de 4,5 litros) a Sua Majestade, a rainha, isto em janeiro deste ano.





A Taylor's, que em 2017 recebeu o Alvará Real de fornecedor de vinho do Porto a Sua Majestade, lançou o Taylor's Very Very Old Tawny Port — edição Platinum Jubilee.





Posso acrescentar que na casa real britânica também há bons apreciadores do vinho de mesa rosé, o Mateus que se serve bem fresco tem algumas centenas de garrafas na adega da casa real,





onde também não faltam verdes da casta Alvarinho e brancos da Herdade alentejana do Esporão, estes criados pelo muito considerado enólogo australiano David Baverstock.





Permitam-me declarar que estou a saborear um destes brancos do Esporão, enquanto percorro dois livros publicados em Portugal e dedicados precisamente à rainha Isabel II.





Um, tem por título "A Viúva de Windsor". Este livro, da autoria de José de Bouza Serrano, ex-chefe do Protocolo de Estado e embaixador português em vários países, tem como ponto de partida a morte do Príncipe Filipe e recua até à juventude de Isabel II, uma princesa que, escreve Bouza Serrano, nunca imaginou ser rainha.





Episódios como o curto e polémico reinado do seu tio, Eduardo VIII, ou a coroação do seu pai, Jorge VI, são também narrados ao longo das 512 páginas.





O autor conta-nos como, “num complexo diálogo interior entre o dever enquanto soberana e as responsabilidades de chefe da Igreja anglicana, Isabel II se foi debatendo ao longo das décadas com as difíceis opções sentimentais da única irmã e de três dos quatro filhos, tratando-as com a devida compreensão familiar, mas, antes de mais, como potenciais ameaças ao futuro da dinastia e da instituição monárquica”.





Outro livro, “Os Dias Portugueses de Isabel II”, de António Simões Brás, lembra-nos que ao longo do seu reinado de 70 anos, Isabel II visitou Portugal por duas vezes.





Da primeira vez, em 1957, o ditador Salazar proporcionou-lhe aquela que é descrita no livro como a “receção mais faustosa” de todo o seu longo reinado.