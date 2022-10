Pandemia e corrupção dão a tônica do primeiro debate entre Lula e Bolsonaro

No Brasil, os candidatos a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) fizeram o primeiro debate eleitoral do segundo turno neste domingo à noite no Brasil, segunda-feira pela manhã na Austrália.





O debate, organizado em conjunto pela TV Bandeirantes, TV Cultura, UOL e Folha de S. Paulo, teve formato mais dinâmico. Primeiro, porque foi o primeiro só com os dois candidatos em toda a eleição, segundo porque deu tempo a ambos de debaterem diretamente por vários minutos.





Como esperado, houve troca de acusações sobre corrupção, a condução da pandemia pelo atual governo e orçamento secreto.





Advertisement

Lula iniciou o debate falando em reconstrução do país e em dar cidadania aos mais pobres.





“Estou candidato na perspectiva de reconstruir este país, fazer com que este país volte para a normalidade, fazer com que as instituições funcionem corretamente, que o Congresso legisle e não trate do orçamento, que o governo governe, e que o poder Judiciário cumpra o seu papel. Mas sobretudo é preciso trazer o povo mais pobre para a cidadania outra vez”.





Bolsonaro defendeu a condução de seu governo durante a pandemia.





“E o senhor que fala tanto de pobre, deixar bem claro… durante o ano 2020, quando o povo foi obrigado a ficar em casa, não por decisão deste presidente, mas por decisão de muitos governadores do seu partido, eles iam morrer de fome”.





Lula usou a pandemia para atacar Bolsonaro.





“A verdade é que o senhor não cuidou, debochou, riu, dificultou a vacina, que quem tomasse a vacina virava jacaré, que virava homossexual, que não podia tomar vacina.. O senhor gozou, imitou as pessoas morrendo afogadas (sic) por falta de oxigênio em Manaus. Não tem na história de nenhum governo do mundo alguém que brincou com a pandemia e com a morte como você brincou”.





A corrupção foi um dos temas em que Bolsonaro tentou explorar. Precisando conquistar votos no Nordeste, o atual presidente declarou ter entregado obras da transposição do rio São Francisco:





“Pegamos uma obra parada há quase dez anos. (...) O senhor desviou sim foi muito dinheiro, da corrupção. Tudo tinha corrupção no seu governo, tudo. O senhor negou água para nordestino. Eu levei água com a transposição e com o Rogério Marinho, e mais ainda, o Exército tem trabalhado muito no Nordeste para cavar poços para essas pessoas que ficaram longe (...).



Em resposta, o candidato petista afirmou que entregou 88% dos obras de transposição do São Francisco, contra 3,5% de Bolsonaro. Segundo a agência de checagem Aos Fatos, o sumário executivo da transposição do Ministério da Integração Nacional apontava que 86,3% da obra estava pronta em 2016, não durante o governo Lula, mas após o governo Dilma.





O debate Petrolão, dos governos petistas, contra Orçamento Secreto, do governo Bolsonaro, foram temas retratados diversas vezes pelos candidatos.





O atual presidente atacou Lula dizendo que o Petrolão foi, entre aspas, o "maior esquema de corrupção da história da humanidade". O ex-presidente respondeu que o a Petrobras, em sua gestão, fez uma capitalização de 70 bilhões de dólares que a transformou na segunda maior empresa de energia do mundo.





Lula usou o orçamento secreto para dizer que vai “tentar criar o orçamento participativo, que foi uma coisa que nós criamos nos estados brasileiros” .



Bolsonaro afirmou que vetou o orçamento secreto. Segundo a Aos Fatos, Bolsonaro na verdade vetou uma das três emendas, inclusive a que ainda vai ser votada para o orçamento de 2023.





Lula e Bolsonaro podem se enfrentar em até quatro debates até a eleição de 30 de outubro. Segundo o Instituto Datafolha de sexta-feira passada, Lula tem 53% das intenções de voto, contra 47% de Jair Bolsonaro, indicando estabilidade no cenário. Brancos e nulos são 5% e 1% não sabe ou não respondeu.