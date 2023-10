Parlamento português define posição majoritária sobre a guerra na Terra Santa

Foi uma negociação difícil, demorou 10 dias, mas já há bases para acordo maioritário, embora, provavelmente, sem unanimidade.





Os dois maiores partidos, PS e PSD acordaram um texto conjunto que condena o ataque do Hamas a Israel, mas que ao mesmo tempo também pede que não seja cortado acesso a bens essenciais aos palestinianos.





Há consenso para que esta declaração venha a ser aprovada como posição maioritária do parlamento português.





Os dois partidos acordaram que se devia manifestar “ o apoio a todos os esforços que procuram alargar o círculo da paz na região e acautelar as aspirações nacionais dos povos israelita e palestiniano através da resolução do conflito israelo-palestiniano pela via da paz , do respeito à autodeterminação dos povos e do respeito integral pelos direitos humanos com base na solução de dois Estados, em linha com as resoluções relevantes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e em acordos anteriores firmados entre israelitas e palestinianos”.





Mas ainda há oposições, desencontradas.





À esquerda, o partido Livre defende que o texto deve ir mais longe e tem de incluir também a "condenação dos excessos cometidos pelo governo de Israel, nomeadamente de ataques que ultrapassem o quadro do Direito Internacional Humanitário". Ainda estão por isso a decidir o sentido de voto.





Na direita da direita, o partido Chega entende que tem de ficar claro que quem começou esta guerra foi o Hamas, que é um grupo terrorista, e que está a atacar um estado que tem um governo eleito, legítimo e cujos civis foram atacados sem razão, dando o direito a Israel para intervir militarmente” e “neutralizar a ameaça”.





Continuam as negociações entre os partidos, mas é improvável que venha a ser conseguida unanimidade no modo de o parlamento expressar pesar e condenar o que está a acontecer na Terra Santa.





Para ouvir, clique no 'play' desta página, ou ouça no perfil da SBS Portuguese no seu agregador de podcasts preferido.