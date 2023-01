Pela primeira vez no cinema português, temos um filme nos Óscares

"Ice Merchants", de João Gonzalez é a curta-metragem de animação que está nomeada para a 95.ª edição dos Óscares que está marcada para 12 de março de 2023.



Isto nunca antes aconteceu na história do cinema luso, segundo dita a lista de nomeados anunciada na passada terça-feira.



O filme, que não tem diálogos, passa-se numa casa construída no precipício de uma montanha. Aí, desenrola-se a história de um pai e o seu filho que produzem gelo em casa, da qual saltam todos os dias de paraquedas para vender o seu produto na aldeia, no sopé da montanha.





João Gonzalez assina a realização e a banda sonora do filme e divide a animação, em 2D, com a polaca Ala Nunu.



"Ice Merchants" é o terceiro filme do realizador, conta com a produção portuguesa de Bruno Caetano, da Cola Animation, e coprodução com França e Reino Unido.





Além de "Ice Merchants", outros dois filmes portugueses eram candidatos aos Óscares deste ano: "O homem do lixo", de Laura Gonçalves, na categoria de melhor curta de animação, e "O lobo solitário", de Filipe Melo, para o Óscar de melhor curta-metragem, em imagem real.





Contudo, nenhum dos dois filmes conseguiu uma nomeação, ficando por isso excluídos desta edição dos Óscares.



O filme português, pelo qual todos estamos agora a torcer, irá disputar o tão desejado prémio com quatro outros filmes que são igualmente fortes candidatos ao Óscar: "The Flying Sailor", de Amanda Forbis e Wendy Tilby; "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse", de Charlie Mackesy e Matthew Freud; "My Year of Dicks", de Sara Gunnarsdóttir; e "An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It", de Lachlan Pendragon.





Antes de chegar ao feito histórico de conseguir uma nomeação dos Óscares, “Ice Merchants” teve uma estreia premiada em 2022 na Semana da Crítica no Festival de Cinema de Cannes, em França.



Além disso, o filme de João Gonzalez já integrou mais de uma centena de festivais de cinema, foi visto por cerca 8.425 espectadores e conseguiu 44 prémios.