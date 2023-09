Petição em Portugal: fim dos telemóveis nos recreios da escola

São estes os comportamentos que os mais de 17.600 subscritores da petição pública “VIVER o recreio escolar, sem ecrãs de smartphones!” estão a promover em Portugal, em prol de uma convivência mais saudável naqueles espaços e que pede, por isso, uma revisão do atual Estatuto do Aluno quanto ao uso de telemóveis nas escolas.





Na semana passada, o Bloco de Esquerda juntou-se ao debate e entregou no Parlamento uma iniciativa legislativa e respetivo projeto de resolução para a proibição do uso de smartphones no recinto escolar para crianças do 1º e 2º ciclos do ensino básico, grupos entre os 6 e os 12 anos de idade.





A ideia já tem primeiros passos. Desde 2017 que a Escola EB 2/3 António Alves Amorim, de Santa Maria da Feira, em Lourosa, proíbe o uso de telemóveis em todo o recinto escolar, seja na sala de aulas ou no recreio, para que os jovens interajam de forma mais saudável com os colegas, sem o recurso a dispositivos eletrónicos e estejam a salvo dos perigos do online em idades tão jovens.





De acordo com a diretora da escola, a medida tem sido um sucesso, os alunos e alunas passaram a sociabilizar muito mais depois da mudança e já faz parte da sua rotina entregarem os telemóveis chegados à sala de aula.





Para a deputada e líder do Bloco de Esquerda Joana Mortágua, em entrevista ao semanário Expresso, a petição que deu origem ao projeto de lei reflete uma preocupação crescente na sociedade, quer por parte de psicólogos, agentes educativos e investigadores, que alertam para os malefícios do uso excessivo dos telemóveis, em especial entre os mais novos.